Événements importants des semaines 04 et 05 du 21.01.2019 au 02.02.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 04 et 05, du 21.01.2019 au 02.02.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

21.01.2019 06:30 Interroll: chiffre d'affaires 2018 10:45 Baumann & Cie: CPB 2018, Bâle - Congrès annuel Blockchain, Genève 22.01.2019 03:00 Logitech: résultats T3 (CC 14:30) 06:30 Tornos: chiffre d'affaires 2018 06:45 UBS: résultats 2018 (CC 09:00) 07:00 Arbonia: chiffre d'affaires 2018 07:00 Galenica: chiffre d'affaires 2018 07:00 Komax: chiffre d'affaire/entrées de commandes 2018 07:00 SGS: résultats 2018 09:00 ASPS: rétro- et perspectives pour les produits structurés, Zurich 11:00 UBS: CPB 2018, Zurich 14:00 SGS: CPB 2018, Genève - FINANZ'/IMMO '19 (y. c. 23.1), Zurich - WEF 2019, Davos (jus. 25.1) 23.01.2019 07:00 Autoneum: chiffre d'affaires 2018 07:00 Barry Callebaut: volumes/chiffre d'affaires 3 mois 07:00 Zur Rose: chiffre d'affaires 2018 09:00 BC d'Appenzell: CPB 2018, Appenzell 09:00 Biscuits Hug: CPB 2018, Malters 11:00 JLL: CP étude marché des bureaux 2019 en Suisse, Zurich - WEF 2019, Davos (jus. 25.1) 24.01.2019 06:45 Huber+Suhner: chiffre d'affaires 2018 07:00 Belimo: chiffre d'affaires 2018 08:30 SGE/CS: perspectives d'exportations des PME au 1er trimestre 2019 11:00 BC de Schwytz: CPB 2018, Schwytz - WEF 2019, Davos (jus. 25.1) 25.01.2019 05:00 Starrag: chiffre d'affaires 2018 06:30 Financière Tradition: chiffre d'affaires 2018 06:30 HBM: résultats t3 06:30 SFS: chiffre d'affaires 2018 07:00 Givaudan: résultats 2018 (CC 15:00) - WEF 2019 (dernier jour) 28.01.2019 07:00 Santhera: chiffre d'affaires 2018 17:30 KTM Industries: résultats 2018 (provisoires) - FutureHealth 2019, Bâle 29.01.2019 07:00 BC du Jura: résultats 2018 07:00 Titlisbahnen: résultats 2017/18 07:00 BC de Zoug: résultats 2018 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères décembre et 2018 08:00 CP Swiss Venture Capital Report 2017, Zurich 08:00 Landis+Gyr: CP journée des investisseurs (09:00-15:30), Zurich 10:30 BC de Zoug: CPB 2018, Zoug 30.01.2019 06:30 Rieter: chiffre d'affaires 2018 07:00 Emmi: chiffre d'affaires 2018 07:00 Lonza: résultats 2018 (CC 14:30) 07:00 Novartis: résultats 2018 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 10:00 CS-CFA indice janvier 10:00 Novartis: CPB 2018, Bâle 10:30 Lonza: CPB 2018, Bâle 31.01.2019 06:00 Bucher: chiffre d'affaires 2018 06:30 BC de Lucerne: résultats 2018 07:00 BC bernoise: résultats 2018 07:00 Roche: résultats 2018 09:30 Association suisse d'assurances: CP annuelle, Zurich 10:00 BC bernoise: CPB 2018, Berne 10:00 Roche: CPB 2018, Bâle 11:00 BC de Lucerne: CPB 2018, Zurich 17:30 Gurit: chiffre d'affaires 2018 01.02.2019 07:00 Lem: résultats T3 07:45 Seco: climat de consommation (sondage janvier) 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat janvier CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp