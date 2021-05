Événements importants des semaines 20 et 21 du 21.5.2021 au 29.5.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 20 et 21, du 21.5.2021 au 29.5.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

21.05.2021 07:00 LM Group: résultats T1 07:30 Richemont: résultats 2020/21 (CC 09:30) 08:30 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T1 - Formulafirst: as. g. - Phoenix Mecano: as. g. 24.05.2021 - Lundi de Pentecôte, service AWP réduit 25.05.2021 09:00 Helvetia: CP prévoyance professionnelle 09:15 CS: CP où vit-on le plus avantageusement en Suisse 10:00 KOF: CP prévisions pour le tourisme suisse 14:00 AXA Assurances: CP compte d'exploitation de la prévoyance professionnelle 2020 - Arundel: as. g. - GMSA: as. g. - Medacta: as. g. - Wisekey: as. g. 26.05.2021 07:00 Ypsomed: résultats 2020/21 08:30 Salt: résultats T1 10:00 Indice CS-CFA mai - Achiko: as. g. - Warteck Invest: as. g. 27.05.2021 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères avril 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T1 08:30 OFS: estimation trimestrielle de l'évolution des salaires nominaux - SGS: journées des investisseurs (et 28.05, en ligne) - EEII: as. g. - Peach Property: as. g. - Spice Private: as. g. 28.05.2021 07:00 Dottikon ES: résultats 2020/21 09:00 KOF: baromètre conjoncturel mai - Cosmo: as. g. - Lalique: as. g. - Obseva: as. g. - Perfect Holding: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp