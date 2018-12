Eutelsat Communications : MASMOVIL proposera des services d’accès au haut-débit par satellite partout en Espagne, via KA-SAT

Cet accord souligne le rôle du satellite en tant que complément des infrastructures terrestres

Le Groupe MASMOVIL, quatrième plus grand opérateur de télécommunications en Espagne, a signé un accord avec la filiale d’Eutelsat (Paris:ETL), Eurobroadband Infrastructure, afin de proposer, via le satellite KA-SAT, des services d’accès au haut-débit aux différentes régions du pays mal desservies en connectivité.

Lancé en 2010, KA-SAT est un satellite puissant qui fournit des services de haut-débit dans toute l'Europe, notamment en Espagne, via 82 faisceaux connectés à un réseau de dix stations au sol. Son architecture unique, basée sur la réutilisation de fréquences, porte à plus de 90 Gbps sa capacité totale, permettant d’offrir un accès Internet à des débits comparables aux réseaux terrestres.

Cet accord va permettre à MASMOVIL d'atteindre son objectif de couverture de 100 % de la population espagnole toutes technologies confondues, et de fourniture d'accès Internet aux régions les plus reculées du pays, participant ainsi à la réduction de la fracture numérique que connaît l'Espagne.

La technologie par satellite offre aux clients un accès instantané à Internet haut-débit après la souscription au service et l'installation de l'équipement, car elle ne nécessite pas de déploiement d'infrastructure supplémentaire.

MASMOVIL proposera des services avec des débits allant jusqu'à 50 Mbit/s et des forfaits de données entre 30 Go et 150 Go par mois. Ces services seront commercialisés à partir de 37,90 € par mois, avec des options de souscription à des services supplémentaires de téléphonie mobile.

Initialement, le service sera disponible via la marque Embou, une filiale de MASMOVIL (www.satelite.embou.com) ainsi que dans les points de ventes MASMOVIL. À partir de début 2019, il sera également disponible via les autres marques du groupe.

Meinrad Spenger, Directeur général du Groupe MASMOVIL : « Cette nouvelle initiative est un grand pas en avant vers la couverture de la totalité de la population espagnole, quelle que soit la technologie, et offre de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de connectivité de nos clients, où qu'ils se trouvent, et favoriser la croissance de notre clientèle ».

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, ajoute : « Cet accord avec MASMOVIL, l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Espagne, met en évidence le rôle de la technologie satellite en complément des réseaux terrestres dans les zones mal desservies. Le satellite KA-SAT contribue notamment à répondre aux défis de connectivité qui persistent même dans les marchés matures. À partir de 2020, Eutelsat poursuivra son engagement à réduire la fracture numérique en Europe et au-delà, en tirant parti de ses satellites KONNECT et KONNECT VHTS. »

À propos de MASMOVIL Group

MASMOVIL Group est le quatrième opérateur de télécommunications en Espagne, qui fournit des services Internet haut-débit, des services de connectivité fixe et des services mobiles pour les installations résidentielles, professionnelles et les grossistes, via ses marques principales : Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara et Llamaya.

Le groupe repose sur un réseau fibre/ADSL pour les services haut débit et sur un réseau 3G et 4G pour la téléphonie mobile. Il équipe actuellement plus de 14,4 millions de foyers en fibre et 18 millions de foyers en ADSL. Le réseau mobile 4G du groupe couvre 98,5 % de la population espagnole. Le groupe compte 7,5 millions de clients en Espagne.

MASMOVIL a été reconnu par Grupo ADSL Zone meilleur opérateur fibre en 2018 et meilleur opérateur large bande fixe en 2017. MASMOVIL a également été reconnu meilleur opérateur fibre en 2017 par le site Web Grupo Informático.

L'opérateur propose également le réseau fibre le plus rapide en Espagne, selon une étude de la société nPerf, et le réseau mobile agrégé 3G+4G le plus rapide en Espagne, selon une étude de la société Tutela.

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

