Eutelsat Communications : Konnect Africa à la conquête du marché ivoirien pour l'accès à Internet haut débit par satellite

Des offres Internet par satellite accessibles sur le territoire ivoirien grâce à un réseau de distributeurs étendu

Konnect Africa, initiative de l’opérateur de satellites Eutelsat (Paris:ETL) consacrée au haut débit par satellite sur le continent africain, annonce le lancement de ses offres d’accès à Internet sur le territoire ivoirien.

Des offres avantageuses pour les particuliers et professionnels

Selon l’Observatoire du secteur des télécoms de l’autorité de régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), le parc ivoirien d’abonnés à l’Internet fixe (câble Ethernet, wifi et fibre) s’élevait au 2ème trimestre 2018 à 155 541 personnes, soit 0,6% de la population totale.

En parallèle, selon le rapport TMT1 2017 du cabinet Deloitte, le pays enregistre 9 millions d’abonnements à l’Internet mobile, notamment grâce au réseau 4G. Cependant, certaines zones du territoire ivoirien ne pas correctement desservies à travers la technologie mobile.

Grâce aux dernières technologies satellitaires, Konnect Africa participe désormais à la réduction de la fracture numérique en Côte d’Ivoire en offrant ses offres Internet haut débit aux particuliers comme aux professionnels, notamment hors des grandes villes, là où aucune solution haut débit fiable n’est disponible. La gamme Konnect comprend huit offres d’accès à Internet, comprises entre 5 Go et 30 Go de données pour les offres résidentielles Konnect Home, allant de 9 000 à 35 000 FCFA et s’adaptant à tous les besoins ; les offres Konnect Pro, qui présentent des performances supérieures correspondant aux attentes des professionnels, proposent entre 50 et 500 Go de données et sont commercialisées dès 58 000 FCFA.

Ces offres seront proposées selon un modèle prépayé afin de répondre aux usages du marché ivoirien. Les débits offerts iront jusqu’à 20 Mbit/s en débit descendant et jusqu’à 3 Mbit/s en débit montant. Pour le lancement, Konnect Africa met également en place une promotion sur cette nouvelle gamme.

Afin de rendre ses services accessibles au plus grand nombre, Konnect Africa s’est allié à des partenaires locaux dans plusieurs grandes villes de Côte d’Ivoire mais aussi dans des zones reculées : Lifi-Led, Watec, Open Services, HubLive et Ecosat. Spécialisées dans le secteur des télécoms et de la technologie, de l’éducation, du transfert d’argent ou de l’audiovisuel, ces sociétés aux métiers variés permettront à Konnect Africa d’adresser ses futurs clients au plus près de leurs habitudes de consommation.

Konnect Africa cible plus particulièrement les zones rurales en proposant une solution adaptée et légère, baptisée Konnect wifi, qui procure un accès Internet partagé par le biais d'un seul et même point de réception. Konnect wifi permettra d’accéder à Internet au sein de points de trafic tels que les magasins, villages, écoles, exploitations agricoles, hôpitaux, etc. en zone rurales. L’accès au service s’effectuera en achetant des bons de recharge, valides de quelques heures à 1 mois. Actuellement soumis aux dernières phases de test, Konnect wifi sera disponible prochainement.

À l’occasion de l’ouverture des services de Konnect Africa en Côte d’Ivoire, Jean-Claude Tshipama, Directeur Général de Konnect Africa, a déclaré : « La technologie satellitaire pour l’internet haut débit est la réponse pour une couverture numérique efficiente en Côte d’Ivoire. De nombreuses « zones blanches » demeurent et l’offre complémentaire que propose Konnect Africa permet de répondre à ce manque de connectivité. Grâce des partenaires locaux de premier ordre, nous sommes désormais en mesure de proposer des offres haut débit de qualité à des tarifs compétitifs. »

A propos de Konnect Africa

Konnect Africa a pour vocation de déployer des services de connectivité fiables et accessibles sur le continent africain. Initiative de l'opérateur de satellites Eutelsat, Konnect Africa fournit des services d'accès Internet destinés aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des solutions d'accès collectifs, à travers la mise en place de hotspots Wi-Fi.

www.konnect-africa.com

Facebook : KonnectAfrica

Twitter : @WeKonnectAfrica

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s'appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

www.eutelsat.com – Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA

