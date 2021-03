Événements importants des semaines 12 et 13 du 24.3.2021 au 3.4.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 12 et 13, du 24.3.2021 au 3.4.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

24.03.2021 07:00 Investis: résultats 2020 (CC 10:00) 07:00 Warteck Invest: résultats 2020 (CC 11:00) 09:00 UBS: CP marché des appartements de vacances 13:30 Alcon: journée des investisseurs (...dès) - UBS: dernier jour du procès en appel à Paris - Swiss Life: publication du rapport annuel 09:30 Novavest: as, g. 25.03.2021 06:45 MCH: résultats 2020 07:00 Cassiopea: résultats 2020 (CC 16:00) 07:00 Cham Group: résultats 2020 07:00 Helvetia: résultats 2020 07:00 SoftwareONE: résultats 2020 (CC 09:00) 08:30 Helvetia: CPB 2020 (en ligne) 08:30 Salt: résultats 2020 (CC 11:00) 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire 09:30 Finma: CP annuelle 10:30 KOF: prévisions de printemps (avec CP) 11:00 Ruag: CPB 2020 12:00 Quickline: résultats 2020 13:30 Sensirion: journée des investisseurs (jus. 17:30) - ABB: as, g. - Autoneum: as, g. - Givaudan: as, g. 26.03.2021 07:00 Adval Tech: chiffres clés 2020 07:00 Aevis: résultats 2020 07:00 Cosmo: résultats 2020 (CC 14:00) 07:00 Edisun Power: résultats 2020 07:00 LM Group: résultats 2020 (CC 10:30) - Zehnder: as, g. 29.03.2021 17:00 Belimo: as. g. 30.03.2021 06:00 Schlatter: résultats 2020 07:00 Baloise Bank Soba: résultats 2020 07:00 Peach Property: résultats 2020 07:00 Pierer Mobility: résultats 2020 07:00 Varia US: résultats 2020 (CC 14:00) 09:00 KOF: baromètre conjoncturel mars 10:30 Migros: CPB 2020 11:00 BAK: prévisions de printemps (y. c. PIB, en ligne) 17:00 Bobst: as. g. 17:00 Mobimo: as. g. - Implenia: as. g. - Meier Tobler: as. g. - SF Urban: as. g. 31.03.2021 06:00 Orascom DH: résultats 2020 (CC 15:00) 06:00 Spice Private: résultats 2020 06:30 Perfect Holding: résultats 2020 07:00 Medacta: résultats 2020 07:00 Poenina: résultats 2020 07:00 Vaudoise: résultats 2020 09:00 BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T4 09:00 Poenina: CPB 2020 09:00 Vaudoise: CPB 2020 (en ligne) 10:00 Indice CS-CFA mars - Coltene: as. g. - Huber+Suhner: as. g. - Ina Invest: as. g. - Inficon: as. g. - Intershop: as. g. - Leonteq: as. g. - PSP Swiss Property: as. g. - Swisscom: as. g. - Valora: as. g. 01.04.2021 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail février 08:30 OFS: inflation mars 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mars 10:30 Schweiter: as. g. - Forbo: as. g. 02.04.2021 - Vendredi Saint, pas de service AWP CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp