Eutelsat, plus forte hausse du SBF120 à la clôture du lundi 19 février 2024 -

Eutelsat (+4,78% à 4,16 euros)



L'opérateur de satellites décolle et poursuit son rallye après être tombé à un plus bas historique à 3,382 euros, le 30 janvier après son avertissement. Au premier semestre, clos fin décembre, de l'exercice 2023-2024, la société a essuyé une perte nette, part du groupe, de 191,3 millions d'euros, contre un profit de 51,9 millions un an plus tôt. Le titre reste cependant en recul de 3,20% depuis le 1er janvier.