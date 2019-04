Eutelsat noue un partenariat avec Seraphim Space Camp, premier accélérateur britannique de start-ups spatiales

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) devient partenaire de Seraphim Space Camp, premier accélérateur de start-ups spatiales au Royaume-Uni.

Seraphim Space Camp a été créé il y a un an à Londres par Seraphim Capital, leader mondial des fonds de capital-risque spécialisés dans les technologies spatiales. En rejoignant cet incubateur, Eutelsat figurera aux côtés de l’Agence spatiale européenne, Rolls-Royce ou encore Airbus, pour accompagner les start-ups participant à la troisième session du programme organisé par Seraphim Space Camp. D’une durée de neuf semaines, cette session apportera un appui à une sélection de start-ups, faisant en sorte qu’elles deviennent attrayantes pour les investisseurs et qu’elles se hissent à l’échelle commerciale, en les aidant à collecter des fonds, en leur fournissant des conseils commerciaux, des sessions de coaching et de mentorat et en facilitant leur mise en relation avec le réseau de Seraphim Space Camp.

Eutelsat mettra son expertise satellitaire et du spatial au service des start-ups participantes, et ce faisant, elle se familiarisera avec un éventail d’innovations technologiques susceptibles de nourrir sa croissance à l’avenir.

Jean-Hubert Lenotte, Directeur de la Stratégie et du Marketing stratégique chez Eutelsat, s’est félicité : « Nous sommes ravis de nous associer à Seraphim Space Camp et de jouer le rôle qui nous incombe pour stimuler l’innovation technologique, facteur de développement dans notre secteur. Cette initiative souligne parfaitement notre engagement en faveur d’une stratégie d’innovation ouverte. Complète et pragmatique, l’approche retenue par Seraphim Space Camp en a déjà fait un accélérateur incontournable dans le domaine spatial, qui profite notamment du dynamisme actuel de la filière spatiale britannique. »

Rob Desborough, Directeur de Seraphim Space Camp, a rajouté : « Nous sommes très heureux d’annoncer notre partenariat avec Eutelsat. Bon nombre des entreprises que nous avons sélectionnées utilisent les données satellitaires pour relever des défis qui se posent sur Terre, de sorte que le fait d'avoir à notre bord l'un des principaux opérateurs mondiaux de satellites apporte une valeur ajoutée significative à notre programme. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Eutelsat tout au long de la Mission #3 et au-delà, alors que dans un même temps, Seraphim Space Camp se développe en Europe. »

