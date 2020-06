Événements importants des semaines 24 et 25 du 11.06.2020 au 20.06.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 24 et 25, du 11.06.2020 au 20.06.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

11.06.2020 10:00 KPMG: CP Sustainable Finance, Zurich (et webcast) 17:30 Flughafen Zürich: statistiques mai - Flughafen Zürich: as. g. - Sonova: as. g. 12.06.2020 09:00 Ina Invest: 1ère cotation sur SIX Swiss Exchange 15.06.2020 06:00 Orascom DH: résultats T1 (CC 15:00) 08:30 OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2019 08:30 OFS: prix production-importation mai 09:15 CS: CP coronavirus et dettes des états, signification pour l'économie, Zurich 16.06.2020 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles juin 09:00 KOF: prévisions conjoncturelles de l'été 09:00 SFMA/SSF: CP durabilité dans le management d'actifs (en ligne) 16:00 GfK: CP journée du commerce 2020 - Eastern Property: as. g. 14:00 IMD Lausanne: Global Competitiveness Report 2020 17.06.2020 07:00 Klingelnberg: résultats 2019/20 09:30 Migros: CP nouvelle ère dans le domaine du développement durable, Berne - Züblin: as. g. 18.06.2020 06:30 BNS: rapport sur la stabilité financière 2020 08:00 AFF: commerce extérieur/exportations horlogères mai 08:30 OFS: indice des prix à la construction avril 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) - Achiko: as. g. 19.06.2020 - Groupe Minoteries: as. g. - Relief: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp