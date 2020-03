Événements importants des semaines 13 et 14 du 26.03.2020 au 04.04.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 13 et 14, du 26.03.2020 au 04.04.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

26.03.2020 06:30 Jungfraubahn: résultats 2019 07:00 Kuros: résultats 2019 07:00 Messe Schweiz MCH: résultats 2019 07:00 Varia US: résultats 2019 (CC 14:00) 18:00 Edisun Power: résultats 2019 10:00 ABB: as. g., Dübendorf 27.03.2020 07:00 Adval Tech: résultats 2019 07:00 Aevis: résultats 2019 - Titlisbahnen: as. g. 30.03.2020 06:00 Rapid Nutrition: résultats H1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 17:30 Belimo: as. g., Rapperswil 17:30 Vontobel: as. g., Dübendorf 31.03.2020 06:30 Perfect Holding: résultats 2019 07:00 Peach Property: résultats 2019 07:00 Pierer Mobility: résultats 2019 07:00 SoftwareONE: résultats 2019 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail février 10:30 Leonteq: as. g., Zurich 17:00 Mobimo: as. g., Lucerne - Newron: as. g., Milan 01.04.2020 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mars - Geberit: as. g. - Huber + Suhner: as. g. - Zurich Insurance: as. g. 10:00 Euler Hermes: présentation du moniteur des risques à l'exportation 02.04.2020 08:30 OFS: inflation mars 18:30 BNS: alloc. Andréa Maechler et Thomas Moser, apéro du marché monétaire Zurich 18:30 Zwahlen et Mayr: résultats 2019 - Coltene: as. g. - Emmi: as. g. - Intershop: as. g. - Zehnder: as. g. 03.04.2020 07:00 Cosmo: résultats 2019 (CC 10:30) 08:30 OFS: statistiques d'hébergement février - Forbo: as. g. - Inficon: as. g. - TX Group: as. g., Zurich - BNS: conférence Repo 2020, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp