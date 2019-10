Eutelsat lance un service intégré de connectivité par satellite pour l'Internet des Objets

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) annonce aujourd'hui, en amont du salon IOT Solutions World Congress qui ouvre ses portes demain à Barcelone, le lancement d'un service inédit de connectivité par satellite dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT) baptisé « Eutelsat IoT FIRST ».

Après avoir récemment dévoilé sa constellation ELO de nano-satellites en orbite basse destinée à l'Internet des objets, Eutelsat a franchi une nouvelle étape dans son ambition de devenir une société leader dans l'IoT par satellite, avec le lancement d'Eutelsat IoT FIRST, un service intégré de connectivité pour l’IoT opérant en bande Ku depuis les satellites géostationnaires d'Eutelsat. Les entreprises visées par ce service englobent les fournisseurs de services par satellite, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services IoT. Offrant des tarifs comparables à ceux des services IoT basés sur les réseaux cellulaires, Eutelsat IoT FIRST associe les terminaux, ainsi que les segments spatial et terrestre, le tout adossé à une architecture de fourniture de services basée sur des interfaces de programmation applicative (API).

Eutelsat relève ainsi les défis de connectivité auxquels font face les secteurs allant de la distribution à la banque et à la sécurité, en passant par l'énergie, les mines et l'agriculture, en quête de solutions IoT fiables et présentant un coût avantageux pour relier leurs équipements, où qu’ils se trouvent. Eutelsat IoT FIRST fonctionne également comme un service de raccordement à l’IoT, grâce auquel les opérateurs de télécommunications peuvent connecter des stations et des passerelles IoT à leur réseau. Le service est actuellement consacré à la connectivité des équipements fixes. Eutelsat étoffera dès l'année prochaine son portefeuille de services IoT en vue d’intégrer la connectivité des équipements mobiles.

L'infrastructure au sol servant au déploiement d'Eutelsat IoT FIRST consiste en un réseau de plateformes dédiées à l'IoT et hébergées dans des téléports implantés dans les quatre coins de la planète. Ces plateformes sont surveillées et contrôlées 24/24 et 7/7 par l'équipe en charge de la fourniture des services d'Eutelsat à Turin en Italie.

Luis Jimenez-Tunon, Directeur des activités de Données d'Eutelsat, a déclaré : « Grâce à sa fiabilité et à sa couverture globale, le satellite jouera un rôle essentiel dans le domaine de l'IoT ; je me réjouis dès lors de lancer « Eutelsat IoT FIRST », ainsi nommé en hommage au rôle précurseur de cette solution et au premier service qu'Eutelsat a choisi de consacrer à l’IoT dans son ambitieuse feuille de route en la matière ».

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses installations au sol, Eutelsat permet à ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d’établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d’une audience constituée d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s’investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191028005364/fr/