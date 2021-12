Eva Berneke nommée Directrice générale d'Eutelsat

Regulatory News:

Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) a le plaisir d'annoncer la nomination d’Eva Berneke en tant que Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Elle sera également cooptée en tant qu’administratrice.

Eva Berneke possède une expérience considérable dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie. Elle rejoint Eutelsat après avoir dirigé KMD, la principale société danoise d'informatique et de logiciels, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services informatiques à destination des secteurs public et privé, et qui fait désormais partie du groupe NEC. Durant son mandat, elle a supervisé la transformation de KMD, qui est passé du statut de fournisseur de services essentiellement à destination des gouvernements, à celui d’une entreprise moderne et numérique, présente tant dans le secteur public que privé.

Avant cela, Eva Berneke a occupé plusieurs postes de direction au sein de TDC, anciennement TeleDanmark, la plus grande entreprise de télécommunications du Danemark, notamment en tant que Directrice de la stratégie et Directrice de la division Wholesale Business. Elle a débuté sa carrière chez McKinsey où elle s’est spécialisée dans le secteur des technologies, médias et télécommunications et a travaillé pendant dix ans dans leurs bureaux parisiens.

Eva est membre de conseils d'administration de groupes internationaux tels que Lego et Vestas Wind Systems, ainsi que de l'École polytechnique française. Diplômée de l'Université technique du Danemark, où elle a obtenu une maîtrise en génie mécanique, elle est également titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Eva parle couramment le français et l'anglais.

Commentant cette nomination, Dominique D'Hinnin, Président du Conseil d'administration d'Eutelsat, a déclaré : « J'ai le grand plaisir d'accueillir Eva Berneke au sein d'Eutelsat. Elle nous apporte des compétences inégalées combinant une connaissance approfondie des secteurs des télécommunications et de la haute technologie au niveau international, ainsi qu'une expérience avérée et réussie dans la transformation d’entreprise sur des marchés en mutation rapide et ayant de fortes composantes techniques et réglementaires. Avec mes collègues administrateurs, nous sommes persuadés qu'Eva est la personne idoine pour mener à bien la transition d’Eutelsat vers les activités de connectivité du futur, en faisant pivoter le groupe vers les télécommunications et en tirant parti de son investissement dans OneWeb. »

Eva Berneke a ajouté : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Eutelsat à ce stade décisif de son développement. Grâce à sa capacité d’innovation, à son portefeuille exceptionnel d'actifs en orbite et à sa solide position financière, Eutelsat, qui est l’un des leaders mondiaux dans son domaine, est bien positionnée pour être partie intégrante des réussites du secteur spatial dans les années à venir. J'ai hâte de travailler avec le Conseil d'administration, la direction et l’ensemble de mes collègues d'Eutelsat pour nous assurer que nous maximisons le potentiel de cette belle entreprise au profit de nos clients et de l'ensemble de nos parties prenantes. »

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

