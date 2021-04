Événements importants des semaines 14 et 15 du 7.4.2021 au 17.4.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 14 et 15, du 7.4.2021 au 17.4.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

07.04.2021 15:00 FMI: CP rapport sur la Suisse 19:00 Alpine Select: résultats 2020 - Clariant: as. g. - Mobilezone: as. g. - Zurich Insurance: as. g. 08.04.2021 06:30 Jungfraubahn: résultats 2020 10:00 Repower: CPB 2020 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats 2020 10:30 UBS: as. g. 11:00 Adecco: as. g. - Evolva: as. g. - Fundamenta: as. g. 09.04.2021 06:00 Ems-Chemie: chiffre d'affaires T1 07:45 Seco: chômage mars 09:00 BNS: réserves de devises à fin mars 09:30 BLS: CPB 2020 (en ligne) - Acrevis Bank: as. g. - Straumann: as. g. - TX Group: as. g. - VZ Holding: as. g. 12.04.2021 06:00 Bossard: chiffre d'affaires T1 06:45 Hochdorf: résultats 2020 07:00 Burkhalter: résultats 2020 09:00 Burkhalter: CPB 2020 09:30 Hochdorf: CPB 2020 (en ligne) - Bossard: as. g. 13.04.2021 06:30 Givaudan: chiffre d'affaires T1 07:00 SHL: résultats 2020 07:30 Montana Tech: résultats 2020 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération (annonce) 10:30 SSE: CP économie de la construction 10:30 La Mobilière: résultats 2020 (avec CPB) - Newron: as. g. - Oerlikon: as. g. - Tecan: as. g. - Zug Estates: as. g. 14.04.2021 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération (résultat) 17:40 Flughafen Zürich: statistiques mars 17:45 Gurit: chiffre d'affaires T1 10:00 Julius Bär: as. g. - Gurit: as. g. - Geberit: as. g. - Komax: as. g. - Sulzer: as. g. - Tornos: as. g. 15.04.2021 07:00 Relief: résultats 2020 07:00 VAT: marche des affaires T1 15:30 Bucher: as. g. 16:00 Elma: as. g. - BVZ: as. g. - Calida: as. g. - Cicor: as. g. - Emmi: as. g. - Kardex: as. g. - Kudelski: as. g. - Nestlé: as. g. - Rieter: as. g. 16.04.2021 06:45 Conzzeta: chiffre d'affaires T1 08:30 OFS: prix production-importation mars - Allreal: as. g. - New Value: as. g. extra. (augmentation de capital) - Swiss Re: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp