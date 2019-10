Eutelsat commande le satellite EUTELSAT 10B pour des services de connectivité à destination des secteurs aérien et maritime

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce avoir signé une lettre d’agrément auprès de Thales Alenia Space portant sur la commande du satellite EUTELSAT 10B. Adossé à la plateforme Spacebus NEO pour un lancement prévu en 2022, ce nouveau satellite tout électrique présente une double mission : assurer la continuité des missions du satellite EUTELSAT 10A tout en accompagnant le développement des activités du Groupe dans le secteur de la connectivité à bord des avions et des bateaux grâce à deux nouvelles charges utiles innovantes HTS. EUTELSAT 10B sera localisé à la position orbitale 10° Est qui offrira à ce satellite une couverture exceptionnelle, s’étendant des Amériques jusqu’à l’Asie.

Deux charges utiles puissantes et novatrices pour offrir Internet à bord des avions et des bateaux

Afin de répondre à la forte croissance de la demande en connectivité en mobilité, le satellite EUTELSAT 10B embarquera deux charges utiles multifaisceaux (High-Throughput Satellite) en bande Ku destinées à ce marché : une charge utile de forte capacité en couverture du corridor nord-atlantique, de l’Europe, du Bassin méditerranéen et du Moyen-Orient permettant d’assurer des débits importants sur les zones de trafic aérien et maritime les plus denses ; une seconde charge utile permettant d’élargir la couverture de l’Océan atlantique à l’Océan indien, en passant par l’Afrique. Ces deux charges utiles HTS permettront d’exploiter une bande passante de plus de 50 GHz pour un débit d’environ 35 Gbps. L’ensemble des charges utiles du satellite sera doté d’un processeur numérique capable d’augmenter la flexibilité dans l’allocation de capacité.

Des engagements fermes à bord d’EUTELSAT 10B

Des engagements pluriannuels fermes de location de capacité sont d’ores et déjà souscrits par plusieurs acteurs majeurs de la connectivité en vol, représentant plus du tiers de la capacité HTS disponible. Ces partenaires s’appuieront sur EUTELSAT 10B pour offrir aux compagnies aériennes des services de connectivité à bord des avions.

Une continuité de services à une position orbitale clef

La position 10° Est que rejoindra EUTELSAT 10B est exploitée par Eutelsat depuis 1987 et offre une couverture sans équivalent au cœur de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le satellite EUTELSAT 10B embarquera également deux charges utiles en bandes C et Ku, pour un total de 32 répéteurs équivalents à 36 MHz qui permettront d’optimiser la continuité des missions du satellite EUTELSAT 10A, dont la vie opérationnelle devrait s’achever en 2023.

L’investissement que représente EUTELSAT 10B ne modifie pas l’enveloppe d’investissements que s’est fixé Eutelsat pour un montant de 400 millions d’euros par an en moyenne sur une période allant de juillet 2019 à juin 2022.

Lors de la signature du contrat, Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « La commande du satellite EUTELSAT 10B s’inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à accompagner l’essor de la connectivité. Le choix de charges utiles opérant en bande Ku qui viennent compléter les services offerts par le satellite KONNECT VHTS, opéré en bande Ka, reflète notre capacité à servir nos marchés dans les deux bandes Ku et Ka grâce à des ressources en orbite de tout premier choix. Les engagements fermes souscrits par des partenaires majeurs témoignent de la qualité de l’environnement orbital à notre position à 10°Est, ainsi que de la robustesse de la demande en connectivité dans les secteurs aérien et maritime. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.



