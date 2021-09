Eutelsat conclut sa prise de participation au capital de OneWeb

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce la réalisation de sa prise de participation au capital de OneWeb pour un montant de 550 millions de dollars, comme annoncé le 27 avril 2021. Sous réserve que les prises de participation au capital de OneWeb annoncées ultérieurement par Bharti et Hanwha soient finalisées, Eutelsat détiendra alors une participation de 17,6% dans cette société.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré : « Nous nous félicitons de conclure cet investissement dans OneWeb, qui nous ouvre les portes de l'orbite terrestre basse. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler en collaboration avec OneWeb à mesure que se profile la mise en service opérationnel de sa flotte, avec près de 50% de la constellation désormais en orbite. »

A propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210908005846/fr/