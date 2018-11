Eutelsat Communications : Konnect Africa lance ses offres d’accès à Internet par satellite en République Démocratique du Congo

Des solutions d’accès à Internet pour les foyers comme pour les PME disponibles auprès d’un large réseau de revendeurs locaux

Konnect Africa, initiative de l’opérateur de satellites Eutelsat (Paris:ETL) consacrée au haut débit par satellite sur le continent africain, annonce le lancement aujourd’hui de ses offres d’accès à Internet sur l’ensemble du territoire congolais.

Des offres Internet de 5 Go jusqu’en illimité

A ce jour, l’indice de développement des TIC publié annuellement par l’Union Internationale des Télécommunications montre que moins de 3% des foyers congolais ont accès à Internet. Toujours d’après l’UIT, moins de 1% des Congolais ont actuellement accès à Internet via les réseaux fixes terrestres. L’absence de connectivité constitue un frein majeur au développement économique de ce pays.

En s’appuyant sur une technologie satellitaire de dernière génération, Konnect Africa apporte dès aujourd’hui une réponse concrète à la fracture numérique, à travers le lancement d’une gamme de huit offres d’accès à Internet, destinées aux particuliers et aux entreprises. Accessibles à des prix abordables, ces offres d’abonnement s’adaptent à tous les profils de consommation, proposant des forfaits dès 5 Go de data, et pouvant être en illimité pour les professionnels. L’ensemble est proposé en prépayé afin de répondre aux usages du marché. Les débits offerts iront jusqu’à 20 Mbit/s en descendant et jusqu’à 3 Mbit/s en montant. Pour le lancement, Konnect Africa met également en place une promotion sur cette nouvelle gamme.

Des partenariats locaux de référence

En travaillant main dans la main avec un important réseau de partenaires locaux, spécialisés dans des domaines variés allant de la distribution de services télécoms et de télévision aux services financiers, Konnect Africa s’est assuré de mailler le plus largement possible le territoire congolais, pour cibler ses utilisateurs potentiels au plus près de leurs habitudes de consommation. Ses offres d’accès à Internet sont ainsi disponibles dès aujourd’hui dans six grandes villes de la République Démocratique du Congo à travers un réseau de huit revendeurs1 totalisant près de 500 boutiques et points de vente.

Ces offres seront prochainement complétées par l’arrivée d’un service de hotspot WiFi, dénommé Konnect Wifi, qui permettra de proposer un accès internet haut débit au sein de points de trafic tels que les hôpitaux, écoles et universités, magasins, etc.

A l’occasion de l’ouverture des services de Konnect Africa en République Démocratique du Congo, Jean-Claude Tshipama, Directeur général de Konnect Africa, a déclaré : « Grâce à la technologie satellitaire, nous sommes en mesure d’apporter dès aujourd’hui des solutions de connectivité performantes aux Congolais. Facteur clef de réussite pour répondre aux spécificités d’un pays qui constitue l’un des principaux marchés africains pour l’internet par satellite, nous nous appuyons sur des partenaires locaux de premier ordre pour distribuer nos offres clefs en main. Actuellement en cours de déploiement dans une vingtaine de pays en Afrique, notre service Konnect Africa répond à la nécessité de développer l’inclusion numérique sur ce continent. »

A propos de Konnect Africa

Konnect Africa a pour vocation de déployer des services de connectivité fiables et accessibles sur le continent africain. Initiative de l’opérateur de satellites Eutelsat, Konnect Africa fournit des services d’accès Internet destinés aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des solutions d’accès collectifs, à travers la mise en place de hotspots Wi-Fi.

www.konnect-africa.com

Facebook : KonnectAfrica

Twitter : @WeKonnectAfrica

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

1 Equity Bank, Espoir Telecom, Flash, KinWiFi, Horeb, Malka multi services, Mb’enzo, TWC

