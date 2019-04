Eutelsat Communications : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Vendredi 12 avril 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EUTELSAT (+4,71% à 15,90 euros)Eutelsat a été propulsé en tête de l'indice SBF 120 par Berenberg, qui a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter, avec un objectif de cours rehaussé de 18,30 euros à 19 euros. " Nous pensons que la perception actuelle d'Eutelsat selon laquelle il est confronté aux mêmes problèmes structurels que ses homologues cotés Intelsat et SES, mais sans la bande C qui peut aider à sauver la mise. Cette conclusion générale crée, à notre avis, un point d'entrée attrayant ", explique le broker, qui évoque la cession de la bande C.