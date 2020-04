Événements importants des semaines 17 et 18 du 24.04.2020 au 02.05.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 17 et 18, du 24.04.2020 au 02.05.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

24.04.2020 06:30 Financière Tradition: résultats T1 07:00 Airesis: résultats 2019 07:00 BB Biotech: résultats T1 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires T1 (CC 14:00) - BNS as. g. (sans allocutions) - Allreal: as. g. - Arbonia: as. g. - Bâloise: as. g. - Bucher: as. g. - Edisun Power: as. g. - BC de Glaris: as. g. - Helvetia: as. g. - Lindt & Sprüngli: as. g. - Messe Schweiz: as. g. - Metall Zug: as. g. (spin-off de V-Zug) - VP Bank: as. g. 25.04.2020 - Starrag: as. g. 27.04.2020 06:00 Orascom DH: résultats 2019 (CC 15:00) 07:00 Kühne+Nagel: résultats T1 09:00 UBS: CP prévisions pour la Suisse (en ligne) 19:00 Relief Therapeutics: résultats 2019 28.04.2020 06:00 Bucher: chiffre d'affaires T1 06:45 ABB: résultats T1 (CC 10:00) 06:45 UBS: résultats T1 (webcast 09:00) 07:00 Novartis: résultats T1 (CC 14:00) 09:00 ZKB: webcast marché suisse de l'immobilier 17:45 EEII: résultats 2019 - Energiedienst: as. g. - Investis: as. g. - Lonza: as. g., - Schmolz+Bickenbach: as. g. - Swiss Life: as. g. 29.04.2020 07:15 AMS: résultats T1 (CC 10:00) 10:00 Indice CS-CFA avril 10:30 UBS: as. g. - BC du Jura: as. g., Delémont - EFG International: as. g. - Molecular Partners: as. g. - BC de Saint-Gall: as. g. 30.04.2020 06:30 Perfect Holding: résultats 2019 06:30 Straumann: chiffre d'affaires T1 (webcast 09:30) 07:00 Clariant: résultats T1 07:00 Geberit: résultats T1 (CC 09:00) 07:00 LafargeHolcim: résultats T1 (CC 09:00) 07:00 SHL: résultats 2019 07:00 Swiss: résultats T1 07:00 Swiss Re: chiffres clés T1 (CC 08:30) 07:15 Swisscom: résultats T1 08:00 Glencore: rapport de production T1 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mars 09:00 Baromètre conjoncturel KOF 19:00 Eastern Property: résultats 2019 20:00 The Native: résultats 2019 09:30 Credit Suisse: as. g. - Aevis: as. g. - BC vaudoise: as. g. - Feintool: as. g. - GAM: as. g. - Stadler Rail: as. g. - Von Roll: as. g. 01.05.2020 - Fête du travail, service AWP réduit 02.05.2020 - BC de Zoug: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp