PARIS (Reuters) - Le Rassemblement national (RN) est arrivé largement en tête des élections européennes dimanche en France avec un score compris entre 31,5% à 33,3% des voix, le double de celui de la majorité présidentielle, autour de 15%, devant le Parti socialiste, donné entre 13,9% et 14,3% selon des sondages Ifop, Ipsos et Opinionway réalisés à la sortie des urnes.

Le RN obtiendrait ainsi entre 29 et 31 sièges au Parlement européen, Renaissance entre 14 et 15 sièges et le Parti socialiste-Place publique entre 12 et 14 sièges.

Evoquant un "score historique", le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale.

"Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer", a-t-il déclaré, déclenchant les cris de joie de ses partisans au quartier général du RN à Paris.

Pour l'eurodéputé réélu, ces résultats sont un "désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement".

Le chef de l'Etat doit "prendre acte de cette nouvelle donne" et "organiser de nouvelles élections législatives", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron, qui analyse les résultats à l'Elysée avec ses conseillers et des membres du gouvernement, devait s'exprimer dans la soirée, a annoncé son entourage.

"C'est bien sûr une déception", a déclaré sur le plateau de BFM TV la ministre du Travail, Catherine Vautrin.

BAYROU DEMANDE UNE "REFONDATION"

Ce résultat "exige une reconstruction, une refondation", a estimé sur France 2 le président du MoDem, François Bayrou, allié de la majorité.

A gauche, le candidat PS-Place publique Raphaël Glucksmann a invité ses partisans à être "des combattants de l'Europe démocratique, féministe, écologiste et sociale".

Devant ses partisans, l'eurodéputé s'est inquiété de la montée de l'extrême droite en Europe, évoquant "un moment de bascule, un moment historique."

"L'extrême droite, nous ne jouons pas avec à chaque scrutin, nous la combattons jour après jour", a-t-il dit, promettant à la gauche de faire "émerger un nouvel espace politique en France et en Europe".

Toujours selon les prévisions des instituts de sondages, la liste de La France insoumise recueillerait entre 8% et 9,3% des voix, devant celle des Républicains de François-Xavier Bellamy, entre 6% et 8%.

L'ancienne candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse, a salué sur le réseau X la "courageuse et digne campagne" de François-Xavier Bellamy et jugé que le résultat des élections était "un terrible coup de semonce pour Emmanuel Macron."

Annoncées autour de 5%, la limite pour être représenté à Strasbourg, les listes écologiste de Marie Toussaint et Reconquête de Marion Maréchal doivent attendre les résultats définitifs pour savoir si elles auront ou non des députés.

Sur France 2, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts, Marine Tondelier, a parlé de "catastrophe" pour son camp.

La participation a été élevée, avec une abstention évaluée à 47,2%, contre 49,88% il y a cinq ans.

(Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)