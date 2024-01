SYDNEY (Reuters) - Les services d'urgence de l'Etat d'Australie-Occidentale ont appelé samedi la population d'une petite ville située au nord de Perth, la capitale de l'Etat, à évacuer en raison d'un incendie.

La saison des incendies fait rage en Australie et plus de 40 incendies brûlaient samedi en Australie-Occidentale, le plus grand Etat du pays.

Les habitants de Chittering, ville d'environ 6.000 habitants situées à près de 60 kilomètres de Perth, ont reçu l'ordre d'évacuer en raison d'un incendie hors de contrôle.

"Vous êtes en danger et devez agir immédiatement afin de survivre. Il existe une menace pour (vos) vies et (vos) maisons", ont indiqué les services d'urgence de l'Etat sur leur site internet.

Cette annonce intervient alors qu'une alerte canicule a été émise samedi dans la plus grande partie de l'Etat. A Perth, une température maximale de 41 degrés Celsius est attendue, près de 10 degrés au-dessus des normales de saison, selon les données du service météorologique australien.

L'Australie a connu un "été noir" en 2019-2020, lors duquel des incendies avaient ravagé une surface équivalente à la superficie de la Turquie et fait 33 morts.

(Rédigé par Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)