Événements importants des semaines 14 et 15 du 05.04.2019 au 13.04.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 14 et 15, du 05.04.2019 au 13.04.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

05.04.2019 06:00 Ems-Chemie: chiffre d'affaires T1 07:00 Orascom DH: résultats 2018 (CC 13:00) 09:00 BNS: réserves de devises fin mars 09:00 Rigi-Bahnen: CPB 2018, Lucerne 10:00 Valora: CP paiements des achats sans caisse, Zurich 09:00 Straumann: as. g., Bâle 15:00 Forbo: as. g., Zoug 15:00 Tamedia: as. g., Zurich 08.04.2019 06:00 Bossard: chiffre d'affaires T1 15:00 Evolva: as. g., Bâle 16:00 Bossard: as. g., Zoug 18:00 BC Bâle-Campagne: ag. des détenteurs de bons de participation, Bâle 09.04.2019 06:00 Sika: chiffre d'affaires T1 07:00 Givaudan: chiffre d'affaires T1 07:00 Valartis: résultats 2018 07:45 Seco: chômage mars 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce (date optionnelle) 09:00 Alcon: 1er jour de cotation 10:00 Volg: CPB 2018, Winterthour 10:30 Andermatt Swiss Alps: CPB 2018, Zurich 10:30 La Mobilière: CPB 2018, Berne 17:30 Gurit: chiffre d'affaires T1 10:00 VZ Holding: as. g., Zurich 11:00 Zug Estates: as. g., Zoug 14:00 Kudelski: as. g., Cheseaux-sur-Lausanne 14:30 Oerlikon: as. g., Lucerne 16:00 Sika: as. g., Baar 16:30 Gurit: as. g., Pfäffikon SZ 18:00 BC Bâle-Campagne: ag. des détenteurs de bons de participation (2e date), Bâle 10.04.2019 11:00 Swisscom: CP la 5G en Suisse, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat (date optionnelle) 11:30 Ringier: CPB 2018, Zurich 17:30 Edisun Power: résultats 2018 17:30 Flughafen Zurich: statistiques mars 10:00 Julius Bär: as. g., Zurich 10:00 SFPI: as. g., Zurich 10:30 Sunrise: as. g., Zurich 14:00 Ascom: as. g., Zoug 14:00 Basilea: as. g., Bâle 15:00 Tornos: as. g., Moutier 16:00 Bachem: as. g., Bubendorf 17:00 Huber + Suhner: as. g., Pfäffikon/ZH 11.04.2019 07:00 Barry Callebaut: résultats S1 07:00 Poenina: résultats 2018 07:00 Romande Energie: résultats 2018 09:15 CS: CP prévoyance professionnelle privée, Zurich 09:15 US: CP l'avenir de l'Europe, une récession menace-t-elle?, Zurich 10:00 Barry Callebaut: CP S1, Zurich 13:00 Swiss: statistiques mars 09:30 Fundamenta: as. g., Zurich 10:00 Hiag Immobilien: as. g., Biberist 10:00 Orior: as. g., Dübendorf 10:30 Schweiter: as. g., Horgen 14:30 Nestlé: as. g., Lausanne 14:30 SIG Combibloc: as. g., Schaffhouse 16:00 Emmi: as. g., Lucerne 16:00 Kardex: as. g., Zurich 12.04.2019 07:00 BC de Lucerne: résultats T1 09:00 Stadler Rail: 1er jour de cotation sur SIX (prévu) 10:00 Titlisbahnen: as. g., Engelberg 14:00 Arbonia: as. g., Rorschach 14:00 Polyphor: as. g., Bâle 16:00 Allreal: as. g., Zurich 17:00 Hochdorf: as. g., Hochdorf - Asmallworld: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp