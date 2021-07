Eutelsat Communications : RÉSULTATS ANNUELS 2020-21 30/07/2021 | 07:16 Envoyer par e-mail :

Niveau toujours élevé de génération de cash-flow libre

Chiffre d’affaires attendu en croissance en 2022-23 avec une accélération en 2023-24

Objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté pour 2021-22 relevé de 30 millions d’euros ; croissance à partir de 2022-23

Proposition d’un dividende par action de 0,931 euro en hausse de 5 % Regulatory News: Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) s’est réuni sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021. Informations financières clés Exercice 2019-20 Exercice 2020-21 Variation Compte de résultat Chiffre d’affaires - M€ 1 278,3 1 233,9 -3,5 % Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles - M€ 1 276,3 1 201,2 -5,9 % Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles à périmètre et taux constants - M€ 1 267,5 1 225,9 -3,3 % Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles tel que défini dans les objectifs financiers - M€ - 1 219,92 - EBITDA3 - M€ 985,0 921,9 -6,4 % Marge EBITDA - %3 77,1 % 74,7 % -2,4 pts Résultat opérationnel - €M 490,2 347,2 -29,2 % Résultat net attribuable au Groupe - M€ 297,6 214,1 -28,1 % Structure financière Cash-flow libre discrétionnaire publié - M€ 3 474,4 467,1 -1,5 % Cash-flow libre discrétionnaire ajusté - €M3 496,5 497,6 +0,2 % Dette nette - €M 2 999,4 2 655,5 -343,9 M€ Dette nette / EBITDA – X3 3,05 2,88 -0,17x Carnet de commandes - Mds€ 4,1 4,4 +7,4 %4 Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat Communications, a commenté : « 2020-21 a été une année robuste avec un chiffre d'affaires se situant tout en haut de notre fourchette d’objectif déjà révisée à la hausse, une génération de trésorerie record et une nouvelle réduction de notre ratio d’endettement. Les principales réalisations commerciales comprennent, dans le Broadcast, le renouvellement du contrat avec Sky Italia, soulignant la résilience à long terme du satellite en Europe, et deux nouvelles charges utiles hébergées dans les Services aux gouvernements. Cette année a marqué un tournant pour nos activités de Connectivité, en particulier pour le Haut Débit Fixe, avec notamment l'entrée en service d'EUTELSAT KONNECT, ainsi que d'importants accords de distribution avec des opérateurs de télécommunications, Orange et TIM, pour de la capacité sur EUTELSAT KONNECT et EUTELSAT KONNECT VHTS. Enfin, une étape stratégique majeure a été réalisée avec l’investissement dans OneWeb, permettant de prendre pied dans l’orbite basse. OneWeb constitue un moteur de croissance additionnel pour nos activités de Connectivité avec un fort potentiel de coopération grâce à l’importante complémentarité des ressources et des actifs. En ce qui concerne l’avenir, le chiffre d’affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice 2021-22 est attendu entre 1 110 et 1 150 millions d'euros. Il retournera ensuite à la croissance à partir de l’exercice 2022-23 avec une accélération en 2023-24, grâce à la mise en service de nouveaux actifs avec des engagements fermes significatifs. Notre objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté pour l'exercice 2021-22 est relevé de 30 millions d'euros et cet indicateur est attendu en croissance à partir de l’exercice 2022-23. Avec un dividende proposé de 0,93 euro par action, en hausse de 5 %, nous renouvelons également notre engagement en faveur d'un retour élevé pour les actionnaires ». L’EBITDA, la marge d’EBITDA, le ratio Dette Nette / EBITDA, les investissements Cash et le Cash-flow libre discrétionnaire sont des Indicateurs Alternatifs de Performance dont la définition et le calcul figurent en annexe 3 du présent communiqué. Les comptes comparatifs au 30 juin 2020 ont fait l’objet d’un retraitement concernant la CVAE reclassée de la ligne Frais commerciaux et administratifs en Impôts sur les sociétés pour un montant de 3,1 millions d’euros afin d’aligner la présentation sur les comptes consolidés au 30 juin 2021. FAITS MARQUANTS Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles dans le haut de la fourchette d’objectifs relevée 1 201 millions d’euros sur une base publiée, en baisse de 3,3 % sur une base comparable

1 220 millions d’euros à un taux de change euros/dollars de 1,14, dans le haut de la fourchette de 1 200 à 1 220 millions d’euros. Performance financière robuste malgré un environnement difficile Une génération de trésorerie élevée avec un cash-flow libre discrétionnaire publié de 467 millions d’euros représentant 38 % du chiffre d’affaires et un cash-flow libre discrétionnaire ajusté à un niveau record de 498 millions d’euros.

Une rentabilité parmi les plus élevées du secteur avec une marge d'EBITDA de 74,7 % malgré un élément négatif lié aux provisions pour créances douteuses dans le contexte du Covid.

Une structure financière saine avec un ratio Dette nette / EBITDA en amélioration à 2,88x (contre 3,05x il y a un an). Solide performance commerciale avec un carnet de commandes en croissance représentant 3,5 années de chiffre d'affaires Broadcast : renouvellement du contrat avec Sky Italia soulignant la résilience à long terme du satellite en Europe et accord pour de la capacité incrémentale avec Multichoice en Afrique subsaharienne ;

Données Fixes : plusieurs contrats incluant de nouvelles capacités ou des capacités incrémentales, mettant en évidence la forte demande dans les segments de l'interconnexion de réseaux mobiles et des réseaux d'entreprises ;

Services aux gouvernements : nouvelle charge utile EGNOS hébergée sur le satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G pour un montant total de 100 millions d'euros sur une durée de 15 ans ; EUTELSAT 36D retenu par Airbus Defence and Space pour embarquer sa toute dernière charge utile ultra-haute fréquence (UHF) ;

Haut Débit Fixe : accord majeur de distribution avec Telecom Italia pour la capacité couvrant l'Italie sur EUTELSAT KONNECT et EUTELSAT KONNECT VHTS, à la suite d'un accord similaire avec Orange en France ;

accord majeur de distribution avec Telecom Italia pour la capacité couvrant l’Italie sur EUTELSAT KONNECT et EUTELSAT KONNECT VHTS, à la suite d’un accord similaire avec Orange en France ; Mobilité : accord avec Global Eagle pour de la capacité en orbite inclinée à 139° Ouest. Montée en puissance de notre stratégie Haut Débit Fixe avec une accélération significative attendue à partir de l’exercice 2021-22 Entrée en service du satellite EUTELSAT KONNECT opérant sur l’ensemble de sa couverture en Europe et en Afrique.

Progrès en Europe de l’Ouest : Accords de distribution avec Orange et TIM et discussions en cours avec d’autres opérateurs. Lancement des offres de détail dans plusieurs pays européens suite à l’intégration de Bigblu Broadband Europe (BBB).

Signature de multiples accords de distribution dans plusieurs marchés clés en Afrique. Investissement stratégique dans OneWeb Un point d’entrée attractif dans le segment des constellations en orbite basse.

Un moteur de croissance additionnel pour nos activités de Connectivité.

Un fort potentiel de coopération du fait d’une importante complémentarité des ressources et des actifs. En bonne voie pour recevoir les paiements liés à la bande C au cours de l'exercice 2021-22, avec un rapport d'achèvement qui sera déposé sous peu Le rapport d'achèvement couvrant à la fois la phase 1 et la phase 2 sera déposé sous peu.

Eutelsat est éligible à un montant avant impôt de 507 millions de dollars, dont 125 millions de dollars pour la phase 1 et 382 millions de dollars pour la phase 2.

Ces paiements devraient être intégralement perçus au cours de l'exercice 2021-22 aussi bien pour la phase 1 que pour la phase 2. Objectifs financiers actualisés étendant la visibilité à l’exercice 2023-24 Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles attendu entre 1 110 et 1 150 millions d’euros pour l’exercice 2021-22 (à un taux de change euros/dollars de 1,20).

Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles attendu en croissance à partir de l’exercice 2022-23 avec une accélération lors de l’exercice 2023-24, compte tenu de l’entrée en service de nouveaux actifs avec des engagements fermes significatifs.

Objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté pour l’exercice 2021-22 relevé de 30 millions d’euros à taux de change constant et indicateur attendu en croissance à partir de l’exercice 2022-23. Engagement à générer un rendement élevé pour les actionnaires avec un dividende recommandé de 0,93€ par action, en hausse de 5 % Dividende couvert plus de deux fois par le cash-flow libre discrétionnaire publié. ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES5 En millions d’euros Exercice 2019-20 Exercice 2020-21 Variation Réelle Comparable6 Broadcast 784,6 741,0 -5,6 % -4,2 % Données & Vidéo Professionnelle 175,3 161,4 -7,9 % -3,7 % Services aux gouvernements 161,1 151,4 -6,0 % +0,0 % Haut Débit Fixe 76,7 80,2 +4,6 % +7,1 % Connectivité Mobile 78,7 67,2 -14,6 % -8,4 % Total Activités opérationnelles 1 276,3 1 201,2 -5,9 % -3,3 % Autres Revenus7 2,0 32,7 x 16,4 +35,7 % Total 1 278,3 1 233,9 -3,5 % -2,9 % Taux de change EUR/USD 1,105 1,188 Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2020-21 s’établit à 1 234 millions d’euros, en recul de 3,5 % sur une base publiée et de 2,9 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des cinq Activités opérationnelles (hors « Autres Revenus ») s’établit à 1 201 millions d’euros. Il est en baisse de 3,3 % sur une base comparable compte tenu d’un effet de change négatif d’environ 2,6 points et d’un effet de périmètre quasi-neutre dans la mesure où la consolidation de BigBlu Broadband Europe depuis le 1er octobre 2020 est compensée par la cession d’Euro Broadband Infrastructure (EBI) le 30 avril 2021. Au quatrième trimestre 2020-21, le chiffre d’affaires ressort à 304 millions d’euros, en baisse de 4,8 % sur une base publiée et de 2,4 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des cinq Activités opérationnelles s’établit à 294 millions d’euros, en baisse de 2,7 % sur un an et en hausse de 1,2 % par rapport au trimestre précèdent sur une base comparable. Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-dessous sont sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants). Broadcast (62 % du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires du Broadcast ressort à 741 millions d’euros, en repli de 4,2 % sur une base comparable. Il reflète l’effet négatif en année pleine de la renégociation des termes du contrat avec l’opérateur Forthnet ainsi que des revenus plus faibles en Europe, du fait du ralentissement du rythme de gain de nouvelles affaires dans le contexte actuel de crise sanitaire affectant en particulier les distributeurs. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 180 millions d’euros, en baisse de 6,6 % sur un an. Par rapport au trimestre précédent, le chiffre d’affaires est globalement stable en excluant Fransat. Au 30 juin 2021, les satellites d’Eutelsat diffusaient 7 006 chaînes, en hausse de 3,2 % sur un an. Le nombre de chaînes HD poursuit sa croissance, s’établissant à 1 942 contre 1 679 un an plus tôt (+15,7 %), et représente 27,7 % des chaînes contre 24,7 % un an plus tôt. Sur le plan commercial, l’exercice a été marqué par le renouvellement du contrat avec Sky Italia, notre principal client dans cette application, soulignant la résilience à long terme du segment de la télévision payante en Europe. Nous avons également développé nos relations commerciales avec Multichoice qui s’est engagé à augmenter sa capacité à la position orbitale 36° Est, illustrant ainsi le potentiel du marché africain. A l’inverse, l’environnement économique difficile lié à la crise sanitaire s’est traduit par un niveau des nouvelles affaires plus faible que de coutume au cours de l’exercice, en particulier en Europe. Toutefois, il y a eu des signes de normalisation ces derniers temps, avec par exemple un contrat remporté avec un grand télédiffuseur global pour la distribution de contenu sur le satellite EUTELSAT 9B. Données & Vidéo Professionnelle (13 % du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires des Données et Vidéo Professionnelle s’établit à 161 millions d’euros, en baisse de 3,7 % sur un an, une tendance qui s’est considérablement améliorée par rapport à l’exercice précédent (-14,1 %). La performance des Données Fixes, dont le chiffre d’affaires représente plus des deux tiers de ce segment, bénéficie d’une amélioration des volumes qui compense largement la pression continue sur les prix. La Vidéo Professionnelle poursuit son déclin structurel bien que ce segment ait bénéficié du rétablissement de l’Utilisation occasionnelle par rapport à l’exercice 2019-20, qui avait été fortement affectée par la suspension des évènement sportifs en direct. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 41 millions d’euros, en hausse de 0,9 % sur un an et de 2,1 % par rapport au trimestre précédent. Il inclut un élément exceptionnel lié à la vente d’équipements pour environ 1 million d’euros. Sur le plan commercial, l’exercice a été dynamique illustrant le réservoir d’opportunités dans l’interconnexion de réseaux mobiles et les réseaux d’entreprises. Entre autres, des contrats ont été renouvelés et étendus avec Liquid Telecom pour des réseaux d’entreprises sur EUTELSAT 7B et avec Overon pour de la capacité sur les satellites EUTELSAT 10A et EUTELSAT 10B destinée à Eumetsat, l’organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques. Par ailleurs, de nouveaux contrats ont été signé avec un consortium d’opérateurs de télécommunications néo-zélandais portant sur l’interconnexion des réseaux mobiles 4G sur des territoires insulaires isolés et avec Telespazio pour la fourniture de capacité satellitaire pour l’interconnexion de réseaux en milieu rural dans le cadre du programme national de télécommunications du Pérou. Services aux gouvernements (13 % du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements s’élève à 151 millions d’euros et est stable sur une base comparable. Cette évolution reflète notamment l’effet report négatif des campagnes de renouvellement avec l’administration américaine au cours des 18 derniers mois (85 % au printemps 2020, 80 % à l’automne 2020, 95 % au printemps 2021) et une base de comparaison exigeante au quatrième trimestre, compte tenu de la comptabilisation au quatrième trimestre de l’exercice 2019-20 d’un élément exceptionnel positif lié à la relocalisation temporaire d’EUTELSAT 7A. A l’inverse, le chiffre d’affaires a bénéficié de nouveaux contrats gagnés et de la contribution de la charge utile EGNOS qui est entrée en service le 15 février 2020 sur EUTELSAT 5 WEST B. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 38 millions d’euros, en baisse de 4,5 % sur un an mais en hausse de 1,7 % par rapport au trimestre précèdent. Sur le plan commercial, le satellite EUTELSAT 36D a été retenu par Airbus Defence and Space pour embarquer sa toute dernière charge utile ultra-haute fréquence (UHF) afin de répondre aux besoins en matière de communications dans la région EMEA. Haut Débit Fixe (7 % du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires s’élève à 80 millions d’euros, en hausse de 7,1 % sur une base comparable. Il reflète les premiers revenus générés par Konnect Europe, notamment ceux liés au démarrage des accords de distribution avec Orange (au 1er janvier) et avec TIM (au 1er avril), ainsi que la croissance de nos opérations en Afrique. Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 18 millions d’euros, en hausse de 34,8 % sur un an et de 16,4 % par rapport au trimestre précédent. L’exercice 2020-21 a été marqué par des étapes majeures pour le déploiement de notre stratégie de Haut Débit Fixe avec l’entrée en service d’EUTELSAT KONNECT. Des progrès ont été réalisés en Europe, avec notamment des accords de distribution avec Orange et TIM, ainsi que le lancement de nos offres de détail à la suite de l’intégration de BigBlu Broadband Europe. En Afrique, nos capacités de distribution ont été renforcées notamment par des accords avec Paratus, TelOne, Vox, Coollink, Orange DRC et Facebook. L’exercice 2021-22 devrait bénéficier du plein effet de ces contrats ainsi que de la concrétisation d’autres initiatives entrainant une accélération significative de la croissance. Connectivité Mobile (5 % du chiffre d’affaires) Pour l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires de l’application Connectivité Mobile ressort à 67 millions d’euros, en baisse de 8,4 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires reflète les effets de la crise du Covid dans la mobilité aérienne, entrainant une baisse des revenus de certains distributeurs ainsi que la perte de revenus liés au niveau de trafic aérien sur KA-SAT. Sur une note plus positive, l’activité de mobilité maritime continue d’enregistrer de bonnes performances compte tenu de la montée en puissance de contrats gagnés au cours des dernières années. Sur le plan commercial, un accord pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs a été signé avec Global Eagle pour de la capacité en orbite inclinée à la position orbitale 139° Ouest, démontrant ainsi la qualité des ressources en orbite du Groupe et les besoins sous-jacents sur le marché de la mobilité aérienne. Par ailleurs, Eutelsat ADVANCE, le service de connectivité géré de bout en bout récemment lancé, a connu des débuts prometteurs, ayant déjà été sélectionné par plusieurs fournisseurs de services maritimes. Cette application restera confrontée à un certain niveau d'incertitude quant au calendrier de la reprise. Cependant la tendance s’améliore au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 16,0 % sur un an, certes par rapport à une base de comparaison peu élevée, et de 11,6 % par rapport au trimestre précédent grâce à la contribution de l’accord avec Global Eagle. Autres Revenus Les Autres Revenus s’établissent à 33 millions d’euros contre 2 millions d’euros un an plus tôt. Ils incluent un impact positif de 16 millions d’euros lié aux opérations de couverture de change euros/dollars contre un impact négatif de -11 millions d’euros lors de l’exercice précédent. REPETEURS OPERATIONNELS ET UTILISES Au 30 juin 2021, le nombre de répéteurs opérationnels s’établit à 1 377 unités, quasiment inchangé par rapport au 30 juin 2020. Le nombre de répéteurs utilisés ressort à 981 unités, en hausse de 21 unités sur un an. Le taux de remplissage s’établit ainsi à 71,2 % contre 69,7 % un an plus tôt. 30 juin 2020 30 juin 2021 Nombre de répéteurs opérationnels8 1 376 1 377 Nombre de répéteurs utilisés9 960 981 Taux de remplissage 69,7 % 71,2 % Note : données calculées sur la base du nombre de répéteurs équivalents 36 MHz hors capacité HTS. CARNET DE COMMANDES Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s’établit à 4,4 milliards d’euros, en hausse de 7,4 % à taux de change constant par rapport au 30 juin 2020. Cette évolution reflète notamment le renouvellement à long-terme du contrat avec Sky Italia, l’accord de distribution avec Telecom Italia et la charge utile additionnelle EGNOS sur le futur satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G, qui sont partiellement compensés par la consommation naturelle du carnet de commandes. Le carnet de commandes équivaut à 3,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2020-21, contre 3,2 fois un an plus tôt, et le Broadcast représente 64 %. 30 juin 2020 30 juin 2021 Valeurs des contrats (en milliards d’euros) 4,1 4,4 En année du chiffre d’affaires 3,2 3,5 Poids du Broadcast 68 % 64 % Note : Le carnet de commandes représente les revenus futurs provenant d’accords de capacité ou de services et peut inclure des contrats pour des satellites en cours d’acquisition. RENTABILITÉ L’EBITDA s’élève à 922 millions d’euros contre 985 millions d’euros au 30 juin 2020, en baisse de 6,4 %. La marge d’EBITDA s’établit à 74,7 % contre 77,1 % un an plus tôt. Cette évolution reflète la baisse du chiffre d’affaires, l’effet dilutif de la consolidation de BigBlu Broadband Europe et un élément spécifique négatif lié aux provisions pour créances douteuses associées principalement à des clients en Connectivité Mobile dans le contexte de la crise sanitaire. Des dotations aux amortissements en baisse, d'un montant de -508 millions d'euros au 30 juin 2021 contre -531 millions d'euros un an plus tôt, du fait notamment de la cession de KA-SAT et de la fin de la période d'amortissement de certains actifs (EUTELSAT 7A et EUTELSAT 172A) qui compensent largement l'impact en année pleine d'EUTELSAT 7B et EUTELSAT 5 WEST B, et de l'entrée en service au cours de l'exercice d'EUTELSAT KONNECT ;

D'autres produits opérationnels de -67 millions d'euros, contre +36 millions d'euros un an plus tôt. L'exercice 2020-21 inclut notamment des coûts liés au déménagement du siège social à Issy-les-Moulineaux, au programme LEAP 2 et à des activités de fusions et acquisitions ainsi que des dépréciations d'actifs. Pour rappel, l'exercice 2019-20 incluait l'indemnité d'assurance liée à la perte partielle du satellite EUTELSAT 5 West B, partiellement compensée par la dépréciation de certains actifs ;

Un résultat financier net de -95 millions d'euros (contre -81 millions d'euros un an plus tôt), reflétant principalement l'impact défavorable des gains et des pertes liés aux variations de change ;

de -95 millions d’euros (contre -81 millions d’euros un an plus tôt), reflétant principalement l’impact défavorable des gains et des pertes liés aux variations de change ; Une charge d’impôt de -24 millions d’euros, un niveau moins élevé que l’an dernier (-98 millions d’euros), reflétant un résultat avant impôt en baisse, l’effet favorable des variations de change et d’inflation sur les impôts différés ainsi que la réduction de deux points du taux de l'impôt sur les sociétés en France. Le taux d’imposition ressort ainsi à 10 % (contre 24 % l’année dernière). FLUX DE TRESORERIE Les flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation du Groupe ressortent à 889 millions d’euros, en hausse de 110 millions d’euros par rapport à l’année précédente. La baisse de l’EBITDA est plus que compensée par une amélioration de la tendance du besoin en fonds de roulement reflétant un rattrapage par rapport à un exercice 2019-20 affecté par la crise sanitaire. En outre, l’impôt payé est inférieur à celui de l’année précédente, qui incluait l’impôt relatif à l’indemnité d’assurance exceptionnelle. Les investissements « Cash »10 s’établissent à 342 millions d’euros, et s’inscrivent confortablement dans l’enveloppe annuelle de 400 millions d’euros. Ils sont 120 millions d’euros au-dessus du niveau de l’exercice 2019-20 reflétant un effet de phasage, dans le contexte de la crise sanitaire ainsi que les indemnités d’assurance liées à EUTELSAT 5 West B. Les intérêts et autres frais financiers payés net des produits d’intérêts reçus ressortent à 80 millions d’euros contre 83 millions d’euros un an plus tôt. Le cash-flow libre discrétionnaire ressort ainsi à 467 millions d’euros sur une base publiée. A taux de change constant et en excluant l’impact de la couverture de change, les coûts exceptionnels liés au programme LEAP 2 et au déménagement du siège social, le cash-flow libre discrétionnaire ajusté s’élève à 498 millions d’euros, en hausse de 0,2 %, En excluant l’effet après impôt des indemnités d’assurances mentionnées ci-dessus, il aurait été en hausse de 12 %. Cette variation vient s’ajouter à une croissance annuelle moyenne de plus de 20 % par an au cours des quatre dernières années. Le cash-flow libre discrétionnaire représente 38 % du chiffre d’affaires, un niveau record. STRUCTURE FINANCIERE L’endettement net ressort à 2 655 millions d’euros au 30 juin 2021, enregistrant une nouvelle baisse de 344 millions d’euros par rapport à fin juin 2020. Le cash-flow libre discrétionnaire couvre largement le paiement du dividende (205 millions d’euros). Les autres variations comprennent les acquisitions et les cessions (entrainant une augmentation nette de la dette de 15 millions d’euros), l’évolution de la part change du Cross-Currency swap (entrainant une diminution de l’endettement de 34 millions d’euros) ainsi que d’autres éléments (principalement liés aux dettes locatives et aux dettes structurées) contribuant à une diminution de la dette nette pour un montant de 63 millions d’euros. Le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA s’établit ainsi à 2,88x, en amélioration par rapport à fin juin 2020 (3,05x). Au cours de l’exercice fiscal, le Groupe a mené à bien plusieurs opérations de financement : Une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 600 millions d’euros portant un coupon de 1,5 % permettant de refinancer la souche obligataire de 500 millions d’euros venant à échéance en juin 2021 qui a été remboursée par anticipation en avril 2021.

% permettant de refinancer la souche obligataire de 500 millions d’euros venant à échéance en juin 2021 qui a été remboursée par anticipation en avril 2021. Un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) portant sur un crédit in fine de 200 millions d’euros d’une durée de 8 ans, permettant de financer le programme KONNECT VHTS dans des conditions très attractives.

de 200 millions d’euros d’une durée de 8 ans, permettant de financer le programme KONNECT VHTS dans des conditions très attractives. Le remboursement par anticipation de 200 millions d’euros sur les 600 millions d’euros du crédit in fine d’Eutelsat Communications arrivant à échéance en mars 2022, compte tenu de la forte liquidité du Groupe.

d’Eutelsat Communications arrivant à échéance en mars 2022, compte tenu de la forte liquidité du Groupe. Le refinancement du montant restant (400 millions d’euros) de l’emprunt in fine d’Eutelsat Communications, ainsi que de la ligne de crédit revolving d’un montant de 200 millions d’euros. Ils ont été remplacés par deux facilités de mêmes montants avec une durée initiale de cinq ans et avec des termes légèrement améliorés.

d’Eutelsat Communications, ainsi que de la ligne de crédit d’un montant de 200 millions d’euros. Ils ont été remplacés par deux facilités de mêmes montants avec une durée initiale de cinq ans et avec des termes légèrement améliorés. Une ligne de crédit revolving de 200 millions d’euros conclue au niveau d’Eutelsat S.A. pour une durée de deux ans qui fournira de la liquidité additionnelle dans le contexte de l'investissement dans OneWeb.

de 200 millions d’euros conclue au niveau d’Eutelsat S.A. pour une durée de deux ans qui fournira de la liquidité additionnelle dans le contexte de l'investissement dans OneWeb. Une facilité de crédit structurée d’un montant maximal de 200 millions d’euros composée de trois tranches remboursables respectivement en juin 2024, juin 2025 et juin 2026 renforçant également la position du Groupe en matière de liquidité. Ainsi : La maturité moyenne pondérée de l’endettement du Groupe s’est améliorée de manière significative et s’élève désormais à 5,0 années contre 3,4 années au 30 juin 2020.

Le coût moyen de la dette tirée par le Groupe après effet des instruments de couverture a encore été réduit et s’établit à 2,38 % (2,45 % lors de l’exercice 2019-20).

% (2,45 % lors de l’exercice 2019-20). La liquidité du Groupe à fin juin 2021 représente plus de 1,9 milliard d’euros de lignes de crédits disponibles non utilisées et de trésorerie disponible. DIVIDENDE Le 29 juillet 2021, le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, prévue le 4 novembre 2021, la distribution d’un dividende de 0,93 euro par action, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à l’exercice précédent, en ligne avec l’engagement pris par Eutelsat d’assurer le maintien d’une politique de dividende stable ou progressive témoignant ainsi d’une confiance élevée dans les capacités de génération de trésorerie du Groupe à long-terme. Le dividende sera payé le 18 novembre 2021, sous réserve du vote de l’Assemblée générale. PERSPECTIVES Avec un carnet de commandes en croissance, une structure financière saine et une solide capacité à générer des flux de trésorerie, Eutelsat est en excellente position pour aborder les défis de l’exercice 2021-22 qui devrait être la dernière année de repli organique du chiffre d’affaires avant un retour à la croissance attendu à partir de l’exercice 2022-23. Le Broadcast devrait connaître une tendance globalement similaire à celle de l’exercice 2020-21, dans la mesure où il sera affecté par l’effet report du ralentissement du rythme des nouvelles affaires qui a touché la majeure partie de l’exercice 2020-21.Les tendances devraient s’améliorer par la suite.

Les Données et la Vidéo professionnelle poursuivront leur déclin, bien qu’à un rythme modeste, compte tenu de l’amélioration des tendances de volumes dans le segment des Données Fixes.

Le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements continuera à dépendre des renouvellements passés et futurs des contrats avec l’administration américaine, et inclura la contribution initiale d’EUTELSAT QUANTUM attendue au second semestre.

Avec le satellite EUTELSAT KONNECT désormais pleinement disponible, le Haut Débit Fixe est en ordre de marche pour connaître une croissance substantielle avec le plein effet des accords de distribution précédemment cités et la montée en puissance des opérations de distribution directe en Europe, ainsi que l'accélération de Konnect Africa.

La Connectivité Mobile restera caractérisée par un niveau élevé d’incertitude quant à la reprise du segment de mobilité aérienne mais bénéficiera de l’effet en année pleine du contrat avec Global Eagle et de la poursuite de la dynamique positive dans le segment de la mobilité maritime. Compte tenu de ces éléments, nous attendons un chiffre d’affaires des Activités opérationnelles compris entre 1 110 et 1 150 millions d’euros pour l’exercice 2021-2211. Grâce notamment aux engagements fermes sécurisés sur EUTELSAT KONNECT VHTS et EUTELSAT 10B ainsi qu’à l’effet en année pleine d’EUTELSAT QUANTUM, le chiffre d’affaires est attendu en croissance à partir de l’exercice 2022-23 avec une accélération lors de l’exercice 2023-24. Les investissements « Cash »12 continueront d’être contrôlés et ne dépasseront pas 400 millions d’euros par an pour chacun des trois prochains exercices (Exercice 2021-22 / Exercice 2022-23 / Exercice 2023-24). Le Groupe continuera de mettre en œuvre toutes les mesures permettant de maximiser la génération de cash-flow, notamment l’exécution du plan LEAP 2, qui vise à générer des économies annuelles de 20 à 25 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-22. Dans ce contexte, l’objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté pour l’exercice 2021-22 s’établit entre 400 et 430 millions d’euros à un taux de change euros/dollars de 1,20, représentant une augmentation de 30 millions d’euros à taux constant par rapport à l’objectif précédent compris entre 370 et 400 millions d’euros au même taux de change euros/dollars13. Le cash-flow libre discrétionnaire ajusté est attendu en croissance au cours des exercices 2022-23 et 2023-24. Nous maintenons notre objectif d'une structure financière saine pour soutenir des notations de crédit sollicitées de qualité « investissement », et nous continuerons de viser, à moyen terme, un ratio d’endettement net sur EBITDA d'environ 3x. Dans le même temps, nous continuerons de servir un dividende stable ou progressif. Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal publié ci-dessous. PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA FLOTTE Plan de développement nominal de la flotte Par rapport à la dernière mise à jour trimestrielle de mai 2021, le lancement d’EUTELSAT HOTBIRD 13F a été reporté du deuxième semestre de l’année calendaire 2021 au premier semestre de l’année calendaire 2022. Satellite1 Position orbitale Date de lancement (année civile) Marchés principaux Couverture Nombre de répéteurs physiques Dont capacité incrémentale EUTELSAT QUANTUM 48° Est 30 juillet 2021 Services aux gouvernements Flexible 8 faisceaux « QUANTUM » Non applicable EUTELSAT HOTBIRD 13F 13° Est S1 2022 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 Néant EUTELSAT HOTBIRD 13G 13° Est S1 2022 Vidéo Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient 80 Ku2 Néant KONNECT VHTS A déterminer S1 2022 Connectivité Europe ~230 faisceaux Ka 500 Gbps EUTELSAT 10B 10° Est S2 2022 Connectivité Mobile EMEA, Océan Indien et Atlantique 12 Ku 10 C >100 faisceaux Ku -48 Ku c. 35 Gbps EUTELSAT 36D 36° Est S1 2024 Vidéo Services aux gouvernements Afrique, Russie et Europe 70 Ku Néant 1 KONNECT VHTS, EUTELSAT HOTBIRD 13F, EUTELSAT HOTBIRD 13G, EUTELSAT 10B et EUTELSAT 36D sont des satellites à propulsion électrique. 2 Capacité nominale correspondant aux spécifications du satellite. La capacité opérée à la position orbitale HOTBIRD restera inchangée avec 102 répéteurs physiques opérés, une fois les contraintes réglementaires et opérationnelles prises en compte. Evolution de la flotte depuis le 30 juin 2020 EUTELSAT KONNECT est entré en service et opère désormais sur l’ensemble de sa zone de couverture.

EUTELSAT 12 West B qui opérait en orbite inclinée a été désorbité.

EUTELSAT 48D a terminé son exploitation en orbite stable.

EUTELSAT 59B qui opérait en orbite inclinée a été relocalisé à 139° Ouest et renommé EUTELSAT 139 West A.

Le satellite KA-SAT ne fait désormais plus partie de la flotte suite à la cession d’Euro Broadband Infrastructure (EBI) le 30 avril 2021. Commande du satellite EUTELSAT 36D Eutelsat a commandé le satellite EUTELSAT 36D pour succéder à EUTELSAT 36B, dont la durée de vie opérationnelle devrait s’achever fin 2026, à la position orbitale phare d’Eutelsat 36° Est. EUTELSAT 36D assurera la continuité de service pour la totalité des missions existantes d’EUTELSAT 36B pour le Broadcast (Afrique et Russie) et les Services aux gouvernements (Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale), tout en améliorant les couvertures et les performances. Il porte également une charge utile additionnelle UHF (Ultra High Frequency) représentant une source supplémentaire de revenus dans les Services aux gouvernements. GOUVERNANCE Le Conseil d’administration du 29 juillet 2021 a convoqué les actionnaires en Assemblée générale le 4 novembre 2021, afin de se prononcer notamment sur les résolutions suivantes : L’approbation des comptes ;

Le dividende au titre de l’exercice 2020-21 ;

Le renouvellement des mandats d’Esther Gaide, Dominique D’Hinnin et Didier Leroy ;

La nomination de BPIFrance Investissement en tant qu’administrateur. Sous réserve du vote de l’Assemblée Générale, BPIFrance Investissement sera représenté par Paul François Fournier ;

La rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération. Suite à la prochaine Assemblée générale et sous réserve de l’approbation des résolutions mentionnées ci-dessus, le Conseil d’administration sera composé de 10 membres, dont 50% de femmes et 70% d’indépendants. PERIMETRE Acquisition de Bigblu Broadband Europe Le 30 septembre 2020, Eutelsat Communications a signé un accord avec Bigblu Broadband en vue de l’acquisition de ses activités haut débit par satellite en Europe pour un montant d’environ 38 millions de livres sterling. Investissement dans OneWeb Le 27 avril 2021, Eutelsat a conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d’environ 24 %14, devenant ainsi l’un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. Eutelsat investira 550 millions de dollars dans OneWeb, avec une finalisation de l’opération attendue au second semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires. Finalisation de la cession de la participation dans EBI Le 30 avril 2021, la transaction avec Viasat, pour la cession de la participation de 51 % qu’Eutelsat détenait dans Euro Broadband Infrastructure (EBI), la société portant le satellite KA-SAT et ses activités de haut débit en Europe, a été finalisée, pour un montant initial de 143 millions d’euros. L’impact net résultant de cette cession sur l’endettement net du Groupe s’élève à 41,5 millions d’euros, après prise en compte notamment de la trésorerie détenue par EBI à la date de la cession. ******* Note : Ce communiqué contient des chiffres consolidés et audités, établis selon le référentiel IFRS, qui ont été revus par le Comité d’audit le 28 juillet 2021 et arrêtés par le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications le 29 juillet 2021. Ces comptes seront soumis à l’approbation des actionnaires d’Eutelsat Communications lors de l’Assemblée générale annuelle du 4 novembre 2021. Documentation Les comptes consolidés sont disponibles sur https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/informations-financieres.html Présentation des résultats annuels Eutelsat Communications présentera ses résultats financiers par conférence téléphonique et webcast le vendredi 30 juillet 2021, à 8h30 heure de Paris. Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants : + 33 (0)1 76 77 22 88 (depuis la France)

+ 44 (0)330 336 9127 (depuis l’Europe)

+1 720 543 0214 (depuis les États-Unis) Code d’accès : 1023102# La présentation sera également accessible en direct par webcast ici. Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible le 30 juillet 13h00 jusqu’au 6 août 13h00, heure de Paris : + 33 (0) 1 70 48 00 94 (depuis la France)

+ 44 (0) 203 859 5407 (depuis l’Europe)

+1 719 457 0820 (depuis les États-Unis) Code d’accès : 1023102# Calendrier financier Note : Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera mis à jour régulièrement. 27 octobre 2021 : chiffre d’affaires du premier trimestre 2021-22

4 novembre 2021 : Assemblée générale des actionnaires

17 février 2022 : résultats du premier semestre 2021-22 À propos d’Eutelsat Communications Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL. Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com. Déclarations prospectives Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des disfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. ANNEXES Annexe 1 : Données financières supplémentaires Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros) Douze mois clos le 30 juin 2020 2021 Variation (%) Chiffre d’affaires 1 278,3 1 233,9 -3,5 % Charges opérationnelles15 (293,3) (312,0) +6,4 % EBITDA 985,0 921,9 -6,4 % Dotations aux amortissements (530,9) (507,7) -4,4 % Autres produits et charges opérationnelles 36,1 (67,0) n/a Résultat opérationnel 490,2 347,2 -29,2 % Résultat financier (80,5) (95,0) +17,9 % Impôts sur les sociétés (97,5) (24,2) -75,2 % Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (14,6) (14,0) -4,2 % Résultat net attribuable au Groupe 297,6 214,1 -28,1 % Variation de l’endettement net (en millions d’euros) Douze mois clos le 30 juin 2020 2021 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 779,0 889,0 Investissements « cash » (221,5) (342,0) Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus (83,2) (80,0) Cash-flow libre discrétionnaire publié 474,4 467,1 Acquisition / cession de titres mis en équivalence et prises de contrôle 20,0 (15,3) Distribution aux actionnaires (y compris participations ne donnant pas le contrôle) (315,7) (204,9) Variation de juste valeur du Cross-Currency Swap16 (104,1) 34,4 Rachat d’actions (20,0) - Prime payée sur les instruments de pré-couverture (39,1) - Autres 57,9 62,617 Diminution (augmentation) de la dette nette 73,4 343,9 Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel par application Analyse du chiffre d’affaires par application au quatrième trimestre (millions d’euros) En millions d’euros T4 2019-20 publié T4 2020-21 publié Variation Variation comparable18 Broadcast 196,4 180,1 -8,3 % -6,6 % Données & Vidéo Professionnelle 42,7 40,6 -4,9 % +0,9 % Services aux gouvernements 42,8 37,7 -11,9 % -4,5 % Haut Débit Fixe 18,8 17,7 -5,9 % +34,8 % Connectivité Mobile 16,7 17,6 +5,4 % +16,0 % Total Activités Opérationnelles 317,4 293,7 -7,5 % -2,7 % Autres Revenus 2,2 10,4 x 4,7 +18,1 % Total 319,6 304,1 -4,8 % -2,4 % Taux de change EUR/USD 1,094 1,199 Chiffre d’affaires trimestriel publié pour l’exercice 2020-21 Le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires trimestriel tel que publié. En millions d’euros T1 2020-21 T2 2020-21 T3 2020-21 T4 2020-21 Exercice 2020-21 Broadcast 190,6 188,3 182,0 180,1 741,0 Données & Vidéo Professionnelle 39,5 41,9 39,5 40,6 161,4 Services aux gouvernements 38,4 38,5 36,7 37,7 151,4 Haut Débit Fixe 20,5 21,6 20,5 17,7 80,2 Connectivité Mobile 17,7 16,2 15,7 17,6 67,2 Total Activités Opérationnelles 306,7 306,4 294,4 293,7 1 201,2 Autres Revenus 8,6 6,8 6,9 10,4 32,7 Total 315,3 313,2 301,3 304,1 1 233,9 Chiffre d’affaires trimestriel proforma pour l’exercice 2020-21 À des fins de comparabilité, le tableau ci-dessous présente les revenus trimestriels proforma, qui excluent la contribution d'EBI à partir du 1er juillet 2020. En millions d’euros T1 2020-21 T2 2020-21 T3 2020-21 T4 2020-21 Exercice 2020-21 Broadcast 190,6 188,3 182,0 180,1 741,0 Données & Vidéo Professionnelle 39,4 41,8 39,4 40,5 161,1 Services aux gouvernements 38,4 38,5 36,7 37,7 151,4 Haut Débit Fixe 5,6 12,3 12,6 14,9 45,4 Connectivité Mobile 17,3 15,9 15,5 17,5 66,3 Total Activités opérationnelles 291,3 296,8 286,2 290,8 1 165,2 Autres Revenus 8,6 6,8 6,9 10,4 32,7 Total 300,0 303,6 293,1 301,2 1 197,9 Annexe 3 : Indicateurs alternatifs de performance Outre les agrégats directement lisibles dans ses comptes consolidés, le Groupe communique sur des Indicateurs alternatifs de performance, qu’il estime pertinents pour mesurer ses performances financières. Ces indicateurs sont au nombre de trois : l’EBITDA, les Investissements « cash » et le cash-flow libre discrétionnaire. Ces indicateurs font l’objet d’une réconciliation avec les comptes consolidés. EBITDA, Marge d’EBITDA et Dette nette / EBITDA L’EBITDA reflète la rentabilité du Groupe avant prise en compte des Dotations aux amortissements, des charges financières et de la charge d’impôt, Il s’agit d’un indicateur fréquemment utilisé dans le secteur des Services Fixes par Satellites, et plus généralement dans l’industrie des Télécommunications. Le tableau ci-dessous montre le calcul de l’EBITDA à partir du compte de résultat pour les exercices 2019-20 et 2020-21 : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2020 2021 Résultat opérationnel 490,2 347,2 + Dotations aux amortissements 530,9 507,7 - Autres produits et charges opérationnels (36,1) 67,0 EBITDA 985,0 921,9 La marge d’EBITDA correspond au rapport de l’EBITDA au chiffre d’affaires de l’exercice : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2020 2021 EBITDA 985,0 921,9 Chiffre d’affaires 1 278,3 1 233,9 Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires) 77,1 % 74,7 % Le ratio nette dette sur EBITDA est le ratio de la dette nette sur les douze derniers mois d’EBITDA. Il s’obtient de la manière suivante : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2020 2021 EBITDA sur 12 mois glissants 985,0 921,9 Dette Nette à la clôture19 2 999,4 2 655,5 Dette nette / EBITDA 3,05x 2,88x Investissements « cash » Le Groupe peut être amené à opérer de la capacité dans le cadre de contrats de location ou à financer tout ou partie de certains programmes de satellites en faisant appel à des agences de crédit export ou à d’autres facilités bancaires, donnant lieu à des décaissements qui ne sont pas reflétés dans la ligne « acquisition de satellites et d’autres immobilisations corporelles et incorporelles ». Des Investissements « cash » qui incluent également les décaissements liés aux éléments cités ci-dessus sont donc communiqués afin de refléter l’ensemble des dépenses d’investissement du Groupe sur l’exercice. Par ailleurs, en cas de perte partielle ou totale d’un satellite, dans la mesure où les investissements « cash » publiés intègrent les investissements dans un actif qui est inopérable ou partiellement inopérable, le montant du produit de l’assurance est déduit des investissements « cash ». Le montant d’investissement « cash » couvre donc les acquisitions de satellites et d’autres immobilisations corporelles ou incorporelles, les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation ou des autres facilités bancaires finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives. Le cas échéant, il est net du montant de la prime d’assurance. Le tableau ci-dessous montre le calcul des investissements « cash » pour les exercices 2019-20 et 2020-21 : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2020 2021 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (220,3) (183,4) Produits d’assurance reçus 85,6 6,6 Remboursement des crédits exports et des dettes locatives20 (86,7) (165,2) Investissements « cash » (221,5) (342,0) Cash-flow libre discrétionnaire Le Groupe communique sur un cash-flow libre discrétionnaire qui reflète sa capacité à générer de la Trésorerie après paiement des intérêts financiers et des impôts, cette trésorerie étant généralement et principalement affectée au retour aux actionnaires et/ou au désendettement. Le cash-flow libre discrétionnaire publié se définit comme le flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation duquel sont soustraits les investissements « cash » ainsi que les intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus. Le cash-flow libre discrétionnaire ajusté (tel que défini dans les objectifs financiers) est calculé à taux de change constant et exclut des éléments ponctuels comme l’impact de la couverture de change, les effets des changements de périmètre éventuels s’ils sont significatifs et le cas échéant des coûts exceptionnels liés à des projets spécifiques en particulier au programme LEAP 2 et au déménagement du siège social. Le tableau ci-dessous montre le calcul du cash-flow libre discrétionnaire publié et ajusté pour les exercices 2019-20 et 2020-21 et sa réconciliation avec le tableau de flux de trésorerie consolidé : Douze mois clos le 30 juin (en millions d’euros) 2020 2021 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 779,0 889,0 Investissements « cash » (comme défini plus haut) (221,5) (342,0) Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus (83,2) (80,0) Cash-flow libre discrétionnaire publié 474,4 467,1 Effet de change21 - 24,4 Impact de la couverture de change 10,6 (15,6) Charges exceptionnelles liées au programme “LEAP 2” et au déménagement du siège social 11,5 21,7 Cash-flow libre discrétionnaire ajusté 496,5 497,6 __________________________

1 Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 4 novembre 2021.

2 Le chiffre d’affaires des Activités opérationnelles pour l’exercice 2020-21 est converti à un taux de change euros/dollar de 1,14.

3 Il convient de se référer à l’Annexe 3 de ce document pour la définition et le calcul de ces indicateurs.

4 A taux de change constant.

5 Les contributions de chaque application au chiffre d’affaires sont calculées hors « Autres Revenus ».

6 A taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. de l’exercice 2020-21 est converti au taux de l’exercice 2019-20 ; ii) le chiffre d’affaires de l’exercice 2020-21 est retraité de la contribution de BigBlu Broadband Europe au chiffre d’affaires ; iii) le chiffre d’affaires de l’exercice 2019-20 est retraité de la contribution d’Eurobroadband Infrastructure en mai et en juin 2020.

7 Les « Autres Revenus » incluent principalement l’effet de couverture de change du chiffre d’affaires euros/dollars, la rémunération de services de conseil ou d’ingénierie, ainsi que des indemnités de fin de contrat.

8 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours.

9 Nombre de répéteurs utilisés sur les satellites en orbite stable.

10 Indicateur Alternatif de performance. Il convient de se référer à l’Annexe 3 de ce document pour la définition et le calcul de cet indicateur.

11 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,20 et du périmètre actuel.

12 Ce montant couvre les immobilisations et les paiements au titre de facilités de crédit à l’exportation et des autres facilités finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives.

13 Il est rappelé que le précédent objectif était compris entre 390 et 420 millions d’euros à un taux de change euros/dollars de 1,14. Il équivaut à une fourchette de 370 à 400 millions d’euros à un taux euros/dollars de 1,20 compte tenu d'un impact de conversion de -20 millions d'euros.

14 Suite à l'investissement de 500 millions de dollars de Bharti annoncé le 29 juin 2021 et sous réserve de sa finalisation, la participation d'Eutelsat serait mécaniquement diluée à 19,3%.

15 Les charges opérationnelles sont définies comme la somme des coûts des opérations et des frais commerciaux et administratifs

16 Part de change

17 Principalement liés aux dettes locatives et aux dettes structurées

18 A périmètre et taux de change constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du T4 2020-21 est converti au taux du T4 2019-20 ; ii) le chiffre d’affaires du T4 2020-21 est retraité de la contribution de BigBlu Broadband Europe au chiffre d’affaires ; iii) le chiffre d’affaires du T4 2019-20 est retraité de la contribution d’Eurobroadband Infrastructure en mai et en juin 2020.

19 L’endettement net comprend l’ensemble des dettes bancaires, des obligations ainsi que les dettes locatives, les dettes structurées et la part « change » du cross-currency swap diminuées des disponibilités et des valeurs mobilières de placement (net des soldes créditeurs de banques). Son calcul est détaillé dans la note 7.3.4 de l’annexe aux comptes consolidés.

20 Inclus dans les lignes « Remboursement des emprunts » et « Remboursement des dettes locatives » du tableau de flux de trésorerie

21 Le cash-flow libre discrétionnaire de l’exercice 2020-21 est converti au taux de change €/$ de l’exercice 2019-20. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210729006053/fr/

