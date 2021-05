Événements importants des semaines 19 et 20 du 14.5.2021 au 22.5.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 19 et 20, du 14.5.2021 au 22.5.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

14.05.2021 - ras 17.05.2021 08:30 OFS: prix production-importations avril - Alpine Select: as. g. - Jungfraubahn: as. g. 18.05.2021 06:00 Orascom DH: résultats T1 07:00 Sonova: résultats 2020/21 (CC 09:30) 08:30 OFS: indice des prix de l'immobilier au T1 10:00 Fenaco: CPB 2020 14:00 Hupac: CPB 2020 - BC bernoise: as. g. - Dufry: as. g. - Nebag: as. g. - Sensirion: as. g. - VAT: as. g. 19.05.2021 07:00 Julius Bär: masse sous gestion 4 mois 07:00 Lem: résultats 2020/21 (CC 10:00) 07:00 Züblin: résultats 2020/21 - Blackstone Res.: as. g. - CFT: as. g. - Poenina: as. g. - Valiant: as. g. 20.05.2021 06:30 Dufry: marche des affaires T1 (CC 14:30) 09:00 UBS: CP International Pension Gap Index 14:00 Assura: CPB 2020 - Adval Tech: as. g. - SoftwareONE: as. g. - Temenos: as. g. 21.05.2021 07:00 LM Group: résultats T1 07:30 Richemont: résultats 2020/21 (CC 09:30) 08:30 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T1 - Formulafirst: as. g. - Phoenix Mecano: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp