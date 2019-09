European Commission Representation in France : Plus de 14 500 travailleurs ont reçu une aide du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation au cours des deux dernières années

La Commission européenne a publié aujourd'hui un rapport sur les activités et les résultats du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEAM) en 2017 et 2018 [lien en anglais]. Cette publication confirme la pertinence de ce fonds au cours de la période de référence. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté 15 décisions relatives à la mobilisation du FEM pour un montant total de 45,5 millions d'euros en faveur de plus de 14 500 bénéficiaires.

Mme Marianne Thyssen, commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, a déclaré à ce sujet: «Au fil des années, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a réellement apporté la preuve de la solidarité européenne, en aidant des milliers de travailleurs licenciés à se reconvertir et à développer leurs compétences. Pour la période postérieure à 2020, il sera modifié pour soutenir encore plus efficacement les travailleurs ayant perdu leur emploi».

Le secteur des machines et des équipements, ainsi que celui du commerce de détail et du transport aérien, ont particulièrement bénéficié de ce fonds. Dans le cadre des 23 programmes du FEAM adoptés entre 2014 et 2016, 60 % des travailleurs participants ont trouvé un nouvel emploi à l'issue du programme, soit une augmentation de 13 points de pourcentage par rapport aux périodes de référence précédentes.

Le FEAM a été créé en 2007 pour aider les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de la mondialisation et de l'évolution des schémas commerciaux ou d'une crise financière et économique. En aidant les travailleurs à adapter leurs compétences et à trouver un nouvel emploi, le FEAM démontre la réalité de la solidarité européenne. Depuis son lancement, 161 demandes de financement ont été enregistrées. Elles portaient sur un montant total de quelque 635 millions d'euros en vue d'aider plus de 151 000 travailleurs et 4429 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation.

Plus récemment, la Commission a adopté une proposition visant à préciser que les licenciements dus à un Brexit sans accord relèveraient du champ d'application du FEAM. Pour le prochain budget à long terme pour la période 2021-2027, la Commission a proposé de modifier le fonctionnement du fonds. Son budget sera accru et le seuil d'éligibilité abaissé. Il pourra ainsi soutenir encore plus efficacement les travailleurs ayant perdu leur emploi.