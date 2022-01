Eutelsat rejoint l'initiative #StOpE, Stop au Sexisme Ordinaire en Entreprise

Regulatory News:

A l’occasion de la journée internationale contre le sexisme, Eutelsat (Paris:ETL) rejoint l’initiative #StOpE qui fédère déjà plus de 150 organisations, entreprises, associations et grandes écoles pour lutter contre le sexisme dit « ordinaire » au travail.

Lancé en décembre 2018, à l’initiative d’Accor, EY et L’Oréal, et placé sous le haut patronage d'Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, le mouvement #StOpE repose sur la signature d’un acte d’engagement comprenant huit points fondateurs1. Les entreprises et organisations s’engagent en déployant, au cours de l’année, au moins une des huit actions prioritaires au sein de leurs structures respectives, et partagent leurs actions concrètes et bonnes pratiques.

En rejoignant cette démarche, Eutelsat se mobilise concrètement pour aider l’ensemble de ses collaborateurs à reconnaître et agir contre les actes sexistes au travail. Le Groupe poursuit ainsi son engagement en faveur de la mixité sur lequel des avancées significatives ont été enregistrées au cours des dernières années : l’entreprise compte actuellement plus de 30% de femmes, y compris parmi ses managers et ses instances dirigeantes. Les femmes représentent près de la moitié des personnes recrutées en 2021 et le congé de paternité a été étendu aux principaux pays au sein desquels le Groupe opère. Des actions d’éducation en faveur de la formation scientifique des jeunes filles sont également menées en collaboration avec des ONG spécialisées.

A l’occasion de la signature de l’acte d’engagement #StOpE, Eva Berneke, Directrice générale d’Eutelsat, a déclaré : « Le succès de notre Groupe repose sur le talent des femmes et des hommes qui collaborent quotidiennement sur l’ensemble de nos sites. Nous sommes attentifs à ce que nos salariés puissent construire leur carrière et faire valoir leurs compétences sans frein, ni crainte, ni barrière. En rejoignant #StOpE, nous confirmons ainsi notre engagement à agir concrètement contre les actes sexistes au travail. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service la réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

1 Les huit points fondateurs sont les suivants : afficher et appliquer le principe de tolérance zéro, informer pour faire prendre conscience des comportements sexistes (actes, propos, attitudes) et de leurs impacts, former de façon ciblée sur les obligations et les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme ordinaire, diffuser des outils pédagogiques aux salariés pour faire face aux agissements sexistes en entreprise, inciter l’ensemble des salariés à contribuer, à prévenir, à identifier les comportements sexistes et à réagir face au sexisme ordinaire, prévenir les situations de sexisme et accompagner de manière personnalisée les victimes, témoins et décideurs dans la remontée et la prise en charge des agissements sexistes, sanctionner les comportements répréhensibles et communiquer sur les sanctions associées, mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi pour adapter la politique de lutte contre le sexisme ordinaire

