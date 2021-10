Euryale AM souhaite accentuer son positionnement dans la santé 06/10/2021 | 15:19 Envoyer par e-mail :

Euryale Asset Management souhaite accentuer son positionnement dans la santé déjà concrétisé avec sa SCPI Pierval Santé et prépare actuellement le lancement prochain de la SC Trajectoire Santé auprès des principaux assureurs en assurance vie et également dans le cadre de l'épargne Retraite en tablant sur le succès du PER.



Dans ce cadre, une information a été adressée par La Française en concertation avec Euryale AM auprès des partenaires distributeurs au 2ème trimestre pour annoncer le renforcement du rôle d'Euryale AM dans la commercialisation de Pierval Santé ainsi que dans la gestion des associés.



A ce titre, Euryale Asset Management est en train de finaliser le renforcement significatif de son activité commerciale avec Euryale Services, grâce notamment au recrutement de Thierry Scheur annoncé précédemment afin de pouvoir intégrer pleinement en interne la distribution commerciale milieu 2022 et ce sans incidence pour les partenaires.



Le gestionnaire d'actifs renforce également son conseil d'administration avec l'arrivée de Jean-Marc Coly.



Euryale Service et La Française, dans cette démarche volontaire conjointe ont finalisé au cours de ce troisième trimestre le rachat de la participation de La Française dans Euryale AM, en souhaitant par ailleurs pouvoir poursuivre une démarche partenariale à l'image du succès rencontré sur cet alliance de compétence pour la plus grande satisfaction des conseillers et de leurs clients.





