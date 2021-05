Événements importants des semaines 18 et 19 du 4.5.2021 au 15.5.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 18 et 19, du 4.5.2021 au 15.5.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

04.05.2021 06:45 Oerlikon: résultats T1 (CC 14:00) 07:00 Adecco: résultats T1 (CC 10:00) 07:00 Geberit: résultats T1 (CC 09:00) 07:00 SIG Combibloc: résultats T1 (CC 09:00) 07:15 AMS: résultats T1 (CC 10:00) 09:00 Seco: climat de consommation (sondage avril) 10:30 Endress+Hauser: CPB 2020 (en ligne) 16:00 Cosmo: CC GI Genius 22:00 Alcon: résultats T1 (CC le 5.5) - Kühne+Nagel: as. g. - LafargeHolcim: as. g. - Lindt&Sprüngli: as. g. - Meyer Burger: as. g. - Schlatter: as. g. 05.05.2021 07:00 Addex: résultats T1 (CC 16:00) 07:00 Landis+Gyr: résultats 2020 (CC 10:00) 07:00 Swiss Steel: résultats T1 (CC 10:00) 08:30 OFS: inflation avril 09:00 KOF: sondage conjoncturel avril 09:00 Landis+Gyr: CPB 2020-21 10:00 EPH: CC résultats 2020 14:00 Alcon: webcast résultats T1 - Cham Group: as. g. - BC de Saint-Gall: as. g. 06.05.2021 06:00 Schaffner: résultats S1 2020/21 (CC 10:00) 06:45 Sunrise: résultats T1 07:00 Valartis: résultats T1 07:00 Valiant: résultats T1 - ENR Russia: as. g. - Orascom: as. g. - Stadler Rail: as. g. - Swissquote: as. g. - Vifor: as. g. 07.05.2021 06:00 Datacolor: résultats S1 06:30 HBM: résultats 2020/21 07:00 Aluflexpack: chiffre d'affaires T1 07:45 Seco: chômage avril 08:30 OFS: statistiques d'hébergement mars 09:00 BNS: réserves de devises fin avril 10:00 Complementa: CP check-up risque 2021 (en ligne) - BKW: as. g. - Interroll: as. g. - LLB: as. g. 08.05.2021 - BC de Zoug: as. g. 10.05.2021 - Aluflexpack: as. g. - Vaudoise: as. g. 11.05.2021 07:00 PEH: résultats 2020/21 07:00 Swiss Life: résultats T1 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 10:00 Swatch: as. g. - Castle Private: as. g. - Orell Füssli: as. g. - Valartis: as. g. 12.05.2021 06:45 Zurich Insurance: marche des affaires T1 (CC 13:00) 07:00 Molecular Partners: marche des affaires T1 07:00 Varia US: marche des affaires T1 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:40 Flughafen Zürich: statistiques avril - Castle Alternative: as. g, - Galenica: as. g, - Idorsia: as. g, - Partners Group: as. g, - Villars: as. g, 13.05.2021 - Ascension, service AWP réduit 14.05.2021 - ras CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp