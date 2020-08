Eurotunnel : les a ramenés à la maison

Regulatory News:

Les vacanciers britanniques se sont pressés en nombre pour rentrer hier au Royaume-Uni avant le début de la mise en place de la quarantaine qui commençait ce jour à 4h du matin.

La journée était déjà l'une des plus chargée de l'année et malgré le trafic déjà intense, Eurotunnel a réussi à faire passer en urgence davantage de touristes. Le Shuttle a augmenté de 30% ses capacités de la journée en ajoutant 22 départs supplémentaires et transportant plus de 30 000 passagers dans la journée.

Des équipes supplémentaires sont venues sur les terminaux pour permettre aux 11 600 véhicules de charger rapidement les Shuttle.

Les passagers ont pu voyager en toute sécurité, restant dans leur véhicule personnel tout au long du trajet, sans aucun contact physique ni d'un autre passager ni d'un membre du personnel.

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a dit : « C'est grâce à nos équipes, leur engagement et leur professionnalisme, que nous avons pu répondre hier aux attentes de nos clients et réussir cet effort collectif remarquable. En réussissant cet exploit dans une journée déjà très chargée, Eurotunnel a montré une fois de plus qu'il était le moyen de transport préféré pour traverser la Manche. »

