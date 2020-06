European Commission Representation in France : Un nouveau rapport de la Commission montre l'importance de la résilience numérique en temps de crise

La Commission a publié aujourd'hui les résultats de l'indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI, pour Digital Economy and Society Index) pour 2020, qui permet de suivre, d'une part, les performances numériques globales de l'Europe et, d'autre part, les progrès réalisés par les pays de l'UE en ce qui concerne leur compétitivité numérique. L'indice DESI fait apparaître cette année des progrès dans tous les États membres et dans tous les domaines clés mesurés par l'indice. Ces progrès revêtent une importance d'autant plus grande dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a montré à quel point les technologies numériques sont devenues essentielles, en permettant de continuer à travailler, en assurant la surveillance de la propagation du virus ou encore en accélérant la recherche de remèdes et de vaccins. Les indicateurs DESI pertinents pour la relance montrent que les États membres de l'UE devraient intensifier leurs efforts pour améliorer la couverture des réseaux à très haute capacité, assigner les fréquences 5G en vue de permettre le lancement commercial de services 5G, améliorer les compétences numériques individuelles et poursuivre le passage au numérique des entreprises et du secteur public.

La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager s'est exprimée en ces termes : «La crise de la COVID-19 a démontré à quel point il est essentiel que les particuliers et les entreprises soient connectés et puissent interagir les uns avec les autres en ligne. Nous continuerons à collaborer avec les États membres afin d'identifier les domaines dans lesquels des investissements supplémentaires sont nécessaires pour que tous les Européens puissent bénéficier des services et innovations numériques.»

Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, a ajouté : «Les données que nous publions aujourd'hui montrent que l'industrie a plus que jamais recours à des solutions numériques. Nous devons faire en sorte que ce soit également le cas pour les petites et moyennes entreprises, et que les technologies numériques les plus avancées soient déployées dans l'ensemble de l'économie.»

Dans le cadre du plan de relance pour l'Europe, adopté le 27 mai 2020, l'indice DESI alimentera l'analyse par pays pour étayer les recommandations numériques du Semestre européen. Cela aidera les États membres à cibler et à hiérarchiser leurs besoins de réforme et d'investissement, favorisant ainsi l'accès à la facilité pour la reprise et la résilience dotée de 560 milliards d'euros. Cette facilité mettra à la disposition des États membres les fonds nécessaires pour rendre leurs économies plus résilientes et pour mettre les investissements et les réformes au service des transitions verte et numérique.

Principales conclusions du DESI 2020

La Finlande, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas enregistrent globalement les meilleurs résultats de l'UE en matière de numérique. Ils sont immédiatement suivis par Malte, l'Irlande et l'Estonie. L'indice international relatif à l'économie et à la société numériques (I-DESI) montre que les pays de l'UE les plus performants sont également en tête sur la scène mondiale. Les plus grandes économies de l'UE ne sont pas à l'avant-garde du numérique, ce qui laisse penser que l'UE doit accélérer la cadence de sa transformation numérique pour réaliser les objectifs de la double transition numérique et verte. Sur les 5 dernières années, c'est l'Irlande qui a accompli les progrès les plus importants, suivie par les Pays-Bas, Malte et l'Espagne. Ces pays obtiennent également une note DESI bien supérieure à la moyenne de l'UE.

Étant donné que la pandémie a eu une incidence considérable sur chacune des cinq dimensions étudiées par l'indice DESI, il convient d'examiner les conclusions de 2020 en lien avec les nombreuses mesures prises par la Commission et les États membres pour gérer la crise et soutenir la relance. Les États membres ont pris des mesures pour endiguer la propagation de la maladie et soutenir les systèmes de soins de santé, par exemple en introduisant des applications et des plateformes pour faciliter la télémédecine et coordonner les ressources en matière de soins de santé. La Commission a, elle aussi, pris des mesures, telles que la publication d'une recommandation concernant une boîte à outils commune au niveau de l'Union en vue de l'utilisation des technologies et des données pour lutter contre la crise et en sortir, notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l'utilisation de données de mobilité anonymisées dans des applications de traçage. L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) a commencé à surveiller le trafic internet à la demande de la Commission afin d'éviter la congestion.

Principales conclusions dans les 5 domaines clés du numérique

L'indice de l'économie et de la société numériques rend compte des progrès réalisés dans les États membres dans 5 grands domaines d'action, à savoir la connectivité, les compétences numériques, l'utilisation de l'internet par les particuliers, l'intégration des technologies numériques par les entreprises et les services publics numériques.

La connectivité s'est améliorée, mais il reste beaucoup à faire pour satisfaire des besoins en croissance rapide. Les États membres s'emploient à transposer les nouvelles règles adoptées par l'UE en 2018 dans la législation nationale, en vue de favoriser les investissements dans des réseaux à très haute capacité, tant fixes que mobiles. En 2019, 78 % des ménages disposaient d'un abonnement à haut débit fixe, contre 70 % il y a 5 ans, et les réseaux 4G couvrent presque toute la population européenne. Toutefois, 17 États membres seulement ont déjà assigné des fréquences dans les bandes 5G à titre expérimental (soit 5 pays de plus que l'année précédente). La Finlande, l'Allemagne, la Hongrie et l'Italie sont les plus avancés en ce qui concerne l'état de préparation à la 5G. 44 % des foyers de l'UE ont la possibilité d'accéder à des réseaux fixes à très grande capacité.

Des progrès supplémentaires sont nécessaires dans le domaine des compétences numériques, d'autant plus que la crise de la COVID-19 montre que la population a absolument besoin de compétences numériques suffisantes pour pouvoir accéder aux informations et aux services. Une grande partie de la population de l'UE (42 %) ne possède toujours pas au moins les compétences numériques de base. En 2018, l'UE comptait quelque 9,1 millions de personnes travaillant comme spécialistes des TIC, soit 1,6 million de plus qu'il y a 4 ans. 64 % des grandes entreprises et 56 % des PME qui ont recruté des spécialistes des TIC en 2018 ont déclaré que les postes vacants pour ce type de spécialistes étaient difficiles à pourvoir.

Bien que la pandémie ait été accompagnée d'une forte augmentation de l'utilisation de l'internet, cette tendance était déjà présente avant la crise, avec 85 % de la population utilisant l'internet au moins une fois par semaine (contre 75 % en 2014). C'est l'utilisation des services d'appel vidéo qui a connu le plus grand essor, passant de 49 % des utilisateurs de l'internet en 2018 à 60 % en 2019. Les services de banque et d'achat en ligne, utilisés respectivement par 66 % et 71 % des internautes, sont également plus populaires que par le passé.

Les entreprises se numérisent de plus en plus, les grandes entreprises étant à la pointe. 38,5 % des grandes entreprises s'appuient déjà sur des services d'informatique en nuage avancés et 32,7 % ont déclaré recourir à l'analyse de mégadonnées. Toutefois, la grande majorité des PME n'utilisent pas encore ces technologies numériques; elles ne sont que 17 % à utiliser des services d'informatique en nuage et 12 %, l'analyse de mégadonnées. En ce qui concerne le commerce électronique, seulement 17,5 % des PME ont vendu des produits ou des services en ligne en 2019, soit une très légère augmentation de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2016. En revanche, 39 % des grandes entreprises ont pratiqué la vente en ligne en 2019.

Afin de stimuler le commerce électronique, l'UE a adopté une série de mesures allant de l'élimination des obstacles transfrontières injustifiés à une garantie de protection des droits des clients en ligne et à la promotion de l'accès transfrontière aux contenus en ligne, en passant par la facilitation de services de livraison transfrontière de colis. Depuis décembre 2018, les consommateurs et les entreprises ont le droit de profiter des offres les plus avantageuses en ligne dans toute l'UE sans subir de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence.

Enfin, on observe une tendance croissante à l'utilisation des services publics numériques dans les domaines de l'administration en ligne et de la santé en ligne, ce qui permet des gains d'efficience aux pouvoirs publics et aux entreprises, une transparence accrue et une participation plus active des citoyens à la vie politique. 67 % des internautes qui ont soumis des formulaires à leur administration publique en 2019 utilisent désormais des canaux en ligne (contre 57 % en 2014), ce qui montre la commodité du recours aux services basés sur les TIC par rapport aux procédures basées sur le papier. Les pays les plus performants dans ce domaine sont l'Estonie, l'Espagne, le Danemark, la Finlande et la Lettonie.

Contexte

L'indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI) annuel permet de mesurer les progrès accomplis par les États membres de l'UE vers l'établissement d'une économie et d'une société numériques, sur la base des données d'Eurostat ainsi que d'études et de méthodes de collecte spécialisées. Les rapports DESI 2020 sont fondés sur les données de 2019. Afin d'améliorer la méthodologie de l'indice et de tenir compte des évolutions technologiques les plus récentes, plusieurs changements ont été apportés à l'édition 2020, qui inclut désormais également la couverture par réseau à très haute capacité fixe (VHCN). L'indice DESI a été recalculé pour tous les pays pour les années précédentes afin de tenir compte des changements dans le choix des indicateurs et des corrections apportées aux données sur lesquelles ils se fondent. Par conséquent, les notes et classements des pays peuvent avoir changé depuis les publications précédentes. Vu que ces données portent sur 2019, le Royaume-Uni est inclus dans l'indice DESI 2020 et dans les moyennes calculées pour l'UE.

