Eutelsat : nouvelle étape vers l’intégration du satellite dans l’écosystème IP avec Eutelsat CIRRUS

Le nouveau service fournira aux chaînes de télévision une solution clés en main de distribution de contenus, par satellite et en OTT

Eutelsat Communications (Paris:ETL) annonce le lancement d’Eutelsat CIRRUS, une solution hybride satellite-OTT qui permettra aux chaînes et opérateurs de télévision par satellite d’offrir une expérience de consommation multi-écrans flexible et homogène.

Eutelsat CIRRUS est une solution de distribution de contenus par satellite et OTT qui aide les chaînes de télévision à lancer et enrichir leurs offres. Elle leur permet d’accélérer le déploiement de leurs services vidéo, de réduire leurs coûts opérationnels, et de combiner qualité d’image et expérience utilisateur. Cette offre se décline en deux produits clés en mains, un service de distribution de TV par satellite et une offre OTT multi-écrans. Elle permet à Eutelsat d’approfondir l’intégration du satellite dans l’écosystème IP.

Un service de distribution TV par satellite clés en main

Eutelsat CIRRUS apporte aux chaînes une solution complète de distribution vidéo, assortie d’une plateforme de gestion dans le cloud. En combinant diffusion satellitaire et fonctionnalités avancées, cette plateforme intégrée livre une expérience enrichie : diffusion de chaînes en direct, numérotation, guide des programmes, protection des contenus, gestion des abonnés et gestion des décodeurs.

Une expérience de consommation multi-écrans flexible et homogène

Grâce à une nouvelle plateforme hybride et une distribution simultanée par satellite et en OTT, l’offre multi-écrans vient compléter la diffusion satellitaire. L’utilisateur final pourra ainsi regarder la télévision sur tous ses écrans, enregistrer des émissions, revenir en arrière et s’informer via un guide des programmes. Les clients d’Eutelsat quant à eux bénéficieront d’une gestion des règles métier et de rapports sur le trafic généré.

Eutelsat CIRRUS suit une feuille de route innovante, qui garantit son évolution et la mise à disposition au téléspectateur de fonctionnalités dernier cri : en d’autres termes, il donne l’occasion aux opérateurs d’intégrer automatiquement de nouvelles fonctionnalités pour maintenir la compétitivité de leurs offres, sans se préoccuper d’éventuelles mises à jour.

La vidéo au cœur de la stratégie d’Eutelsat

Gerry O’Sullivan, Vice-président exécutif de la Business Line Télévision et Vidéo chez Eutelsat, résume les multiples avantages de cette avancée : « Eutelsat CIRRUS renforce notre proposition de valeur dans la vidéo, au cœur de notre activité. L’offre allie le meilleur des deux mondes pour nos clients, en combinant l’efficacité et la couverture du satellite à l’OTT. Cette nouvelle solution hybride facilite le lancement d’une activité de distribution de contenus. Elle va libérer les chaînes de télévision, qui pourront se concentrer sur leurs contenus et leurs abonnés, tandis qu’Eutelsat s’occupera de l’ensemble de la chaîne technique, et aidera ainsi les opérateurs à conserver leur compétitivité dans un environnement de plus en plus complexe. »

Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, conclut : « Le lancement d’Eutelsat CIRRUS s’inscrit pleinement dans notre stratégie de renforcement et de développement du cœur de notre activité : la vidéo. Grâce aux nouvelles technologies, nous offrons des solutions adaptées aux évolutions de l’audiovisuel, pour nous rapprocher de nos clients, les fidéliser et développer de nouvelles opportunités de croissance. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 900 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

