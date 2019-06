Eutelsat confirme le succès du lancement d'EUTELSAT 7C

Un puissant satellite destiné aux marchés de la vidéo en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Turquie

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) confirme avoir lancé avec succès le satellite EUTELSAT 7C. Le satellite s’est élancé à 23h43 CET du centre spatial de Kourou en Guyane française, à bord d’une fusée Ariane 5, pour un long voyage dans l’espace.

Fabriqué par Maxar Technologies et doté de 49 répéteurs en bande Ku équivalents à 36 Mhz, EUTELSAT 7C est un puissant satellite destiné aux marchés de la vidéo en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Turquie. Le satellite sera co-positionné à 7° Est avec le satellite EUTELSAT 7B, ce qui permettra d'accroître de 19 répéteurs la capacité disponible à cette position orbitale. La mise en service commercial du satellite est prévue pour la fin de l’année.

Le satellite EUTELSAT 7A, actuellement co-positionné avec EUTELSAT 7B, sera redéployé à une autre position orbitale dans le cadre de la stratégie d’optimisation de la flotte d’Eutelsat.

Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « En rejoignant un autre satellite de grande puissance à la position 7° Est, EUTELSAT 7C vient consolider ce pôle de télédiffusion, apportant ainsi le meilleur support possible à nos clients opérant sur ce marché dynamique. Nous sommes ravis d'avoir tiré profit de la maîtrise technologique de Maxar, et de célébrer une nouvelle fois la réussite du lancement assuré par Arianespace ».

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

