Eutelsat annonce la nomination de Marie-Sophie Rouzaud, sa nouvelle Directrice des Ressources humaines

Eutelsat Communications (Paris:ETL) annonce la nomination de Marie-Sophie Rouzaud au poste de Directrice des Ressources Humaines. Cette prise de fonctions sera effective à compter du début de l’année 2020. Marie-Sophie Rouzaud intègrera également le Comité exécutif du Groupe à partir de cette date.

Marie-Sophie Rouzaud bénéficie d’une connaissance étendue d’Eutelsat qu’elle a rejoint en 2017, au poste de Directrice des ressources humaines à l’international.

Elle possède plus de vingt ans d'expérience, notamment dans la gestion d’équipes internationales, le développement des talents et la transformation des organisations. Elle a effectué la totalité de son parcours professionnel au sein d’entreprises de haute technologie : après avoir exercé plusieurs postes à responsabilité chez Alcatel-Lucent, elle a rejoint en 2011 la société Technicolor. Elle y a notamment piloté l’intégration des équipes lors de l’acquisition par Technicolor de la division Objets connectés chez Cisco.

Au sein du groupe Eutelsat, Marie-Sophie Rouzaud succèdera à Antoine Mingalon qui, après trois ans, a décidé de quitter le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels début 2020.

De nationalité française, Marie-Sophie Rouzaud détient un diplôme de troisième cycle en droit et économie.

