Événements importants des semaines 16 et 17 du 15.04.2020 au 25.04.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 16 et 17, du 15.04.2020 au 25.04.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

15.04.2020 11:00 USS: CP en ligne, situation et perspectives pour les salariés dans la crise du coronavirus 17:30 Gurit: chiffre d'affaires T1 - Ascom: as. g. - Bank Linth: as. g. - Evolva: as. g. - Georg Fischer: as. g. - Gurit: as. g. - Kudelski: as. g. - Mikron: as. g. - Sulzer: as. g. - Tornos: as. g. 16.04.2020 07:00 Barry Callebaut: résultats S1 (webcast 10:00) 07:00 Lalique: résultats 2019 (CC 10:00) 07:00 VAT: marche des affaire au T1 (CC 10:00) 07:00 Zur Rose: marche des affaires au T1 08:30 OFS: prix production-importation PPI mars 17:30 Phoenix Mecano: résultats T1 - BVZ: as. g. - Cembra: as. g. - Cicor: as. g. - Elma: as. g. - Julius Bär: as. g. - Rieter: as. g. 17.04.2020 06:45 Conzzeta: chiffre d'affaires T1 07:00 Lonza: marche des affaires au T1 (CC 13:00) - Asmallworld: as. g. - Calida: as. g. - Medartis: as. g. - Siegfried: as. g. - Swiss Re: as. g. 20.04.2020 - ras 21.04.2020 06:00 Sika: chiffre d'affaires T1 07:00 Sulzer: entrées de commandes T1 (webcast 11:00) 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères mars et T1 09:30 Implenia: journée des investisseurs (en ligne, jus. 15:00) 17:30 Groupe Minoteries: résultats 2019 - Banque Profil de Gestion: as. g. - IVF Hartmann: as. g. - Kuros: as. g. - Sika: as. g. - Swiss Biotech Report 2020: présentation en ligne (10:00) 22.04.2020 06:30 Schindler: résultats T1 07:00 BC de Glaris: résultats T1 07:00 Inficon: résultats T1 (CC 09:30) 07:00 Roche: chiffre d'affaires T1 (CC 14:00) 17:30 Villars: résultats 2019 - Bachem: as. g. - Conzzeta: as. g. - Santhera: as. g. - Vetropack: as. g. 23.04.2020 07:00 Credit Suisse: résultats T1 07:00 Idorsia: résultats T1 07:25 BNS: résultats T1 - Cassiopea: as. g. - Comet: as. g., Berne - Hiag Immobilien: as. g. - Nestlé: as. g. - SFS: as. g. - U-blox: as. g. - Zur Rose: as. g. 24.04.2020 06:30 Financière Tradition: résultats T1 07:00 Airesis: résultats 2019 07:00 BB Biotech: résultats T1 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires T1 - BNS as. g. (sans allocutions)e - Allreal: as. g. - Arbonia: as. g. - Bâloise: as. g. - Bucher: as. g. - Edisun Power: as. g. - BC de Glaris: as. g. - Helvetia: as. g. - Lindt & Sprüngli: as. g. - Messe Schweiz: as. g. - Metall Zug: as. g. (spin-off de V-Zug)g - VP Bank: as. g. 25.04.2020 - Starrag: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp