Eutelsat accompagne le Rural Connectivity Group dans le déploiement de télécommunications de pointe sur les îles Chatham en Nouvelle-Zélande

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) et le Rural Connectivity Group (RCG), une coentreprise (‘joint venture’) formée par les trois opérateurs de réseaux mobiles néo-zélandais, annoncent la signature d'un contrat portant sur le déploiement d'un réseau de télécommunications à la pointe de la technologie dans les îles Chatham, en Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, RCG s'appuiera sur le satellite EUTELSAT 172B pour permettre au Rural Connectivity Group de mettre en place un réseau de télécommunications moderne capable de desservir ces îles, conformément à la phase 2 du programme Rural Broadband Initiative lancé par le gouvernement néo-zélandais.

Occupant une position orbitale privilégiée en couverture du Pacifique Sud, le satellite EUTELSAT 172B d'Eutelsat permet de desservir la totalité de cette région. Il assurera la dorsale de télécommunications depuis la Nouvelle-Zélande vers cinq sites de réseaux cellulaires situés autour de l’île Chatham. En proposant pour la première fois des liaisons mobiles en 4G tout au long de la plupart des routes des îles ainsi que sur leurs espaces marins, cette initiative permettra également de renforcer la couverture en haut débit des habitants des îles Chatham pour mieux accompagner leurs activités phares que sont le tourisme, la pêche et l'agriculture.

Pour Christophe Cazes, Directeur régional d'Eutelsat pour l'Asie : « Grâce à cet accord, RCG pourra s'appuyer sur le satellite EUTELSAT 172B pour offrir le haut débit sans fil en 4G aux entreprises et aux particuliers présents sur les îles. Voilà un parfait exemple de la place qu'occupent aujourd'hui les satellites parmi les technologies incontournables permettant aux gouvernements et autres organismes d'atteindre leurs objectifs en matière de lutte contre la fracture numérique. »

John Proctor, Directeur général du Rural Connectivity Group, a conclu : « Les ressources satellitaires sont particulièrement bien adaptées pour relier des îles qui sont, par définition, éloignées des réseaux terrestres. Nous sommes ravis de pouvoir miser sur les capacités en orbite d'Eutelsat pour procéder à cette montée en puissance tant attendue en matière de connectivité, ce qui permettra de dynamiser l'économie de l'un des hauts lieux du patrimoine néo-zélandais. »

