Le 21 octobre 2021, un revolver de reproduction Single Action Army que l'acteur Alec Baldwin utilisait pour préparer une prise de vue dans le film "Rust" a tiré une balle réelle qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.

La chronologie suivante comprend les commentaires de Baldwin concernant la fusillade sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique et les événements entourant la première fusillade mortelle sur un plateau de tournage à Hollywood depuis près de 30 ans.

2021

DÉCEMBRE - Dans une interview accordée à George Stephanopoulos sur ABC News, Baldwin nie toute responsabilité dans la fusillade. Il affirme que le revolver s'est déclenché tout seul et qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette.

2022

JUILLET - Un test effectué par le FBI sur l'arme de Baldwin révèle qu'elle "fonctionnait normalement". Le revolver n'a pas pu faire feu à partir de la position d'armement complète sans que la gâchette ne soit pressée.

2023

JANVIER - Les procureurs de l'État du Nouveau-Mexique accusent Baldwin d'homicide involontaire et d'utilisation d'une arme à feu, ce qui peut entraîner une peine d'emprisonnement de cinq ans.

FÉVRIER - Les procureurs abandonnent la qualification d'arme à feu après que les avocats de Baldwin ont fait valoir que la loi n'était pas en vigueur au moment de la fusillade. Baldwin reste accusé d'homicide involontaire et encourt jusqu'à 18 mois de prison.

MARS - Le premier assistant réalisateur de "Rust", Dave Halls, accepte la responsabilité de ne pas avoir vérifié les balles dans l'arme de Baldwin et conclut un accord avec les procureurs. Halls est reconnu coupable d'un délit mineur et condamné à six mois de prison avec sursis. Il est le seul membre de l'équipe de tournage de "Rust" à conclure un accord.

- Andrea Reeb, procureur de l'État du Nouveau-Mexique, démissionne après que les avocats de Baldwin ont déclaré qu'il était illégal qu'elle occupe deux postes au sein du gouvernement de l'État. Andrea Reeb est également représentante républicaine de l'État.

- Deux semaines plus tard, la procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, annonce qu'elle démissionne de son poste de procureur. Elle nomme Kari Morrissey et Jason Lewis, avocats vétérans de la défense pénale à Albuquerque, comme nouveaux procureurs spéciaux.

AVRIL - Quelques semaines avant l'audience préliminaire, Morrissey et Lewis abandonnent les poursuites contre Baldwin. Une personne au fait de l'affaire affirme que l'équipe juridique de Baldwin a présenté des preuves que le revolver avait été modifié, ce qui lui permettait de tirer sans que l'on appuie sur la gâchette.

- Mme Morrissey déclare qu'elle portera à nouveau plainte si un test indépendant de l'arme confirme qu'elle était en état de fonctionnement normal.

AOÛT - Lucien Haag, expert indépendant en armes à feu, constate que l'arme ne peut pas tirer en position d'armement complète sans que la gâchette ne soit pressée. Haag déclare que les dommages causés à la gâchette et l'arrondi du cran d'arrêt de l'arme semblent avoir été provoqués par les tests du FBI plutôt que par des modifications.

OCTOBRE - Les procureurs déclarent qu'ils vont inculper Baldwin sur la base des tests effectués par Haag.

- Les procureurs proposent à Baldwin le même accord qu'à Halls, puis le retirent en alléguant que les efforts de l'acteur pour protéger son "image publique", notamment en faisant pression sur les témoins de l'affaire pour qu'ils accordent des interviews dans le cadre d'un documentaire sur Hutchins, continueraient à nuire aux victimes et à leurs familles.

2024

JANVIER - Baldwin est accusé une seconde fois d'homicide involontaire par un grand jury de Santa Fe.

MARS - Hannah Gutierrez, armurière de "Rust", est reconnue coupable d'homicide involontaire par un jury de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour avoir chargé par erreur une balle réelle dans l'arme de Baldwin.

AVRIL - Mary Marlowe Sommer, juge du tribunal de district du Nouveau-Mexique, condamne Hannah Gutierrez à la peine maximale de 18 mois de prison d'État, en lui disant qu'elle n'a pas fait preuve de contrition.

MAI - La juge Sommer rejette les requêtes de l'équipe juridique de Baldwin visant à rejeter les accusations après avoir soutenu que les procureurs avaient truqué le grand jury à l'encontre de l'acteur.

- L'équipe juridique de Baldwin apprend que l'étude de Haag d'août 2023 comprenait un "troisième rapport" supplémentaire qui ne leur a jamais été montré et qui indiquait que l'arme avait des marques d'outils inexpliquées sur la détente qui ne semblaient pas provenir du fabricant d'origine, d'une utilisation régulière ou d'un test effectué par le FBI.

JUIN - L'équipe juridique de Baldwin déclare que le troisième rapport de Haag contredit ses conclusions initiales et renforce son argument selon lequel l'arme a été modifiée. Ils accusent les procureurs d'avoir dissimulé au grand jury et aux avocats de la défense des preuves à décharge.

-L'équipe de Baldwin publie des courriels montrant que les procureurs de l'État ont été informés en avril 2023 par leur expert en sécurité des armes à feu sur les plateaux de cinéma, Bryan Carpenter, que le cran d'arrêt de l'arme avait été abaissé.

- Marlowe Sommer rejette d'autres requêtes de Baldwin visant à rejeter l'accusation en raison de facteurs tels que la destruction de l'arme pendant les tests du FBI.

- Lors d'une audience au tribunal, Haag a déclaré qu'il pensait désormais que les marques d'outils inexpliquées mentionnées dans son troisième rapport étaient le résultat des tests effectués par le FBI sur l'arme.