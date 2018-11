European Commission Representation in France : Le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à l'Assemblée nationale en France le 4 décembre 2018

Le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sera en visite officielle en France le 4 décembre 2018. Pour la première fois depuis 2006, le Président en exercice de la Commission européenne sera l'invité de l'Assemblée nationale, devant laquelle il fera une allocution à 15:00. Au préalable il s'entretiendra avec Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. A six mois des élections européennes et à quelques jours du Conseil européen du 13 et 14 décembre, il partagera sa vision d'une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique, qui exerce pleinement sa souveraineté pour peser sur les grands défis auxquels elle est confrontée : lutte contre le changement climatique, montée des nationalismes et mise en cause du multilatéralisme, gestion des migrations. Cette visite sera aussi l'occasion de souligner le rôle essentiel de la France pour porter cette ambition pour l'Europe et défendre l'intérêt commun européen.

Venue à l'Assemblée nationale

Le Président Juncker sera reçu à l'Assemblée nationale à 12:30 pour un entretien avec M. Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale, suivi d'une réception solennelle dans l'hémicycle à 15:00, au cours de laquelle le Président de la Commission européenne prononcera une allocution devant la représentation nationale. Il répondra ensuite aux questions des groupes parlementaires. Le Président Juncker sera le deuxième dirigeant à s'adresser devant l'hémicycle lors de cette mandature, après la visite de M. Trudeau, Premier Ministre du Canada en avril 2018.

L'allocution sera retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et sur le site des services audiovisuels de l'UE, EbS (Europe by Satellite). Les images de la séance seront disponibles par l'intermédiaire du SERTE ou directement par fibre pour les chaînes en bénéficiant, ainsi que sur le site de l'Assemblée nationale (www.assemblee-nationale.tv(link is external)) et sur EbS.

Contexte

La visite officielle du Président Juncker interviendra quelques jours après la réunion du G20 de Buenos Aires, où le Président aura défendu la coopération multilatérale pour répondre aux défis de notre temps : changement climatique, tensions commerciales, migration illégale, pauvreté et terrorisme.

Quelques jours plus tard, le 13 et 14 décembre, un Conseil européenRechercher les traductions disponibles de ce lienEN•••décisif se tiendra à Bruxelles pour les chefs d'État et de gouvernement de l'UE qui doivent décider d'avancées importantes sur la réponse à apporter à la crise migratoire et sur la réforme de la Zone Euro. Ils discuteront aussi du prochain budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, qui doit fixer les priorités de l'Union à 27, et qui s'inscrit dans le cadre de la discussion sur le futur de l'Europe qui culminera au sommet de Sibiu le 9 mai 2019, six semaines après la sortie du Royaume-Uni de l'UE, et deux semaines avant les élections européennes.

