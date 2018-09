Eutelsat signe un accord de service multi-lancements de long terme avec Arianespace

Eutelsat est le premier client commercial à s’engager sur Ariane 6

Regulatory News:

Arianespace et Eutelsat Communications (Paris:ETL) ont conclu un accord de services multi-lancements et à long terme à l'occasion de la World Satellite Business Week se déroulant à Paris.

Le contrat prévoit cinq lancements d'ici à 2027, garantissant à Eutelsat un accès à l'espace compétitif dans un calendrier flexible. Avec cet accord, Eutelsat est le premier client commercial à signer pour Ariane 6, le lanceur nouvelle génération d'Arianespace dont la mise en service est prévue en 2020.

Ce nouvel engagement à long terme s'inscrit dans la continuité du contrat signé par Eutelsat et Arianespace en février 2013, étendu en 2017. Ces précédents contrats prévoient déjà le lancement de trois futurs satellites, EUTELSAT 7C, EUTELSAT QUANTUM et KONNECT, sur Ariane 5.

Après la signature, Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat Communications, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être le premier opérateur à signer pour Ariane 6. Ce programme européen emblématique va renforcer notre capacité à accéder à l'espace en conjuguant disponibilité, compétitivité et fiabilité. Il conforte la relation que nous avons tissée avec notre partenaire de longue date, Arianespace, auquel nous avons déjà confié le lancement de la moitié de notre flotte. Il illustre en outre le rôle central que joue Eutelsat dans le développement du secteur spatial, tout en soulignant notre détermination à améliorer l'efficacité de nos programmes satellites. »

Stéphane Israël, Président Exécutif d'Arianespace, a ajouté : « Nous sommes très heureux qu’Eutelsat ait choisi Arianespace pour lancer cinq de ses futurs satellites, qui viennent s’ajouter à trois satellites déjà en carnet. Avec cet accord multi-lancements, Eutelsat s’impose comme le premier client commercial d’Ariane 6. Merci à Eutelsat pour sa confiance envers Arianespace et Ariane 6. Ce choix démontre aussi la capacité d’Arianespace à proposer des partenariats de long terme et toujours plus de flexibilité à ses clients. »

À propos d'Eutelsat Communications

Fondé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des premiers opérateurs de satellites dans le monde. Avec sa flotte internationale de satellites et ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients issus des secteurs de la vidéo, des données, des services gouvernementaux ainsi que du haut débit fixe et mobile, de communiquer efficacement avec leurs clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Plus de 6 900 chaînes de télévision exploitées par des groupes audiovisuels de premier plan sont diffusées par Eutelsat auprès d'un milliard de téléspectateurs équipés de la réception directe (DTH) ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris et disposant de bureaux commerciaux et de téléports dans le monde entier, Eutelsat emploie 1 000 hommes et femmes qui s'efforcent de fournir la meilleure qualité de service dans 46 pays.

Eutelsat Communications est coté à l'Euronext Paris (symbole : ETL).

Pour en savoir plus sur Eutelsat, rendez-vous sur www.eutelsat.com

À propos d'Arianespace

Pour mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre, Arianespace propose des services de lancement pour tout type de satellite, vers toutes les orbites. Depuis 1980, Arianespace a mis en orbite plus de 570 satellites, grâce à sa famille de trois lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), depuis la Guyane française en Amérique du Sud et Baïkonour au Kazakhstan. La société, dont le siège social se situe à Évry, à proximité de Paris, dispose d'un établissement technique au Centre spatial Guyanais, Port spatial de l'Europe en Guyane française, ainsi que d'antennes locales à Washington D.C., Tokyo et Singapour. Arianespace est une filiale d'ArianeGroup, son capital étant détenu à 74 % par celui-ci, et à 26 % par des actionnaires issus du marché européen des lanceurs.

www.eutelsat.com – Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180910005064/fr/