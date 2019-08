European Commission Representation in France : La Grèce sur la bonne voie un an après l'aboutissement réussi de son programme de soutien à la stabilité

Une situation qui s'améliore

Cela fait un an aujourd'hui que la Grèce a conclu avec succès son programme de soutien à la stabilité au titre du mécanisme européen de stabilité (MES). Le programme de soutien à la stabilité, mis en œuvre pendant trois ans, avait adopté une approche coordonnée pour s'attaquer à des problèmes structurels enracinés de longues dates ayant contribué à la crise économique en Grèce et à la perte de son accès aux marchés financiers. Un total de 61,9 milliards d'euros de prêts a été octroyé par les partenaires européens de la Grèce en contrepartie de la mise en œuvre par les autorités grecques d'un ensemble complet de réformes. Prises ensemble, ces réformes ont jeté les bases d'une reprise économique, mettant en place les conditions nécessaires à une croissance soutenue, à la création d'emplois et à des finances publiques saines. Les indicateurs confirment que, même si des efforts restent à faire, les efforts déjà entrepris apportent des résultats tangibles. Par exemple, le taux de chômage est tombé à 17,6 % en avril 2019. Bien que ce taux soit encore inadmissible, c'est la première fois depuis juillet 2011 que cet indicateur tombe en dessous de 18 %, après un pic de 27,9 % en juillet 2013. Il demeure essentiel que les autorités grecques continuent de se concentrer sur la prise en compte des conséquences sociales et économiques des années de crise. La Grèce peut compter sur le soutien de la Commission européenne à cet égard. Le pays est désormais est pleinement intégré dans le Semestre européen et la poursuite de la mise en œuvre des réformes convenues fait actuellement l'objet d'un suivi dans un cadre de surveillance renforcée.

Des défis qui restent à relever

M. Valdis Dombrovskis, vice-président pour l'euro et le dialogue social, également chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, s'est exprimé à ce propos : « Il y a un an, la Grèce a achevé son programme de soutien à la stabilité au titre du MES afin de rétablir la stabilité financière et de promouvoir la croissance et la création d'emplois. L'économie grecque a bénéficié de réformes et d'un regain de confiance. La croissance est constante, le chômage recule et les finances publiques se sont améliorées. Il est important de poursuivre sur la voie des politiques budgétaires et des réformes structurelles responsables, y compris celles visant à renforcer le secteur financier grec. » M. Pierre Moscovici, commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a quant à lui déclaré: « La Grèce a parcouru un long chemin depuis l'achèvement de son programme de soutien à la stabilité il y a un an. Les données économiques montrent des signes positifs, ce qui indique que les efforts continueront à porter leurs fruits pour une société qui a connu un grand nombre de difficultés. Toutefois, des défis restent à relever, et la volonté de s'engager activement dans le processus d'achèvement des réformes - et de travailler en étroite collaboration avec les partenaires européens - sera essentielle pour soutenir la stabilité, la croissance, la création d'emplois et un meilleur système de protection sociale dans les mois et les années à venir. Il est important que tous les acteurs publics et privés travaillent ensemble pour assurer et maintenir un avenir meilleur pour le peuple grec. La Commission européenne restera aux côtés de la Grèce et la soutiendra dans son rôle central en tant que membre de l'Union européenne et de la zone euro. »

Pour en savoir plus

Plus de détails sur le programme de soutien à la stabilité sont disponibles ici [lien en anglais]. Une fiche d'information sur les indicateurs économiques clés de la Grèce est disponible ici [lien en anglais].