Événements importants des semaines 08 et 09 du 21.02.2020 au 29.02.2020

Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 08 et 09, du 21.02.2020 au 29.02.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

21.02.2020 06:00 Sika: résultats 2019 07:00 BB Biotech: résultats 2019 07:00 Cembra: résultats 2019 10:00 Sika: CPB 2019, Zurich 10:30 Cembra: CPB 2019, Zurich 24.02.2020 07:00 Bank Linth: résultats 2019 07:00 Intershop: résultats 2019 10:00 Intershop: CPB 2019, Zurich 11:00 Bank Linth: CPB 2019, Rapperswil 25.02.2020 06:00 Elma: résultats 2019 06:30 CPH: résultats 2019 06:30 Meier Tobler: résultats 2019 07:00 Arbonia: résultats 2019 07:00 BC de Genève: résultats 2019 07:00 Implenia: résultats 2019 07:00 PSP Swiss Property: résultats 2020 07:00 SIG Combibloc: résultats 2019 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T4 08:30 Implenia: CPB 2019, Zurich 10:00 Unia: CP sondage sur les travailleurs de la construction, Berne 10:30 Arbonia: CPB 2019, Zurich 10:30 BC de Genève: CPB 2019, Genève 10:30 Meier Tobler: CPB 2019, Zurich 10:30 PSP Swiss Property: CPB 2019, Zurich 10:30 SIG Combibloc: CPB 2019, Zurich 11:00 CPH: CPB 2019, Perlen 22:30 Alcon: résultats 2019 26.02.2020 06:00 Allreal: résultats 2019 06:00 Orior: résultats 2019 07:00 Adecco: résultats 2019 (CC 11:00) 07:00 Aevis: chiffre d'affaires 2019 07:00 EFG International: résultats 2019 07:00 Georg Fischer: résultats 2019 07:00 Zehnder: résultats 2019 09:00 Zehnder: CPB 2019, Zurich 09:30 Allreal: CPB 2019, Zurich 09:30 EFG International: CPB 2019, Zurich 10:00 Indice CS-CFA février 10:00 Georg Fischer: CPB 2019, Zurich 17:30 Also: résultats 2019 27.02.2020 06:00 BC vaudoise: résultats 2019 06:30 APG SGA: résultats 2019 06:30 LafargeHolcim: résultats 2019 06:45 Sunrise: résultats 2019 (CC 09:30) 07:00 Gurit: résultats 2019 07:00 Kudelski: résultats 2019 07:00 Kühne+Nagel: résultats 2019 07:00 Raiffeisen: résultats 2019 07:00 SPS: résultats 2019 09:00 LafargeHolcim: CPB 2019, Zurich 08:30 OFS: statistiques d'hébergement décembre (avec CP) 09:30 Suisse Tourisme: CP annuelle, Zurich 09:45 Also: CPB 2019, Zurich 10:00 APG SGA: CPB 2019, Zurich 10:00 SPS: CPB 2019, Zurich 10:30 BC vaudoise: CPB 2019, Lausanne 10:30 Kühne+Nagel: CPB 2019, Zurich 10:30 Raiffeisen: CPB 2019, Zurich 14:00 Kudelsi: CPB 2019, Cheseaux-sur-Lausanne 28.02.2020 07:00 Swiss Life: résultats 2019 (CC 09:00) 07:00 UBS: publication du rapport annuel 2019 07:00 VZ Holding: résultats 2019 (CC 09:30) 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 11:00 Swiss Life: CPB 2019, Zurich 10:00 Novartis: as. g., Bâle CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

