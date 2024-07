Le fabricant d'avions électriques Eve a présenté pour la première fois le prototype grandeur nature de son "taxi volant", franchissant ainsi une étape importante dans son objectif d'obtenir la certification et d'entrer en service en 2026.

Eve, contrôlée par Embraer, a présenté son prototype d'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) lors d'un événement réunissant des investisseurs et des clients à l'usine Gaviao Peixoto du constructeur brésilien, le 3 juillet.

L'entreprise fait partie des nombreuses start-ups qui développent des avions à batterie capables de décoller et d'atterrir verticalement pour transporter des voyageurs sur de courtes distances en ville, leur permettant ainsi d'éviter les embouteillages.

Eve espère faire voler le prototype d'ici la fin de l'année ou le début de 2025, a déclaré Johann Bordais, PDG, à Reuters lors de l'événement, après avoir commencé les essais au sol en juillet.

Le premier prototype non conforme est équipé de moteurs électriques mais n'a pas de cabine ni de pilote. L'avion final pourra accueillir quatre passagers et un pilote.

"Ce prototype est complètement déporté, ce qui nous permet de tester l'aérodynamique, de commencer à voler et d'effectuer ce que nous appelons un vol de transition entre le vol vertical et le vol horizontal", a déclaré M. Bordais. Selon lui, le fait que le prototype grandeur nature soit prêt pour les tests constitue une nouvelle étape vers la certification de l'avion, qu'Eve espère obtenir d'ici 2026. Eve a déposé une demande de certification en 2022 auprès de l'autorité brésilienne de régulation de l'aviation civile.

Eve disposera de cinq prototypes conformes l'année prochaine et d'un eVTOL de présérie d'ici 2026 dans le cadre du processus de certification, a indiqué M. Bordais.

"Il s'agit d'une première pierre qui nous permettra d'apprendre et de continuer à avancer", a-t-il ajouté. "Il y a des défis à relever. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Nous sommes aux limites de la technologie et de l'aéronautique, et ce moment de test est fondamental."

Les réseaux électriques du monde entier ne sont pas prêts pour les "voitures volantes", qu'il s'agisse de l'approvisionnement en électricité ou des ports pour le décollage et l'atterrissage verticaux.

NOUVEL INVESTISSEMENT Eve a fait ses débuts à la Bourse de New York en 2022, levant près de 400 millions de dollars pour développer son eVTOL, un projet initialement prévu pour coûter 540 millions de dollars. L'entreprise a ensuite obtenu un prêt de 92 millions de dollars de la banque de développement brésilienne BNDES.

Parmi les investisseurs figurent United Airlines, BAE Systems, Thales, Rolls-Royce, Acciona et Bradesco BBI. Ce mois-ci, l'entreprise a annoncé une nouvelle levée de fonds d'un montant total de 94 millions de dollars, avec des investissements d'Embraer et du japonais Nidec, l'un de ses principaux fournisseurs. "Cela nous conforte dans l'idée que nous pourrons continuer à développer ce produit jusqu'en 2027", a déclaré M. Bordais, ce qui permettrait de répondre aux besoins de trésorerie d'Eve jusqu'à la fin du processus de certification. "Nous avions des liquidités pour 2025, maintenant nous allons jusqu'à 2027. Eve a accumulé près de 3 000 commandes potentielles avant la production, qu'elle espère convertir en commandes fermes. Parmi les clients intéressés figurent la compagnie aérienne américaine United, la société d'affrètement Global Crossing et le loueur d'avions Azorra.

"Nous n'avons pas besoin de convertir ces lettres d'intention pour l'instant, surtout avec le nouvel investissement", a déclaré M. Bordais. (Reportage de Gabriel Araujo, édition de Brad Haynes et Rod Nickel)