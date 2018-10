Eutelsat Communications : Décryptage du palmarès du marché SRD à la clôture du vendredi 5 octobre 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eutelsat (+ 6,93% à 22,83 euros)Eutelsat a affiché la plus forte progression du marché parisien galvanisé par le relèvement de recommandation de Neutre à Acheter de Goldman Sachs. L'objectif de cours a été rehaussé de 20,5 euros à 26 euros. Chez Eutelsat, l'analyste apprécie la stratégie de protection de la rémunération des actionnaires et la réduction de l'endettement. Le broker s'attend à ce que l'opérateur de satellite parvienne à stabiliser ses revenus, avec des investissements toujours en baisse et la réalisation de nouvelles économies. Ce qui se traduirait par la poursuite de la croissance du free cash flow.