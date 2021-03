Événements importants des semaines 10 et 11 du 8.3.2021 au 20.3.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 10 et 11, du 8.3.2021 au 20.3.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

08.03.2021 06:30 Tornos: résultats 2020 07:00 Belimo: résultats 2020 07:00 SF Urban: résultats 2020 07:45 Seco: chômage février 08:30 OFS: statistiques d'hébergement janvier 10:00 Belimo: CPB 2020 10:00 Tornos: CPB 2020 11:00 SF Urban: CPB 2020 (en ligne) - UBS: début de la procédure d'appel en France (jus. 24.3) 09.03.2021 06:30 Dufry: résultats 2020 06:30 VP Bank: résultats 2020 06:45 Huber+Suhner: résultats 2020 07:00 Bâloise: résultats 2020 07:00 Galenica: résultats 2020 (CC 14:00) 07:00 Rieter: résultats 2020 (CC 09:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération (annonce) 09:00 Bank Avera: CPB 2020 09:00 Espace Real Estate: CPB 2020 09:15 Bâloise: CPB 2020 09:30 VP Bank: CPB 2020 10:00 Galenica: CPB 2020 10:00 Huber+Suhner: CPB 2020 14:30 Dufry: CPB 2020 - Dätwyler: as. g. 10.03.2021 06:00 Orior: résultats 2020 (CC 10:00) 06:50 Geberit: résultats 2020 07:00 BC Bâle-Campagne: résultats 2020 07:00 Clientis: résultats 2020 07:00 Medartis: résultats 2020 07:00 Mikron: résultats 2020 09:00 BC Bâle-Campagne: CPB 2020 (en ligne) 09:00 Geberit: CPB 2020 09:30 Clientis: CPB 2020, Zurich 10:00 Association de commerce Swiss: CP marché du commerce en ligne 2020 10:00 IVF Hartmann: CPB 2020 10:00 Medartis: CPB 2020 10:30 Mikron: CPB 2020 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération (résultat) 17:40 Flughafen Zürich: statistiques février 11.03.2021 06:30 Meyer Burger: résultats 2020 06:30 TX Group: résultats 2020 07:00 Ascom: résultats 2020 07:00 Cicor: résultats 2020 07:00 LLB: résultats 2020 (CC 10:30) 07:00 Stadler Rail: résultats 2020 09:00 Seco: prévisions conjoncturelles mars 09:30 La Poste: CPB 2020 (en ligne) 10:00 Ascom: CPB 2020 10:00 Meyer Burger: CPB 2020 (en ligne) 10:00 TX Group: CPB 2020 17:45 Banque Profil de Gestion: résultats 2020 12.03.2021 06:00 Bachem: résultats 2020 06:30 Financière Tradition: résultats 2020 06:45 Mobilezone: résultats 2020 07:00 Flughafen Zürich: résultats 2020 07:00 Fundamenta: résultats 2020 (CC 10:15) 07:00 U-blox: résultats 2020 (webcast 14:30) 09:15 Mobilezone: CPB 2020 10:00 Flughafen Zürich: CPB 2020 15.03.2021 06:30 APG SGA: résultats 2020 06:45 Hochdorf: résultats 2020 07:00 Hiag Immobilien: résultats 2020 09:00 Hiag Immobilien: CPB 2020 (en ligne) 09:30 LGT Bank: CPB 2020 (en ligne) 10:00 APG SGA: CPB 2020 16.03.2021 06:30 Sensirion: résultats 2020 06:30 Tecan: résultats 2020 06:30 Vetropack: résultats 2020 06:45 Conzzeta: résultats 2020 07:00 Aryzta: résultats H1 07:00 BKW: résultats 2020 07:00 Crealogix: résultats S1 2020/21 07:00 Komax: résultats 2020 07:00 Newron: résultats 2020 07:00 Partners Group: résultats 2020 09:30 BKW: CPB 2020 (en ligne) 10:00 Komax: CPB 2020 10:00 Sensirion: CPB 2020 10:30 Roche: as. g. 17.03.2021 06:30 V-Zug: résultats 2020 07:00 Orell Füssli: résultats 2020 07:15 BVZ: résultats 2020 07:30 SIX Group: résultats 2020 09:00 Allianz Suisse: résultats 2020 10:00 Orell Füssli: CPB 2020 (en ligne) 11:00 SIG Group: CPB 2020 09:00 CIFI: CP faits et prévisions pour le marché suisse de l'immobilier 18.03.2021 06:30 Comet: résultats 2020 06:30 Metall Zug: résultats 2020 07:00 Asmallworld: résultats 2020 07:00 Kuros: résultats 2020 07:00 Swissquote: résultats 2020 07:00 Von Roll: résultats 2020 07:00 Zur Rose: résultats 2020 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères février 08:30 OFS: prix production-importation février 10:00 Swatch: CPB 2020 - Credit Suisse: publication du rapport annuel - Swiss Re: publication du rapport annuel - BB Biotech: as. g. - CPH: as. g., Lucerne - DKSH: as. g. - Santhera: as. g. extra. (augmentation de capital 19.03.2021 06:30 Interroll: résultats 2020 07:00 Aluflexpack: résultats 2020 20.03.2021 - Hypo Lenzburg: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp