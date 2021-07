Eutelsat accompagne Telespazio dans le déploiement d'une solution de connectivité au Pérou

Regulatory News;:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Telespazio, une coentreprise formée par Leonardo et Thales, annoncent la signature d'un contrat pour de la fourniture de capacité destinée à interconnecter des réseaux mobiles, dans le cadre du programme national péruvien de télécommunications Pronatel.

A travers cet accord pluriannuel, Telespazio s’appuiera sur de la capacité en bande Ku opérée sur plusieurs répéteurs du satellite EUTELSAT 117 West B pour permettre le raccordement aux réseaux de télécommunication de plus de 1300 sites publics difficiles d'accès, majoritairement des écoles et des centres de soins, répartis dans l’Amazonie péruvienne.

Cet accord illustre une nouvelle fois l’opportunité que représentent pour Eutelsat les programmes d’inclusion numérique mis en œuvre par les gouvernements dans les pays émergents. Il reflète également l’engagement sans relâche du Groupe dans la réduction de la fracture numérique, un des axes clés de sa politique en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

Juan Pablo Cofino, Directeur général d’Eutelsat Americas, a déclaré à propos de cet accord : « Grâce à cet accord, Telespazio pourra s’appuyer sur EUTELSAT 117 West B pour connecter les infrastructures et habitants des zones particulièrement peu accessibles d’Amazonie. En accompagnant la mise en œuvre d’un programme de réduction de la fracture numérique emblématique pour le continent d’Amérique du Sud, cet accord illustre la pertinence du satellite pour répondre aux besoins des politiques publiques en matière d’inclusion numérique. »

Nicolás de Gracia, Directeur général de Telespazio au Pérou, a ajouté : « Le satellite EUTELSAT 117 West B d'Eutelsat est situé à une position orbitale privilégiée pour la couverture de l'Amérique du Sud, nous permettant ainsi de couvrir l’intégralité des sites ciblés par l'initiative de Pronatel. De plus, ce satellite Ku de haute performance est entièrement compatible avec notre infrastructure au sol, nous permettant d’optimiser nos actifs existants afin d’apporter la connectivité requise dans les meilleurs délais. »

