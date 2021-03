Événements importants des semaines 13 et 14 du 29.3.2021 au 10.4.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 13 et 14, du 29.3.2021 au 10.4.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

29.03.2021 17:00 Belimo: as. g. 30.03.2021 06:00 Schlatter: résultats 2020 07:00 Baloise Bank Soba: résultats 2020 07:00 Peach Property: résultats 2020 07:00 Pierer Mobility: résultats 2020 07:00 Varia US: résultats 2020 (CC 14:00) 09:00 KOF: baromètre conjoncturel mars 10:30 Migros: CPB 2020 10:00 Peach Property: CPB 2020 11:00 BAK: prévisions de printemps (y. c. PIB, en ligne) 17:00 Bobst: as. g. 17:00 Mobimo: as. g. - Implenia: as. g. - Meier Tobler: as. g. - SF Urban: as. g. 31.03.2021 06:00 Orascom DH: résultats 2020 (CC 15:00) 06:00 Spice Private: résultats 2020 06:30 Perfect Holding: résultats 2020 07:00 Medacta: résultats 2020 (CC 15:00) 07:00 Poenina: résultats 2020 07:00 Vaudoise: résultats 2020 09:00 BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T4 09:00 Poenina: CPB 2020 09:00 Vaudoise: CPB 2020 (en ligne) 10:00 Indice CS-CFA mars 18:00 Castle Alternative: résultats 2020 - Coltene: as. g. - Huber+Suhner: as. g. - Ina Invest: as. g. - Inficon: as. g. - Intershop: as. g. - Leonteq: as. g. - PSP Swiss Property: as. g. - Swisscom: as. g. - Valora: as. g. 01.04.2021 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail février 08:30 OFS: inflation mars 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mars 10:30 Schweiter: as. g. - Forbo: as. g. 02.04.2021 - Vendredi Saint, pas de service AWP 05.04.2021 - Lundi de Pâques, service AWP réduit 06.04.2021 07:00 Valartis: résultats 2020 08:30 OFS: statistiques d'hébergement février 11:00 Wasserwerke Zug WWZ: CPB 2020 - Polyphor: as. g. 07.04.2021 19:00 Alpine Select: résultats 2020 - Clariant: as. g. - Mobilezone: as. g. - Zurich Insurance: as. g. 08.04.2021 06:30 Jungfraubahn: résultats 2020 10:00 Repower: CPB 2020 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats 2020 10:30 UBS: as. g. - Adecco: as. g. - Evolva: as. g. - Fundamenta: as. g. 09.04.2021 06:00 Ems-Chemie: chiffre d'affaires T1 07:45 Seco: chômage mars 09:00 BNS: réserves de devises à fin mars - Acrevis Bank: as. g. - Straumann: as. g. - TX Group: as. g. - VZ Holding: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp