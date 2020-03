Événements importants des semaines 11 et 12 du 11.03.2020 au 21.03.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 11 et 12, du 11.03.2020 au 21.03.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

11.03.2020 07:00 IVF Hartmann: résultats 2019 07:00 Plazza: résultats 2019 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats 2019 07:00 SF Urban: résultats 2019 07:00 Von Roll: résultats 2019 07:00 BC du Valais: résultats 2019 09:00 Jura appareils ménagers: CPB 2019, Niederbuchsiten 10:00 IVF Hartmann: CPB 2019 10:00 Schmolz+Bickenbach: CPB 2019, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 11:15 CP commerce en ligne 2019, Zurich 11:45 SF Urban: CPB 2019, Zurich 17:30 Flughafen Zurich: statistiques février 18:00 Pargesa: résultats 2019 17:00 Dätwyler: as. g., Altdorf 12.03.2020 06:30 Meyer Burger: résultats 2019 06:45 Dufry: résultats 2019 07:00 Bâloise: résultats 2019 07:00 Cicor: résultats 2019 07:00 LLB: résultats 2019 07:00 Vifor Pharma: résultats 2019 09:15 Bâloise: CPB 2019, Bâle 09:15 Meyer Burger: CPB 2019, Zurich 09:30 Clientis: CPB 2019, Zurich 09:30 La Poste: CPB 2019, Berne 10:30 LLB: CPB 2019, Zurich 10:30 Vifor Pharma: CPB 2019, Glattbrugg 14:00 Dufry: CPB 2019, Zurich 10:30 Deloitte: présentation étude sur les employés, Zurich - FuW: conférence FinTech 2020, Rüschlikon 13.03.2020 06:00 Bachem: résultats 2019 06:30 Financière Tradition: résultats 2019 06:45 Mobilezone: résultats 2019 (CC 09:15) 07:00 Fundamenta: résultats 2019 07:00 U-blox: résultats 2019 10:00 Financière Tradition: CPB 2019, Zurich 10:00 Hilti: CPB 2019, Zurich 10:30 Bachem: CPB 2019, Zurich 10:30 Fundamenta: CPB 2019, Zurich 16.03.2020 07:00 Addex: résultats 2019 07:00 Hiag Immobilien: résultats 2019 07:00 Mikron: résultats 2019 07:00 Orell Füssli: résultats 2019 08:30 OFS: prix production-importation PPI février 09:00 Hiag: CPB 2019, Zurich 09:30 LGT Bank AG: résultats 2019 10:30 Mikron: CPB 2019, Zurich 10:45 Orell Füssli: CPB 2019, Zurich 17.03.2020 06:00 Schlatter: résultats 2019 06:30 Vetropack: résultats 2019 06:45 Conzzeta: résultats 2019 07:00 Crealogix: résultats S1 (webcast 11:00) 07:00 Komax: résultats 2019 (détails) 07:00 Partners Group: résultats 2019 07:00 Swissquote: résultats 2019 (CC 10:30, pas de CPB) 07:00 Tecan: résultats 2019 07:15 BVZ: résultats 2019 07:30 SIX Group AG: résultats 2019 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles de printemps 09:00 Partners Group: CPB 2019, Zurich 09:00 Tecan: CPB 2019, Zurich 09:30 Comco: CP annuelle, Berne 10:00 Komax: CPB 2019, Zurich 10:15 Vetropack: CPB 2019, Bülach 10:20 BVZ: CPB 2019, Brigue 10:30 Conzzeta: CPB 2019, Zurich 10:30 Roche: as. g., Bâle 13:30 CPH: as. g., Lucerne 10:00 KPMG: CP "clarté sur la finance durable", Zurich 18.03.2020 06:30 BFW: résultats 2019 07:00 BKW: résultats 2019 07:00 Evolva: résultats 2019 10:00 BKW: CPB 2019, Berne 08:30 Cifi: CP tendances, faits et prévisions pour le marché de l'immobilier, Zurich 19.03.2020 06:30 Metall Zug: résultats 2019 07:00 Asmallworld: résultats 2019 07:00 Cassiopea: résultats 2019 (CC 16:00) 07:00 Comet: résultats 2019 07:00 Hochdorf: résultats 2019 07:00 LM Group: résultats 2019 07:00 Zur Rose: résultats 2019 07:25 BNS: rapport annuel 2019 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères février 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire 10:00 Comet: CPB 2019, Zurich 10:00 Hochdorf: CPB 2019, Zurich 10:00 Swiss: CPB 2019 10:30 Swatch: CPB 2019, Bienne 10:30 Zur Rose: CPB 2019, Zurich 10:00 DKSH: as. g., Zurich 15:00 Schindler: as. g., Lucerne 15:00 BB Biotech: as. g., Schaffhouse 10:30 Cifi Real Estate Investment Lunch 2020 (jus. 14:00), Zurich 20.03.2020 06:30 Interroll: résultats 2019 06:30 Warteck Invest: résultats 2019 07:00 Aluflexpack: résultats 2019 09:00 Interroll: CPB 2019, Zurich 10:00 Warteck Invest: CPB 2019, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

