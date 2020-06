Événements importants des semaines 26 et 27 du 22.06.2020 au 04.07.2020

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 26 et 27, du 22.06.2020 au 04.07.2020. Explications des abréviations en fin de texte:

22.06.2020 09:00 BNS: balance des paiements T1 20:00 The Native: résultats 2019 - HBM: as. g. 23.06.2020 09:00 KOF Consensus Forecast - EEII: as. g. 24.06.2020 06:30 Carlo Gavazzi: résultats 2019/20 08:45 Carlo Gavazzi: CP résultats 2019/20 (en ligne) 10:00 Indice CS-CFA juin - Alpiq: as. g. - CI Com: as. g. 08:15 BC Saint-Gall: CP tendances des placements 10:00 UBS: CP système de la santé après la Covid-19 25.06.2020 09:00 BNS: les banques en Suisse 2019 09:00 V-Zug Holding: 1er jour de cotation 11:00 Swiss Re: journée des médias (jus. 13:00) - Fédération Horlogère: as. g. - Zwahlen et Mayr: as. g. 26.06.2020 - Highlight Event: as. g. - Perfect Holding: as. g. - Varia US: as. g. 29.06.2020 - Clariant: as, g. - SF Urban: as, g. 30.06.2020 07:00 Titlisbahnen: résultats S1 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai 09:00 Baromètre conjoncturel KOF - Hochdorf: as, g. - Landis+Gyr: as, g. - Leclanché: as. g. - PEH: as, g. - SHL: as. g. extra. avec notamment l'élection d'Erez Nachtomy au poste de CEO, Tel-Aviv 01.07.2020 09:30 Indices des directeurs d'achat PMI juin - Ypsomed: as, g. 02.07.2020 08:30 OFS: inflation juin 03.07.2020 - Burckhardt: as, g. - Dottikon ES: as, g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

sans garantie d'exactitude ni d'exhaustivité

awp