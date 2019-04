Événements importants des semaines 16 et 17 du 15.04.2019 au 27.04.2019

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 16 et 17, du 15.04.2019 au 27.04.2019. Explications des abréviations en fin de texte:

15.04.2019 06:45 Conzzeta: Trading Update T1 07:00 Burkhalter: résultats 2018 08:30 OFS: prix production-importation PPI mars 09:00 Burkhalter: CPB 2018, Zurich 09:15 UBS: CP durabilité écologique dans les entreprises suisses, Zurich 13:30 Calida: as. g., Lucerne 18:00 BC de Lucerne: as. g., Lucerne 16.04.2019 07:00 VAT: Trading update T1 (CC 10:00) 09:00 Crowdlitoken: CP conditions de numérisation des investissements immobiliers, Zurich 09:15 Adval Tech: CPB 2018, Berne 09:30 Interpharma/assureurs maladie: comparaison des prix des médicaments, Berne 17:30 Temenos: résultats T1 18:00 Villars: résultats 2018 19:00 Alpine Select: résultats 2018 - Barry Callebaut: journée des investisseurs (y. c. 17.4), en Belgique 10:30 IVF Hartmann: as. g., Neuhausen 11:00 Adecco: as. g., Lausanne 14:00 Cicor: as. g., Boudry 14:00 Molecular Partners: as. g., Schlieren 15:00 Tecan: as. g., Pfäffikon (SZ) 16:00 Komax: as. g., Lucerne 16:30 Conzzeta: as. g., Zurich 17.04.2019 07:00 GAM: résultats T1 07:00 Inficon: résultats T1 (CC 09:30) 07:00 Lalique: résultats 2018 07:00 Panalpina: résultats T1 07:00 Roche: chiffre d'affaires T1 (CC 14:00) 07:00 Sulzer: entrées de commandes T1 07:00 Zur Rose: Trading Update T1 10:30 Lalique: CPB 2018, Zurich 10:30 Villars: CPB 2018, Givisiez 10:00 Plazza: as. g., Zurich 10:00 Siegfried: as. g. 14:00 Cembra: as. g., Zurich 14:00 Swiss Re: as. g., Zurich 15:30 Bucher: as. g., Regensdorf 15:30 Georg Fischer: as. g., Schaffhouse 18:00 BC du Valais: as. g., Conthey - Bank Linth: as. g. - BVZ: as. g. 18.04.2019 06:30 Lonza: Business Update T1 07:00 Idorsia: résultats T1 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires T1 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères mars/T1 10:00 Lonza: as. g., Bâle 19.04.2019 - Vendredi Saint, pas de service AWP 22.04.2019 - Lundi de Pâques, service AWP réduit 23.04.2019 - ras 24.04.2019 07:00 Credit Suisse: résultats T1 07:00 BC de Glaris: résultats T1 07:00 Novartis: résultats T1 07:00 Phoenix Mecano: résultats T1 09:30 Phoenix Mecano: CPB 2018, Zurich 10:00 CS-CFA Index April 11:15 Vetropack: as. g., St. Prex 17:00 Zwahlen et Mayr: as. g., Aigle 17:00 BC de Saint-Gall: as. g., Saint-Gall 25.04.2019 06:00 Bucher: chiffre d'affaires T1 06:45 UBS: résultats T1 07:00 Kühne+Nagel: résultats T1 09:15 BAK: prévisions de printemps (jus. 12:00), Bâle 10:30 GastroSuisse: CP annuelle, Berne 10:00 Comet: as. g., Berne 15:30 Flughafen Zurich: as. g., aéroport de Zurich 16:00 Elma: as. g., Wetzikon 16:00 Mikron: as. g., Bienne - BC de Bâle-Ville: assemblée des détenteurs de bons de participation - KTM Industries: as. g. 26.04.2019 06:30 CFT: résultats T1 06:30 Schindler: résultats T1 07:00 BB Biotech: résultats T1 17:30 EEII: résultats 2018 10:00 BNS: as. g. avec alloc. Thomas Jordan et Jean Studer, Berne 10:00 Hapimag: as. g., Baar 10:15 Bâloise: as. g., Bâle 10:30 Credit Suisse: as. g., Zurich 15:00 EFG International: as. g., Zurich 17:00 Starrag: as. g., Rorschacherberg 17:30 VP Bank: as. g., Vaduz 18:00 BC de Glaris: as. g. - Banque Privée Edmond de Rothschild: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

