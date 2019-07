Eutelsat Communications : RÉSULTATS ANNUELS 2018-19 0 31/07/2019 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Marge d’EBITDA de 78,4% à taux de change constant

Atteinte de l’objectif de ratio d’endettement net sur EBITDA, à 2,98x

Cash-flow libre discrétionnaire en hausse de 9,6% ; objectif d’un taux de croissance annuel moyen sur trois ans dans le milieu de la fourchette à un chiffre dépassé avec un an d’avance

Dividende par action de 1,27 euro pour l’exercice 1 , couvert 1,4 fois par le cash-flow libre discrétionnaire

Nouvel objectif de cash-flow libre discrétionnaire d’environ 500 millions d’euros 2 en 2021-22

Programme de rachat d’actions d’au moins 100 millions d’euros sur les trois prochaines années Regulatory News: Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris: ETL) s’est réuni sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019. Informations financières clés Exercice 2017-18

retraité Exercice 2018-19 Variation Compte de résultat Chiffre d’affaires – M€ 1 390,5 1 321,1 -5,0% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles – M€ 1 343,9 1 313,1 -2,3% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles à périmètre et taux constants – M€ 1 330,0 1 288,7 -3,1% EBITDA3 - M€ 1 078,5 1 032,4 -4,3% Marge d’EBITDA - % 77,6 78,1 +0,5 pt Marge d’EBITDA à taux de change constant - % 77,6 78,4 +0,8 pt Résultat net attribuable au Groupe – M€ 291,6 340,4 +16,7% Structure financière Cash-flow libre discrétionnaire4 – M€ 414,7 407,8 -1,7% Cash-flow libre discrétionnaire selon la définition des objectifs financiers – M€ 400,7 439,3 +9,6% Dette nette - M€ 3 241,6 3 072,8 -169 M€ Dette Nette / EBITDA - X 3,01 2,98 -0.03 pt Carnet de commandes – Mds € 4,6 4,4 -4,9% Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat Communications, a commenté : « Au niveau opérationnel, cette année encore, l’activité Broadcast s'est distinguée par sa résilience, soutenue par l'augmentation du nombre de chaînes et la progression de la haute définition. Par ailleurs, le lancement réussi d'EUTELSAT 7C apportera de la capacité incrémentale au marché dynamique de la vidéo en Afrique. Dans le Haut Débit fixe, nos activités Konnect Africa sont désormais opérationnelles et notre nouvelle stratégie de distribution en Europe commence à porter ses fruits. Dans le domaine de la connectivité mobile, nous nous sommes taillés une place de choix dans le secteur maritime, avec d’importants succès commerciaux. Dans le contexte d'un environnement opérationnel difficile qui continue de peser sur l'évolution du chiffre d'affaires de notre cœur de métier, la mise en œuvre de notre stratégie financière nous a permis une fois de plus d'atteindre ou de dépasser tous nos autres objectifs financiers avec notamment un niveau record de marge d’EBITDA soutenu par la réalisation de notre plan d’économies « LEAP 1» ainsi que l’atteinte de notre objectif d’endettement net sur EBITDA. En jouant sur tous les leviers disponibles, nous avons généré une nouvelle forte progression du cash-flow libre discrétionnaire, dépassant ainsi notre objectif avec un an d’avance. Nous poursuivrons nos efforts pour maximiser la génération de trésorerie avec la réduction des intérêts payés d'environ 34 millions d'euros par an, grâce aux deux émissions obligataires récentes, avec la réduction de plus de 70 millions d'euros de notre charge fiscale annuelle, et avec la mise en place d’un nouveau programme de réduction des coûts ayant pour objectif de générer des économies additionnelles de 20 à 25 millions d'euros d'ici 2021-22. Ceci nous conduit à fixer un nouvel objectif de cash-flow libre discrétionnaire d’environ 500 millions d'euros en 2021-22 et à améliorer notre politique de retour aux actionnaires en maintenant un dividende de 1,27 euro et en nous engageant à racheter au moins 100 millions d’euros de nos propres actions d’ici juin 2022. » L’EBITDA, la marge d’EBITDA, le ratio Dette Nette / EBITDA, les investissements Cash et le Cash-flow libre discrétionnaire sont des Indicateurs Alternatifs de Performance dont la définition et le calcul figurent en annexe 3 du présent communiqué. Les chiffres au 30 juin 2018 ont été retraités pour tenir compte de l’adoption rétrospective de la norme IFRS 15 à compter de l’exercice ouvert le 1er juillet 2018. L’impact de l’application de la norme IFRS 15 est présenté dans la note 4 de l’annexe aux comptes consolidés. Le Groupe a également adopté les normes IFRS 16 et IFRS 9 à compter du 1er juillet 2018. FAITS MARQUANTS Avec l’exception du chiffre d’affaires, tous les objectifs financiers établis en début d’année ont été atteints ou dépassés : Marge d’EBITDA de 78,4% à taux constant ; Investissements « cash » de 323 millions d’euros, en deçà de l’enveloppe annuelle de 400 millions d’euros ; Cash-flow libre discrétionnaire en hausse de 10% à taux constant et hors effet de la cession d’EUTELSAT 25B, après une hausse de 12% l’année dernière. L’objectif d’un taux de croissance annuel moyen sur trois ans dans le milieu de la fourchette à un chiffre a été atteint avec un an d’avance ; Objectif de ratio d’endettement net sur EBITDA atteint à 2.98x contre 3.01x il y a un an.

Le chiffre d’affaires des activités opérationnelles a enregistré un retour à une légère progression séquentielle au quatrième trimestre. Plusieurs réussites opérationnelles viendront soutenir la performance future : La résilience du cœur de métier Broadcast, soutenue par la progression du nombre de chaînes et de la pénétration de la HD ; L’ajout de plusieurs plateformes de télédiffusion au cours de l’exercice ; Le lancement réussi d’EUTELSAT 7C, apportant de la capacité incrémentale sur le marché de la Vidéo en Afrique ; Le lancement d’Eutelsat CIRRUS, notre solution hybride satellite-OTT clé en main ; L’inflexion de la tendance dans l’activité de Haut Débit Fixe en Europe, grâce au programme de partenariats privilégiés qui commence à porter ses fruits ; Konnect Africa est opérationnel avec une distribution directe en place en République Démocratique du Congo et une extension à d’autres pays prévue dans un avenir proche ; Des succès commerciaux dans la connectivité maritime avec Speedcast et Marlink.

Des mesures visant à maximiser la génération de cash-flow : Deux émissions obligataires réussies au cours de l’année, permettant de réduire d’environ 34 millions d’euros par an le montant des intérêts payés (avant impôts) et d’allonger la maturité de la dette ; La cession de la participation dans un actif non stratégique, EUTELSAT 25B, pour un montant de 135 millions d’euros ; La poursuite de l’optimisation des investissements : remplacement anticipé de la constellation HOTBIRD avec une réduction significative des coûts.

La réduction de 74 millions d’euros de la charge fiscale annuelle pour l’exercice 2018-19 suite au changement des règles de territorialité de l’impôt en France. L’achèvement du programme d’économies « LEAP 1 » avec 32 millions d’euros d’économies de coûts générées contre un objectif de 30 millions d’euros ; mise en place d’un nouveau programme « LEAP 2 » avec pour objectif de générer des économies additionnelles de 20 à 25 millions d’euros d’ici 2021-22. Un nouvel objectif de cash-flow libre discrétionnaire d’environ 500 millions d’euros5 pour l’exercice 2021-22. Amélioration de notre politique de retour aux actionnaires avec le maintien d’un dividende de 1,27 euro et le lancement d’un programme de rachat d’actions d’au moins 100 millions d’euros d’ici juin 2022. ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES6 En millions d’euros FY 2017-18 retraité FY 2017-18

proforma7 FY 2018-19 publié Variation Variation comparable8 Applications Vidéo 884,4 870,5 864,2 -2,3% -1,9% Services aux gouvernements 157,8 157,8 161,5 +2,3% -1,5% Données Fixes 143,0 143,0 126,7 -11,4% -14,6% Haut Débit Fixe 84,3 84,3 80,4 -4,6% -5,6% Connectivité Mobile 74,4 74,4 80,3 +7,9% +4,0% Total Activités Opérationnelles 1 343,9 1 330,0 1 313,1 -2,3% -3,1% Autres Revenus9 46,7 46,7 8,0 n/a n/a Total 1 390,5 1 376,6 1 321,1 -5,0% -4,2% Taux de change EUR/USD 1,19 1,19 1,14 Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2018-19 ressort à 1 321 millions d’euros, en baisse de 5,0%. Le chiffre d’affaires des cinq activités opérationnelles (hors Autres Revenus) est en baisse de de 3,1% sur une base comparable compte tenu d’un effet périmètre négatif à hauteur d’environ 0,8 point (effet de la cession de la participation d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT 25B net de l’acquisition de Noorsat) et d’un effet de change positif d’environ 1,6 point. Au quatrième trimestre 2018-19, le chiffre d’affaires ressort à 326 millions d’euros, en baisse de 11,4%. Le chiffre d’affaires des cinq activités opérationnelles s’établit à 328 millions d’euros, en baisse de 3,5% par rapport au quatrième trimestre 2017-18 et en hausse de 0,6% par rapport au troisième trimestre 2018-19 sur une base comparable. Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-dessous sont sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants). Cœur de métier Applications Vidéo (66% du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2018-19, le chiffre d’affaires des Applications Vidéo ressort à 864 millions d’euros, en baisse de 1,9% sur une base comparable. En excluant l’impact de la moindre contribution de FRANSAT, le chiffre d’affaires Broadcast est globalement stable. La Vidéo Professionnelle, qui représente 8% du chiffre d’affaires de la Vidéo, enregistre un repli à deux chiffres dans un contexte de pression concurrentielle soutenue. A compter de l’exercice 2019-20, le chiffre d’affaires de la Vidéo Professionnelle sera regroupé avec celui des Données Fixes. Le chiffre d’affaires du Broadcast sera présenté de manière autonome. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 217 millions d’euros, en baisse de 1,1% sur un an et en légère progression (+0,3%) par rapport au trimestre précédent. Au 30 juin 2019, les satellites d’Eutelsat diffusaient 7 092 chaînes au total, soit une progression annuelle de 2,4% (+3,9% en excluant la cession d’EUTELSAT 25B). La pénétration de la Haute Définition a continué d’augmenter pour atteindre 1 551 chaînes contre 1 455 chaînes un an plus tôt (+6,6%), soit un taux de pénétration de 21,9% contre 21,0% un an auparavant. Le satellite EUTELSAT 7C a été lancé le 20 juin 2019 et devrait entrer en service à la fin de l’année calendaire 2019, apportant ainsi de la capacité incrémentale au marché de la Vidéo en Afrique. Services aux gouvernements (12% du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2018-19, le chiffre d’affaires s’établit à 162 millions d’euros, en baisse de 1,5% sur une base comparable. Cette variation reflète, d’une part, les contrats incrémentaux remportés l’année dernière à la position orbitale 174° Est couvrant l’Asie-Pacifique et, d’autre part, un faible taux de renouvellement avec le gouvernement américain au cours de l’exercice, notamment lors de la campagne de renouvellement de l’automne 2018. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 40 millions d’euros, en baisse de 7,9% sur un an et de 1,5% par rapport au trimestre précédent. Au cours de l’exercice 2019-20, le chiffre d’affaires de l’application Services aux gouvernements bénéficiera de la contribution de la charge utile EGNOS sur le satellite EUTELSAT 5 WEST B. D’autre part, le retard dans le lancement d’EUTELSAT QUANTUM signifie qu’il ne contribuera pas au chiffre d’affaires de l’année à venir. Données Fixes (10% du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2018-19, le chiffre d’affaires ressort à 127 millions d’euros, en baisse de 14,6% sur une base comparable. La performance de cette application continue de refléter la pression continue sur les prix dans un environnement très concurrentiel ainsi qu’un repli des volumes en Amérique latine. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 30 millions d’euros, en baisse de 16,4% sur un an et de 1,4% par rapport au trimestre précédent. A partir de l’exercice 2019-20, l’application Données Fixes sera renommée « Données & Vidéo Professionnelle ». Elle devrait continuer d’être en repli au cours de l’exercice prochain. Connectivité Haut Débit Fixe (6% du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2018-19, le chiffre d’affaires de l’application Haut Débit Fixe ressort à 80 millions d’euros, en baisse de 5,6% sur une base comparable. En excluant l’impact de la fin du contrat portant sur un faisceau du satellite EUTELSAT 3B (qui a été ensuite revendu à Taqnia dans l’application Connectivité Mobile), la performance sous-jacente est de -3,5%. Cette évolution reflète une baisse du chiffre d’affaires en Europe avec toutefois des signes d’amélioration au quatrième trimestre, en particulier une inflexion de la base client suite à la mise en place du programme de partenariats privilégiés (PPP). Le chiffre d’affaires de Konnect Africa reste modeste sur l’exercice achevé, suite à des difficultés temporaires et non liées dans plusieurs pays. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 21 millions d’euros, en baisse de 1,3% sur un an et en hausse de 8,8% par rapport au trimestre précèdent. Avec la mise en place du modèle de distribution direct en RDC et la confirmation du fort potentiel du marché, les conditions sont réunies pour une montée en puissance progressive du chiffre d’affaires de Konnect Africa au cours de l’exercice 2019-20. Le haut débit européen devrait également connaître une amélioration de la tendance grâce à la poursuite du déploiement du PPP. Connectivité Mobile (6% du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2018-19, le chiffre d’affaires de l’application Connectivité Mobile s’établit à 80 millions d’euros, en hausse de 4,0% sur une base comparable. Cette évolution reflète le démarrage du contrat UnicomAirNet sur le satellite EUTELSAT 172B, l’effet report du contrat avec Taqnia aux positions orbitales 3° Est et 70° Est et la poursuite de la montée en puissance des contrats de capacité sur le satellite KA-SAT, ce qui a plus que compensé la fin d’un contrat temporaire pour de la capacité régulière sur le satellite EUTELSAT 172B. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 21 millions d’euros, en baisse de 1,7% sur un an (le contrat avec Taqnia étant désormais inclus dans la base de comparaison), et en hausse de 2,2% par rapport au trimestre précédent. Au cours de l’exercice 2019-20, la Connectivité Mobile bénéficiera de la contribution en année pleine du contrat UnicomAirNet ainsi que des nouveaux contrats signés cette année en connectivité maritime avec Speedcast et Marlink. Autres Revenus Pour l’exercice 2018-19, les Autres Revenus ressortent à 8 millions d’euros contre 47 millions d’euros un an plus tôt. Ils incluent une contribution négative de (20) millions d’euros liée aux opérations de couverture de change euros/dollars. REPETEURS OPERATIONNELS ET UTILISES Au 30 juin 2019, le nombre de répéteurs opérationnels s’établit à 1 387 unités, en baisse de 40 unités sur un an, reflétant principalement la cession d’EUTELSAT 25B et la fin de vie en orbite stable du satellite EUTELSAT 12 West B (les satellites en orbite inclinée ne sont pas inclus dans le nombre de répéteurs). Le nombre de répéteurs utilisés s’élève à 960 unités, en baisse de 11 unités sur un an sur une base publiée et en baisse de trois unités hors cession d’EUTELSAT 25B, la fin de vie en orbite stable d’EUTELSAT 12 West B étant quasiment compensée par la montée en puissance des activités maritimes. Le taux de remplissage s’établit ainsi à 69,2% contre 68,1% un an plus tôt. 30 juin 2018 30 juin 2019 Nombre de répéteurs opérationnels10 1 427 1 387 Nombre de répéteurs utilisés11 971 960 Taux de remplissage 68,1% 69,2% Note : données calculées sur la base du nombre de répéteurs équivalents 36 MHz hors capacité HTS. CARNET DE COMMANDES Le carnet de commandes s’établit à 4,4 milliards d’euros au 30 juin 2019, en baisse de 4,9% par rapport au 30 juin 2018. Cette évolution reflète notamment les effets négatifs de la cession d’EUTELSAT 25B et de l’adoption de la norme IFRS 15 ainsi que la consommation naturelle du carnet de commandes en l’absence de renouvellements significatifs de contrats Vidéo. Ces éléments ont plus que compensé la comptabilisation dans le carnet de commandes des revenus futurs liés aux engagements fermes d’Orange et de Thales sur KONNECT VHTS ainsi que les nouveaux contrats pour le maritime. Le carnet de commandes équivaut à 3,3 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2018-19 et la Vidéo représente 75% du total. 30 juin 2018 30 juin 2019 Valeur des contrats (en milliards d’euros) 4,6 4,4 En années du chiffre d’affaires de l’exercice précédent 3,2 3,3 Poids des Applications Vidéos 83% 75% Note : Le carnet de commandes représente les revenus futurs provenant d’accords de capacité ou de services et peut inclure des contrats pour des satellites en cours d’acquisition. RENTABILITE L’EBITDA s’élève à 1 032 millions d’euros (1 078 millions d’euros au 30 juin 2018), en baisse de 4,3%. Le plan d’économies de coûts « LEAP 1 » a dépassé l’objectif fixé, générant 32 millions d’euros d’économies. En conséquence, malgré la baisse du chiffre d’affaires et les coûts liés au projet Konnect Africa, la marge d’EBITDA s’est encore améliorée, atteignant 78,4% à taux de change constant (78,1% à données publiées), contre 77,6% l’année dernière. Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 340 millions d’euros, comparé à 292 millions d’euros un an plus tôt, soit une hausse de 16,7%. Il représente une marge nette de 26% (contre 21% l’année dernière). Ceci reflète : Une légère hausse des dotations aux amortissements ((519) millions d’euros au 30 juin 2019 contre (506) millions d’euros un an plus tôt) notamment en raison de l’impact de la norme IFRS 16 et des effets négatif de change ;

((519) millions d’euros au 30 juin 2019 contre (506) millions d’euros un an plus tôt) notamment en raison de l’impact de la norme IFRS 16 et des effets négatif de change ; D’ autres produits opérationnels de +13 millions d’euros reflétant principalement la plus-value liée à la cession de la part d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT 25B (+47 millions d’euros) ainsi que la dépréciation d’actifs (un montant de (32) millions d’euros), contre une charge de (19) millions d’euros un an plus tôt qui incluait un effet comptable exceptionnel lié à l’intégration de Noorsat ;

de +13 millions d’euros reflétant principalement la plus-value liée à la cession de la part d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT 25B (+47 millions d’euros) ainsi que la dépréciation d’actifs (un montant de (32) millions d’euros), contre une charge de (19) millions d’euros un an plus tôt qui incluait un effet comptable exceptionnel lié à l’intégration de Noorsat ; Un résultat financier de (92) millions d’euros (contre (105) millions d’euros un an plus tôt), reflétant principalement l’évolution du résultat de change lié aux éléments de bilan, la hausse des intérêts capitalisés et l’impact positif du refinancement de l’emprunt obligataire remboursé en janvier 2019 ;

de (92) millions d’euros (contre (105) millions d’euros un an plus tôt), reflétant principalement l’évolution du résultat de change lié aux éléments de bilan, la hausse des intérêts capitalisés et l’impact positif du refinancement de l’emprunt obligataire remboursé en janvier 2019 ; Un taux d’impôt de 18% (contre 32% un an plus tôt) qui reflète le plein effet du changement des règles en matière de territorialité de l’impôt sur les sociétés applicables aux entreprises exploitant des satellites de communication. FLUX DE TRESORERIE Les flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation du Groupe ressortent à 848 millions d’euros, soit 33 millions d’euros de moins que l’exercice précédent. Ceci reflète principalement la baisse de l’EBITDA, l’impact négatif de la cession d’EUTELSAT 25B ainsi que l’effet positif de l’évolution de la fiscalité mentionnée ci-dessus, bien que cette dernière ne soit pas encore entièrement reflétée dans l’impôt payé au titre de l’exercice 2018-19. Les investissements « cash » se sont élevés à 323 millions d’euros (35 millions d’euros de moins que l’année précédente), se situant confortablement à l’intérieur de l’enveloppe prévue. Les intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus ressortent à 117 millions d’euros contre 108 millions d’euros un an plus tôt. Le cash-flow libre discrétionnaire ressort ainsi à 408 millions d’euros tel que publié. A taux de change constant et hors impact de la cession d’EUTELSAT 25B, il s’établit à 439 millions d’euros, en hausse de 39 millions d’euros ou 9,6%. Cette progression fait suite à une hausse de 12% (à taux de change constant) l’an dernier, ce qui signifie que notre objectif d’un taux de croissance annuel moyen sur trois ans dans le milieu de la fourchette à un chiffre a été dépassé avec un an d’avance. STRUCTURE FINANCIERE L’endettement net ressort à 3 073 millions d’euros au 30 juin 2019, soit une amélioration de 169 millions d’euros par rapport au 30 juin 2018. Le cash-flow libre discrétionnaire couvre largement le paiement des dividendes (310 millions d’euros si l’on inclut le dividende payé aux intérêts minoritaires). Les autres variations comprennent, d’une part, l’encaissement de la moitié du prix de cession d’EUTELSAT 25B (68 millions d’euros) et la réduction de la dette liée aux remboursements de crédit export et de dettes locatives (112 millions d’euros) et, d’autre part, l’impact d’IFRS 16 (qui accroît l’endettement net de 44 millions d’euros), les variations de la part change du cross-currency swap (qui a généré une augmentation de l’endettement net de 14 millions d’euros) ainsi que d’autres éléments pour un montant de 51 millions d’euros principalement liés aux instruments financiers. Le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA s’établit ainsi à 2,98 (contre 3,01 à fin juin 2018). Le coût moyen de la dette tirée par le Groupe après effet des instruments de couverture s’établit à 2,6% (2,9% en 2017-18). La maturité moyenne de l’endettement du Groupe s’établit désormais à 3,6 années (4,7 années en excluant l’obligation de 930 millions d’euros arrivant à échéance en janvier 2020) contre 2,2 années au 30 juin 2018. La liquidité du Groupe reste importante avec des lignes de crédit disponibles non utilisées à hauteur de 850 millions d’euros et une trésorerie de 525 millions d’euros en sus des 930 millions d’euros destinés au remboursement de l’obligation venant à maturité en janvier 2020. Au cours de l’exercice, le Groupe a procédé avec succès à deux émissions obligataires : Une émission obligataire à 7 ans d’un montant de 800 millions d’euros portant un coupon à 2,0% pour refinancer la souche obligataire de 800 millions d’euros venant à échéance en janvier 2019 portant un coupon à 5,0%. Cette opération entraînera une réduction du montant des intérêts payés d’environ 24 millions d’euros avant impôts sur base annuelle à compter de l’exercice 2019-20 ;

Une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 600 millions d’euros portant un coupon à 2,25% pour refinancer la souche obligataire de 930 millions d’euros venant à échéance en janvier 2020 portant un coupon à 2,625%. Cette opération entraînera une réduction du montant des intérêts payés d’environ 10 millions d’euros avant impôts sur base annuelle à compter de l’exercice 2020-21. DIVIDENDE Le 30 juillet 2019, le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 7 novembre 2019, la distribution d’un dividende de 1,27 euro par action, stable par rapport à l’exercice précédent, en ligne avec l’engagement du Groupe de verser un dividende stable ou en progression. Le dividende sera payé le 25 novembre 2019, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale. PERSPECTIVES A l’orée de l’exercice 2019-20, le chiffre d’affaires bénéficiera de plusieurs éléments, notamment : Dans les Applications Vidéo, la mise en service d’EUTELSAT 7C, qui apporte de la capacité incrémentale en Afrique et la résilience de l’activité cœur de métier Broadcast ;

Dans l’activité Haut Débit Fixe, la montée en puissance des opérations de Konnect Africa et les bénéfices du PPP en Europe ;

Dans l’application Connectivité Mobile, l’effet des contrats remportés en connectivité maritime et l’impact en année pleine du contrat UnicomAirNet sur EUTELSAT 172B ;

Dans les Services aux gouvernements, la mise en service de la charge utile EGNOS sur EUTELSAT 5 WEST B. D’autre part, le lancement retardé d’EUTELSAT QUANTUM (désormais attendu au troisième trimestre de l’année calendaire 2020) signifie que ce satellite ne contribuera pas au chiffre d’affaires de l’année à venir. Le chiffre d’affaires de l’application Données & Vidéo Professionnelle restera sous pression. Dans ce contexte, nous prévoyons un chiffre d’affaires des Activités opérationnelles compris entre 1 280 millions d’euros et 1 320 millions d’euros pour l’exercice 2019-2012. Compte tenu des éléments listés ci-dessus, le profil de chiffre d’affaires sera plus favorable en fin de période. Le chiffre d’affaires futur bénéficiera de l’entrée en service d’Eutelsat Quantum, KONNECT et KONNECT VHTS, avec une amélioration des tendances dans les prochaines années. Les investissements « cash »13 continueront d’être maintenus à un niveau de 400 millions d’euros par an en moyenne pour la période allant de juillet 2019 à juin 2022. Le Groupe continue de tirer parti de l’ensemble des leviers à sa disposition pour maximiser la génération de trésorerie, qui bénéficiera du plein effet des actions entreprises au cours de l’année écoulée, notamment en matière de refinancement de la dette et de réduction de la charge d’impôts. Le programme LEAP 1 qui s’est achevé en juin 2019 avec une économie générée de 32 millions d’euros sera suivi d’un nouveau plan, LEAP 2, prévoyant des économies supplémentaires de 20 à 25 millions d’euros d’ici juin 2022. Dans ce contexte, un nouvel objectif de cash-flow libre discrétionnaire est fixé à environ 500 millions d’euros14 pour l’exercice 2021-22. Par ailleurs, le Groupe reste engagé à maintenir une structure financière saine pour soutenir sa notation de crédit de qualité « investissement » avec un ratio d’endettement nette sur EBITDA inférieur à 3,0x. Dans le même temps, il continuera à servir un dividende stable ou progressif et s’engage à racheter un montant d’au moins 100 millions d’euros de ses propres actions d’ici fin juin 2022, en commençant au deuxième semestre de l’exercice 2019-2015. Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal publié ci-dessous. PLAN DE DEPLOIEMENT DE LA FLOTTE Plan de déploiement nominal de la flotte Satellite1 Position orbitale Date de lancement (année civile) Marchés principaux Couverture Nombre de répéteurs physiques Nombre de répéteurs équivalents à 36 MHz / faisceaux Dont capacité incrémentale EUTELSAT 5 WEST B 5° Ouest T4 2019 Vidéo Europe, Afrique du Nord 35 Ku 35 Ku Néant KONNECT A déterminer T4 2019 Connectivité Afrique Europe 65 faisceaux 75 Gbps 75 Gbps EUTELSAT QUANTUM A déterminer T3 2020 Services aux gouvernements Flexible 8 faisceaux « Quantum » Non applicable Non applicable KONNECT VHTS A déterminer S2 2021 Connectivité Services aux gouvernements Europe ~230 faisceaux 500 Gbps 500 Gbps EUTELSAT HOTBIRD 13F 13° Est S2 2021 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 73 Ku2 Néant EUTELSAT HOTBIRD 13G 13° Est S2 2021 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 73 Ku2 Néant 1 Les satellites à propulsion chimique (EUTELSAT QUANTUM, EUTELSAT 5 WEST B) seront généralement opérationnels 1 à 2 mois après leur lancement. Concernant les satellites à propulsion électrique, entre 4 et 6 mois seront nécessaires entre la date de lancement et l’entrée en service (KONNECT, KONNECT VHTS, EUTELSAT HOTBIRD 13F et EUTELSAT HOTBIRD 13G). 2 Capacité nominale correspondant aux spécifications du satellite. La capacité opérée à la position orbitale HOTBIRD restera inchangée avec 102 répéteurs physiques opérés (95 répéteurs équivalents à 36 MHz), une fois les contraintes règlementaires techniques et opérationnelles prises en compte. Depuis la dernière mise à jour trimestrielle de mai 2019, le lancement d’EUTELSAT QUANTUM est désormais attendu au T3 2020, contre S2 2019 précédemment

le lancement d’EUTELSAT 5 WEST B est désormais attendu au T4 2019, contre T3 2019 précédemment. Evolution de la flotte depuis le 30 juin 2018 Eutelsat a cédé sa quote-part dans le satellite EUTELSAT 25B à son copropriétaire, Es’hailSat.

Le satellite Al Yah 3 est entré en service.

EUTELSAT 33C a été relocalisé à 133°Ouest et renommé EUTELSAT 133 WEST A.

EUTELSAT 59A a atteint sa fin de vie opérationnelle et a été désorbité.

EUTELSAT 12 West B opère désormais en orbite inclinée.

EUTELSAT 70C a été relocalisé à 48°Est et renommé EUTELSAT 48E.

EUTELSAT 7C a été lancé le 20 juin 2019 et sa mise en service est prévue fin 2019. GOUVERNANCE Le Conseil d’administration du 30 juillet 2019 a convoqué les actionnaires en Assemblée Générale le 7 novembre 2019, afin de se prononcer notamment sur les résolutions suivantes : l’approbation des comptes ;

le dividende au titre de l’exercice 2018-19 ;

le renouvellement du mandat d’Ana Garcia Fau ;

la nomination de Cynthia Gordon en tant qu’administratrice ;

la rémunération des mandataires sociaux et de la politique de rémunération. Par ailleurs, Carole Piwnica quittera ses fonctions d'administratrice au sein du Conseil d'administration d'Eutelsat Communications après la prochaine Assemblée Générale et les mandats de Jean d'Arthuys et de Lord Birt ne seront pas renouvelés. Suite à la prochaine Assemblée Générale et sous réserve de l'approbation des résolutions mentionnées ci-dessus, le Conseil d'administration sera composé de 10 membres, dont 50% de femmes et 70% d'indépendants.

+ 44 (0)330 336 9127 (depuis le Royaume Uni)

+1 646 828 8143 (depuis les États-Unis) Code d’accès : 2520751# La présentation sera également accessible en direct par webcast ici.: Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible le 31 juillet 13h00 jusqu’au 7 août 13h00 CET. + 33 (0) 1 70 48 00 94 (depuis la France)

+ 44 (0) 207 660 0134 (depuis le Royaume Uni)

+1 719 457 0820 (depuis les États-Unis) Code d’accès : 2520751# Calendrier financier Note : Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera mis à jour régulièrement. 30 octobre 2019 : chiffre d’affaires du premier trimestre 2019-20

7 novembre 2019 : Assemblée Générale des actionnaires

14 février 2020 : résultats du premier semestre 2019-20 À propos d’Eutelsat Communications Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL. Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com ___________________________________________________________________________________________________ Avis de non-responsabilité Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment tout retard de lancement ou de projet d'investissement en orbite ou au sol, notamment tout retard dans le lancement programmé d'un satellite ; l'impact d’une crise financière sur la situation économique d'un client ou d'un fournisseur ; l'évolution du marché des Services Fixes par Satellite ; le développement de la Télévision Numérique Terrestre et de la télévision Haute Définition ; le développement du haut débit par satellite ; la capacité d'Eutelsat Communications à développer et à commercialiser les Services à Valeur Ajoutée et à répondre aux besoins de ses marchés ; la rentabilité de sa stratégie d'expansion en orbite ; la perte totale ou partielle d'un satellite en cours de lancement ou en orbite ; les conditions d'approvisionnement des satellites et des lanceurs ; toute défaillance dans le lancement d'un satellite en nom propre ou tiers susceptible d'affecter le calendrier des lancements à venir ; tout litige ; l’aptitude à établir et à entretenir des liens stratégiques dans les principales applications, ainsi que l'impact des acquisitions et des investissements à venir. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. ANNEXES Annexe 1 : Données financières supplémentaires Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros) Douze mois clos le 30 juin 201816 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires 1 390,5 1 321,1 -5,0% Charges opérationnelles17 (312,2) (288,6) -7,6% EBITDA 1 078,5 1 032,4 -4,3% Dotations aux amortissements (506,0) (518,8) +2,5% Autres produits et charges opérationnelles (18,5) 12,5 na Résultat opérationnel 554,0 526,1 -5,0% Résultat financier (105,2) (91,5) -13,0% Impôts sur les sociétés (142,9) (76,3) -46,6% Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (2,2) (1,3) -40,9% Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (12,1) (16,6) +37,2% Résultat net attribuable au Groupe 291,6 340,4 +16,7% Variation de l’endettement net (en millions d’euros) Douze mois clos le 30 juin 2019 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 848,2 Investissements « cash » (323,2) Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus (117,2) Cash-flow libre discrétionnaire 407,8 Acquisition / cession de titres mis en équivalence et prises de contrôle 67,8 Distribution aux actionnaires (y compris participations ne donnant pas le contrôle) (310,5) Remboursement des dettes de crédit export et de dettes locatives 112,4 Variation de la part change du cross-currency swap (13,9) Impact IFRS 16 au 1er juillet 2018 (43,8) Autres (51,0) Diminution (augmentation) de la dette nette 168,8 Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel par application Analyse du chiffre d’affaires par application au quatrième trimestre (millions d’euros) En millions d’euros T4 2017-18 retraité T4 2017-18

proforma18 T4 2018-19 publié Variation Variation comparable19 Applications Vidéo 219,6 215,6 216,7 -1,3% -1,1% Services aux gouvernements 40,2 40,2 39,8 -1,0% -7,9% Données Fixes 34,2 34,2 30,3 -11,4% -16,4% Haut-Débit Fixe 20,7 20,7 20,9 +1,0% -1,3% Connectivité Mobile 19,5 19,5 20,5 +5,1% -1,7% Total Activités Opérationnelles 334,1 330,2 328,1 -1,8% -3,5% Autres Revenus 33,9 33,9 (1,7) n/a n/a Total 368,1 364,1 326,3 -11,4% -13,0% Taux de change EUR/USD 1,21 1,21 1,12 Chiffre d’affaires publié FY 2018-19 Le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires trimestriel tel que publié. Pour rappel la norme IFRS 15 a été adoptée à compter du 1er juillet 2018. En millions d’euros T1 2018-19 T2 2018-19 T3 2018-19 T4 2018-19 Exercice 2018-19 Applications Vidéo 217,2 214,9 215,4 216,7 864,2 Services aux gouvernements 42,4 39,4 39,9 39,8 161,5 Données Fixes 33,3 32,6 30,4 30,3 126,7 Haut-Débit Fixe 20,4 20,1 19,1 20,9 80,4 Connectivité Mobile 20,6 19,4 19,8 20,5 80,3 Total Activités Opérationnelles 334,0 326,4 324,6 328,1 1 313,1 Autres Revenus 1,2 (3,5) 12,1 (1,7) 8,0 Total 335,1 322,9 336,7 326,3 1 321,1 Rappel : chiffre d’affaires proforma de l’exercice 2017-18 Le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires proforma pour l’exercice 2017-18. A des fins de comparabilité avec le chiffre d’affaires de l’exercice 2018-19, il est retraité des éléments suivants : La contribution d’EUTELSAT 25B à compter d’août 2017. Pour rappel, Eutelsat a cédé sa quote-part dans le satellite EUTELSAT 25B en août 2018.

L’impact de la norme IFRS 15. En millions d’euros T1 2017-18 T2 2017-18 T3 2017-18 T4 2017-18 Exercice 2017-18 Applications Vidéo 217,9 219,0 217,9 215,6 870,5 Services aux gouvernements 41,1 38,5 38,0 40,2 157,8 Données Fixes 37,2 36,2 35,3 34,2 143,0 Haut-Débit Fixe 22,0 20,9 20,8 20,7 84,3 Connectivité Mobile 18,6 18,5 17,9 19,5 74,4 Total Activités opérationnelles 336,8 333,0 329,9 330,2 1 330,0 Autres Revenus 6,6 5,5 0,6 33,9 46,7 Total 343,5 338,6 330,4 364,1 1 376,6 Annexe 3 : Indicateurs alternatifs de performance Outre les agrégats directement lisibles dans ses comptes consolidés, le Groupe communique sur des Indicateurs alternatifs de performance, qu’il estime pertinents pour mesurer ses performances financières. Ces indicateurs sont au nombre de trois : l’EBITDA, les Investissements « cash » et le cash-flow libre discrétionnaire. Ces indicateurs font l’objet d’une réconciliation avec les comptes consolidés. EBITDA, Marge d’EBITDA et Dette nette / EBITDA L’EBITDA reflète la rentabilité du Groupe avant prise en compte des Dotations aux amortissements, des charges financières et de la charge d’impôt. Il s’agit d’un indicateur fréquemment utilisé dans le secteur des Services Fixes par Satellites. Le tableau ci-dessous montre le calcul de l’EBITDA à partir du compte de résultat pour les exercices 2017-18 et 2018-19 : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2018 2019 Résultat opérationnel 554,0 526,1 + Dotations aux amortissements 506,0 518,8 - Autres produits et charges opérationnels 18,5 (12,5) EBITDA 1 078,5 1 032,4 La marge d’EBITDA correspond au rapport de l’EBITDA au chiffre d’affaires de l’exercice : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2018 2019 EBITDA 1 078,5 1 032,4 Chiffre d’affaires 1 390,5 1 321,1 Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires) 77,6% 78,1% A taux de change constant, la marge d’EBITDA aurait été de 78,4% au 30 juin 2019. Le ratio dette / nette sur EBITDA s’obtient de la manière suivante : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2019 EBITDA sur 12 mois glissants 1 032,4 Dette Nette à la clôture20 3 072,8 Dette nette / EBITDA 2,98x Investissements « cash » Le Groupe peut être amené à opérer de la capacité dans le cadre de contrats de location-financement ou à financer tout ou partie de certains programmes de satellites en faisant appel à des agences de crédit export, donnant lieu à des décaissements qui ne sont pas reflétés dans la ligne « acquisition de satellites et d’autres immobilisations corporelles et incorporelles ». Des Investissements « cash » qui incluent également les deux éléments cités ci-dessus sont donc communiqués afin de refléter l’ensemble des dépenses d’investissement du Groupe sur l’exercice. Le montant d’investissement « cash » couvre donc les acquisitions de satellites et d’autres immobilisations corporelles ou incorporelles ainsi que les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation et au titre des dettes locatives. Le tableau ci-dessous montre le calcul des investissements « cash » pour les exercices 2017-18 et 2018-19 : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2018 2019 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (298,8) (210,8) Remboursement des crédits exports et des dettes locatives21 (59,4) (112,4) Investissements « cash » (358,2) (323,2) Cash-flow libre discrétionnaire Le Groupe communique sur un cash-flow libre discrétionnaire qui reflète sa capacité à générer de la trésorerie après paiement des intérêts financiers et des impôts, cette trésorerie étant généralement et principalement affectée au retour aux actionnaires et/ou au désendettement. Le cash-flow libre discrétionnaire se définit comme le flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation duquel sont soustraits les investissements « cash » ainsi que les intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus. Le tableau ci-dessous montre le calcul du cash-flow libre discrétionnaire pour les exercices 2017-18 et 2018-19 et sa réconciliation avec le tableau de flux de trésorerie consolidé : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2018 2019 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 880,8 848,2 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (298,8) (210,8) Remboursement des crédits exports22 (23,7) (23,7) Remboursement des dettes locatives (35,7) (88,7) Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus (107,9) (117,2) Cash-flow libre discrétionnaire 414,7 407,8 Impact de la cession d’EUTELSAT 25B23 (14,0) 30,7 Effet change24 - 0,8 Cash-flow discrétionnaire à taux de change constant et hors impact de la cession d’EUTELSAT 25B 400,7 439,3 Annexe 4 : Nouvelle classification des applications Afin de mieux refléter les différentes tendances de ses activités opérationnelles, Eutelsat apportera les modifications suivantes à la présentation de son reporting par application : Le Broadcast sera publié sur une base autonome et exclura la Vidéo Professionnelle.

La Vidéo Professionnelle et les Données Fixes seront regroupées dans la nouvelle application « Données & Vidéo Professionnelle ». Aucune modification n’est apportée aux autres applications. Le tableau ci-dessous présente les revenus trimestriels publiés pour l’exercice 2018-19 selon les nouvelles classifications : En millions d’euros T1 2018-19 T2 2018-19 T3 2018-19 T4 2018-19 Exercice 2018-19 Broadcast 198,3 196,1 198,1 198,4 790,9 Services aux gouvernements 42,4 39,4 39,9 39,8 161,5 Données & Vidéo Professionnelle 52,3 51,4 47,7 48,6 199,9 Haut-Débit Fixe 20,4 20,1 19,1 20,9 80,4 Connectivité Mobile 20,6 19,4 19,8 20,5 80,3 Total Activités opérationnelles 334,0 326,4 324,6 328,1 1 313,1 Autres Revenus 1,2 (3,5) 12,1 (1,7) 8,0 Total 335,1 322,9 336,7 326,3 1 321,1 1 Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 7 novembre 2019. 2 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14, hors couverture de change et sur la base du périmètre et du plan de déploiement nominal actuels. 3 Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciation d’actifs et autres produits (charges) opérationnelles. 4 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation - Investissements « cash » - Intérêts et autres frais financiers payés nets de produits d’intérêts reçus. Voir l’annexe 3 pour plus de détail. 5 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14, hors couverture de change et sur la base du périmètre et du plan de déploiement nominal actuels. 6 Les contributions de chaque application au chiffre d’affaires sont calculées hors « Autres Revenus ». 7 Chiffre d’affaires proforma reflétant la cession d’EUTELSAT 25B. Pour plus de détails, voir en annexe. 8 A taux de change, normes comptables et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. de l’exercice 2018-19 est converti au taux de l’exercice 2017-18 ; ii) le chiffre d’affaires de l’exercice 2017-18 est retraité de la contribution d’EUTELSAT 25B et de l’impact de la norme IFRS 15 ; iii) le chiffre d’affaires de l’exercice 2018-19 est retraité de la contribution nette de Noorsat. 9 Les « Autres Revenus » incluent principalement certaines indemnités liées au règlement de litiges commerciaux, l’effet de couverture de change du chiffre d’affaires euros/dollars, la rémunération de services de conseil ou d’ingénierie fournis à des tiers, ainsi que des indemnités de fin de contrat. L’effet des activités de couverture s’élève à (19,6) M€ pour l’exercice 2018-19 contre +2,8 M€ un an auparavant. 10 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours 11 Nombre de répéteurs utilisés sur les satellites en orbite stable. 12 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14 et du périmètre actuel. 13 Ce montant couvre les immobilisations et les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation et de dettes locatives. 14 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14, hors couverture de change et sur la base du périmètre actuel. 15 Sous réserve du renouvellement de la résolution liée aux rachats d’action lors des Assemblées Générales. 16 Les chiffres au 30 juin 2018 ont été retraités pour tenir compte de l’adoption d’IFRS 15 à compter du 1er juillet 2018. L’impact de l’application de la norme IFRS 15 est présenté dans la note 4 de l’annexe aux comptes consolidés. 17 Les charges opérationnelles sont définies comme la somme des coûts des opérations et des frais commerciaux et administratifs. 18 Chiffre d’affaires proforma reflétant la cession d’EUTELSAT 25B. 19 A taux de change, normes comptables et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du T4 2018-19 est converti au taux du T4 2017-18 ; ii) le chiffre d’affaires du T4 2017-18 est retraité de la contribution d’EUTELSAT 25B et de l’impact de la norme IFRS 15. 20 L’endettement net comprend l’ensemble des dettes bancaires, des obligations ainsi que les dettes locatives et les dettes liées aux Crédits Exports et la part « change » du cross-currency swap diminuées des disponibilités et des valeurs mobilières de placement (net des soldes créditeurs de banques). Son calcul est détaillé dans la note 7.3.4 de l’annexe aux comptes consolidés. 21 Inclus dans les lignes « Remboursement des emprunts » et « Remboursement des dettes locatives » du tableau de flux de trésorerie. 22 Inclus dans la ligne « Remboursement des emprunts » du tableau de flux de trésorerie. 23 Impact de la cession d’EUTELSAT 25B. A des fins de comparabilité : i) l’exercice 2017-18 est retraité de la contribution d’EUTELSAT 25B au cash-flow libre discrétionnaire à partir d’août 2017 ; ii) l’exercice 2018-19 est retraité du remboursement par Eutelsat lors de la cession en août 2018 du paiement anticipé effectué par Es’hailSat pour de la capacité sur le satellite EUTELSAT 25B (5,5 millions d’euros) et de l’impôt payé (25,2 millions d’euros) sur la plus-value relative à cette transaction. 24 Le cash-flow libre discrétionnaire de l’exercice 2018-19 est converti au taux de change €/$ de l’exercice 2017-18 et l’effet de couverture de change est exclu. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190730005978/fr/

