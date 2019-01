European External Action Service : L'appel à manifestation d'intérêt pour le programme JPD

Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission européenne ont mis sur pied un programme de stages de haut niveau qui donne l'occasion à de jeunes professionnels hautement qualifiés des États membres de l'UE de travailler dans des délégations de l'UE du monde entier. Le programme a pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une expérience pratique du travail des délégations ainsi qu'une compréhension approfondie du rôle qu'elles jouent dans la mise en œuvre des politiques extérieures de l'UE.

Tous les 24 mois, le SEAE et la Commission lancent un appel à manifestation d'intérêt. Pour le cycle actuel 2017-2019, 78 jeunes professionnels sont affectés dans différentes délégations.

Le programme JPD est fondé sur :

la Décision conjointe JOIN(2017)22 du 19.06.2017 de la Commission et de la Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité modifiant la Décision conjointe JOIN(2012)17 du 12.06.2012 établissant un programme de stages de haut niveau dans les délégations en partenariat avec les États membres de l'Union européenne;

la Décision ADMIN(2017)8 du 21.06.2017 du Directeur général du Budget et de l'administration du Service européen pour l'action extérieure, en accord avec les Directeurs généraux de la DG DEVCO et de la DG HR de la Commission européenne sur les modalités d'application du programme de stages de haut niveau dans les délégations de l'Union européenne en partenariat avec les États membres de l'Union européenne modifiant la Décision SEAE DEC(2014)002 du 22.01.2014 du Directeur exécutif du SEAE en accord avec les Directeurs généraux de DG DEVCO et DG HR de la Commission européenne.

LES CANDIDATS SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT LES DÉCISIONS AVANT D'ENVOYER LEUR CANDIDATURE

QUI PEUT POSER SA CANDIDATURE ?

Les candidats au programme de stages de haut niveau doivent :

être ressortissants d'un des États membres de l'UE;

être titulaires d'au moins un diplôme universitaire équivalant à un master (annexe relative aux diplômes) dans un domaine ayant trait aux activités des délégations;

posséder une excellente maîtrise de l'anglais et/ou du français; la connaissance d'autres langues est un atout;

être vivement intéressés et motivés par un travail dans une délégation;

une expérience professionnelle ou la pratique d'activités para-universitaires telles que le bénévolat ou la publication de travaux constituent des atouts importants.

OÙ SONT AFFECTÉS LES CANDIDATS ?

Le jeune professionnel peut travailler dans l'une des 140 délégations de l'UE et peut être affecté, selon la nature des tâches à effectuer :

NOMBRE DE PLACES DE STAGE DISPONIBLES EN 2019

Le SEAE et la Commission financeront au minimum 54 postes de JPD (2 par État membre) pour le cycle 2019-2021 : 27 places de JPD dans la section politique, presse et information (SEAE) et 27 dans les secteurs gestion de l'aide, commerce et économie (Commission). Des postes supplémentaires pourraient être financés au moyen de contributions volontaires des États membres de l'UE.

MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Les candidatures (formulaire de candidature) sont exclusivement adressées aux autorités désignées par chaque État membre de l'UE (points de contact pour votre État membre). Les modalités de présentation des candidatures aux autorités nationales sont déterminées par chaque État membre de l'UE et doivent figurer sur leur site web. Les candidats ne peuvent postuler que dans un seul État membre. En cas de candidatures multiples, le candidat sera éliminé.

Les candidats seront sélectionnés sur la base des informations fournies dans le formulaire de candidature. Toute candidature spontanée envoyée directement au SEAE ou à la Commission sera écartée.

Dans ce formulaire, les candidats sont invités à fournir des informations sur leur parcours universitaire, leur maîtrise des langues, leur expérience professionnelle, leurs activités para-universitaires et leur motivation. En outre, ils sont invités à indiquer trois préférences géographiques en vue de leur affectation potentielle, ainsi que le service pour lequel ils se portent candidat :

service politique, presse et information;

service gestion de l'aide, commerce et économie.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

La présélection des candidats est assurée par les États membres de l'UE. La sélection finale est effectuée par le SEAE et la Commission.

Au terme de la procédure de présélection, les États membres de l'UE remettent au SEAE et à la Commission une liste contenant les noms des candidats retenus (entre 2 et 4 candidats par poste prévu). Le SEAE et la Commission sélectionnent un candidat de chaque État membre.

Le SEAE et la Commission dressent chacun une liste de délégations prioritaires auxquelles les JPD seront affectés. Une fois que les listes sont arrêtées, le SEAE et la Commission procèdent à la mise en correspondance. Cette procédure repose sur les critères suivants :

priorités de la Commission et du SEAE;

profils des candidats et préférences exprimées dans le formulaire de candidature;

possibilités de stages offertes par les délégations de l'UE.

NOTRE OFFRE

Les candidats sélectionnés se verront proposer une convention de stage unique d'une durée déterminée de douze (12) mois, qui peut être renouvelée pour douze (12) mois supplémentaires.

Les stagiaires ont droit au versement d'une rémunération mensuelle composée :

En outre, les JPD se verront octroyer :

une contribution d'installation de 2.166 EUR au début du stage;

une contribution aux frais de voyage de 2.644 EUR pour chaque période de stage;

une contribution de 705 EUR aux frais d'assurance pour chaque période de stage.

CALENDRIER