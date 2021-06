Événements importants des semaines 24 et 25 du 18.6.2021 au 26.6.2021

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 24 et 25, du 18.6.2021 au 26.6.2021. Explications des abréviations en fin de texte:

18.06.2021 - HBM: as. g. - New Value: as. g. extra. (augmentation de capital, nouveaux administrateurs, etc.) - Relief Therapeutics: as. g. 21.06.2021 10:00 Greenpeace: CP fonds de placements durables (en ligne) 22.06.2021 09:00 KOF: prévisions d'été 09:00 BNS: balance des paiements au T1 10:00 CS: Global Wealth Report 2021 - Helvetia: journée des investisseurs, Dübendorf - LM Group: as. g. - Santhera: as. g. - Züblin: as. g. 23.06.2021 07:00 Klingelnberg: résultats 2020/21 09:30 ASB/Accenture: CP création de valeur des banques suisses 09:30 Suisse Tourisme: CP perspectives pour l'été 2021, Zurich 09:30 BNS: sondage moyens de paiements 2020 11:00 Klingelnberg: CPB 2020/21, Zurich 09:30 Coltene: journée des investisseurs (dès...) 24.06.2021 06:30 Carlo Gavazzi: résultats 2020/21 08:30 OFS: indice des prix à la construction avril 09:30 ASB: CP monnaie digitale de banque centrale 11:00 Swiss Re: journée des médias (dès...) 11:00 Swissmem: journée de l'industrie (dès...), Lugano - Landis+Gyr: as. g. - Lem: as. g. - Swiss Telecommunication Summit 25.06.2021 - CI Com: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp