Événements importants des semaines 07 et 08 du 12.02.2020 au 22.02.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 07 et 08, du 12.02.2020 au 22.02.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

12.02.2020 06:30 BC de Saint-Gall: résultats 2019 07:00 Vontobel: résultats 2019 10:00 Vontobel: CPB 2019, Zurich 11:00 BC de Saint-Gall: CPB 2019, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:30 Flughafen Zurich: statistiques janvier 17:30 Temenos: résultats 2019 (CC 18:30) 13.02.2020 06:00 Bell: résultats 2019 06:45 Zurich Insurance: résultats 2019 07:00 Clariant: résultats 2019 07:00 Credit Suisse: résultats 2019 07:00 Leonteq: résultats 2019 07:00 Valiant: résultats 2019 07:15 Nestlé: résultats 2019 (webcast 14:00) 08:30 OFS: statistique marché de l'emploi au T4 08:45 Zurich Insurance: CPB 2019, Zurich 09:00 Clariant: CPB 2019, Zurich 09:00 FBC de Fribourg: CPB 2019, Fribourg 09:00 Nestlé: CPB 2019, Vevey 09:30 Leonteq: CPB 2019, Zurich 10:00 Bühler: CPB 2019, Uzwil 10:15 Credit Suisse: CPB 2019, Zurich 10:30 Bell: CPB 2019, Bâle 11:45 Valiant: CPB 2019, Zurich - Temenos: journée des investisseurs (0900-15:00), Londres 14.02.2020 06:30 Schindler: résultats 2019 07:00 LM Group: résultats 2019 (provisoire) 08:00 Syngenta: résultats 2019 (CC 10:00) 08:30 OFS: prix production-importation PPI janvier 09:30 Schindler: CPB 2019, Zurich 10:00 UPC Suisse: résultats 2019 17.02.2020 - ras 18.02.2020 06:30 Straumann: résultats 2019 07:00 Basilea: résultats 2019 07:00 Phoenix Mecano: résultats 2019 07:00 BC de Thurgovie: résultats 2019 08:00 Glencore: résultats 2019 (CC 09:00) 10:00 Coop: CPB 2019 10:00 Straumann: CPB 2019, Bâle 10:30 BC de Thurgovie: CPB 2019, Weinfelden 19.02.2020 06:00 Sulzer: résultats 2019 07:00 BC de Bâle-Campagne: résultats 2019 07:00 Valora: résultats 2019 08:30 Valora: CPB 2019, Zurich 09:00 Sulzer: CPB 2019, Zurich 09:15 BC de Bâle-Campagne: CPB 2019, Liestal 10:00 BC neuchâteloise: CPB 2019, Neuchâtel 20.02.2020 07:00 BC de Bâle: résultats 2019 07:00 GAM: résultats 2019 07:00 Swiss Re: résultats 2019 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères janvier 08:30 OFS: statistiques de production, commandes et chiffres d'affaire du secteur secondaire au T4 10:30 Swiss Re: CPB 2019, Zurich 21.02.2020 06:00 Sika: résultats 2019 07:00 BB Biotech: résultats 2019 07:00 Cembra: résultats 2019 10:00 Sika: CPB 2019, Zurich 10:30 Cembra: CPB 2019, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp